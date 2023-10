MONTRÉAL, le 3 oct. 2023 /CNW/ - La direction d'AGA assurances collectives est heureuse d'annoncer l'acquisition de Cangaroo, une PME québécoise ayant développé un logiciel de gestion RH en ligne, polyvalent et performant. Cette acquisition permet à AGA d'élargir la gamme de services qu'elle offre aux entreprises canadiennes, et à Cangaroo, de profiter de la poussée de croissance d'AGA pour rapidement gagner des parts de marché.

La gestion des ressources humaines et celle des assurances collectives sont intimement liées. Cangaroo a d'ailleurs développé une expertise dans ces deux volets et se démarque de la compétition avec une offre de services combinée en conception de logiciel RH et en courtage d'assurances et de rentes collectives. Son objectif : transformer l'expérience-employé et employeur en simplifiant la gestion des RH. Le logiciel Cangaroo RH permet notamment la gestion des dossiers employés, de l'assurance collective, de l'évaluation du rendement et de la demande de congé. Il permet aussi de gérer les candidatures en quelques clics et les feuilles de temps avec horodateur en ligne.

« Avec l'entrée en vigueur de la loi C-25, nos clients sont à la recherche de solutions de gestion des ressources humaines efficaces et performantes; de notre côté, nous cherchions aussi à compléter notre offre de service en y greffant une solution RH afin de faciliter l'accès aux assurances et rentes collectives et d'en simplifier la gestion. En ce sens, cette acquisition est un mariage parfait, puisqu'elle nous permettra de grandir dans notre perspective d'innovation et d'accueillir des ressources talentueuses et visionnaires. », affirme avec enthousiasme Martin Papillon, président-directeur général d'AGA.

« Cette transaction survient juste à point, se réjouit David Théberge, cofondateur et président de Cangaroo. Nous arrivions à un moment névralgique pour l'entreprise et souhaitions poser des actions pour la faire rayonner davantage. Nous voulions lui donner un nouvel élan, élargir rapidement son bassin de clientèle et continuer à développer notre plateforme afin de poursuivre notre mission de transformer l'expérience-employé et de simplifier la gestion des RH pour nos employeurs. Nous avons trouvé chez AGA des gens qui partagent notre vision, notre culture et qui carburent aux défis ambitieux. On a donc très hâte de concrétiser cette alliance au quotidien! »

AGA a conclu la transaction en partenariat avec Novacap. La transaction a pris effet le 2 octobre 2023, et les deux équipes ont aussitôt amrorcé leur collaboration.

À propos d'AGA assurances collectives

Chef de file dans l'élaboration et l'administration de régimes d'assurance et de rentes collectives sur mesure, AGA se positionne parmi les plus grands joueurs en matière d'avantages sociaux au pays. Fondée il y a maintenant 45 ans, AGA assurances collectives compte plus de 2 700 clients, répartis dans ses bureaux de Montréal, Québec, Toronto, Calgary et Vancouver, soutient plus de 200 000 adhérents dans la gestion et l'adjudication de leurs demandes de règlements, totalise plus d'un milliard $ de primes d'assurance et d'actifs en rentes collectives. Pour en savoir plus, consultez aga.ca.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries, Services Financiers et Infrastructure Digitale, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap détient les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Montréal, Toronto et New York. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca

À propos de Cangaroo

Cangaroo est née à Montréal en 2015 sous l'impulsion de David Théberge, Bernard Dupuis et Lee McDonald. Les trois cofondateurs se sont positionnés sur le marché en offrant des solutions de gestion RH aux clients qui adhérent à leur programme d'assurance et de rentes collectives, mais aussi à toute PME désirant se munir d'une plateforme de gestion des RH efficace. L'entreprise compte aujourd'hui près de 20 employés, tant dans le domaine du courtage que du développement logiciel et de la programmation.

