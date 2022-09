MONTRÉAL, Le 1er sept. 2022 /CNW Telbec/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB), un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de qualité supérieure qui possède l'une des plus grandes installations pour la culture de cannabis intérieure au Canada et la plus grande au Québec, a annoncé que le 31 août 2022, Derek Stern, un administrateur et actionnaire principal détenant plus de 10 % des actions ordinaires émises en circulation (« Actions Ordinaires »), de Cannara, a acquis 720 000 actions ordinaires (les « Actions Achetées ») du capital de Cannara représentant environ 0,08 % des Actions Ordinaires du capital de la Société (l'« Acquisition »).

Les Actions Achetées ont été acquises par un achat dans le cours normal des activités par l'intermédiaire de la Bourse de croissance TSX pour 0,112 $ dollars canadien par Action Achetées, pour un montant total de 80 285$ dollars canadien.

Avant l'Acquisition, M. Stern, par le biais de participations majoritaires dans Investissements Olymbec Inc., détenait directement et indirectement 163 650 184 Actions Ordinaires et 100 000 options d'achat d'actions ordinaires (« Options »), représentant environ 18,66 % des Actions Ordinaires émises et en circulation sur une base partiellement diluée. Après l'Acquisition, M. Stern, par le biais de participations majoritaires dans Investissements Olymbec Inc., détient directement et indirectement 164 370 184 Actions Ordinaires et 100 000 Options, représentant environ 18,74 % des Actions Ordinaires émises et en circulation sur une base partiellement diluée.

M. Stern a acquis les Actions Achetées à des fins d'investissement. Il est possible que M. Stern acquière de temps en temps des titres supplémentaires de la Société, dispose en tout ou en partie des titres existants ou supplémentaires ou continue de détenir les titres.

Ce communiqué de presse est publié conformément à la « National Instrument 62-103 -The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issuer ». Une copie de la déclaration d'alerte connexe est en cours de dépôt auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes et sera disponible sous le profil de la Société sur SEDAR (www.sedar.com). Le siège social de Cannara est situé au 333 boul. Décarie, suite 200, Montréal, Québec, H4N 3M9. L'adresse principale du bureau de M. Stern est le 333, boul. Décarie, suite 500, Montréal, Québec H4N 3M9.

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (TSXV:LOVE) (OTCQB:LOVFF) (FRA: 8CB), est un producteur verticalement intégré de cannabis cultivé et de produits dérivés du cannabis de qualité supérieure destinés aux marchés québécois et canadien. Cannara possède deux méga-installations situées au Québec, qui s'étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés et qui représentent un potentiel de culture annuelle de 125 000 kg. Tirant parti des faibles coûts d'électricité du Québec, les installations de Cannara créent des produits de cannabis de première qualité à prix abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site cannara.ca.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Donc, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de la Société, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par la Société dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. La Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

SOURCE Cannara Biotech Inc.

Renseignements: Nicholas Sosiak, CPA, CA, Chef de la direction financière, [email protected] ; Zohar Krivorot, Président et chef de la direction, [email protected]