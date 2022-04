Acquisition d'AccuChem par West Penetone Canada

MONTRÉAL, le 28 avril 2022 /CNW Telbec/ - West Penetone donne le ton pour une autre année solide et annonce l'acquisition d'AccuChem.

AccuChem Industrial Cleaning Chemicals est un fabricant canadien de produits chimiques de nettoyage pour une large gamme d'applications commerciales établi en 1993. Basé à Edmonton, AccuChem dessert dans les industries des lave-autos et du transport, le secteur pétrolier et gazier et divers autres segments industriels. De plus, AccuChem propose des produits et des programmes de traitement de l'eau pour les besoins de chauffage et de refroidissement des grands et des petits bâtiments. Accuchem s'est bâti une solide réputation dans l'Ouest canadien avec des certifications comme Ecologo™, Avetta et l'accréditation A+ au BBB.

L'union des forces de West Penetone et d'AccuChem assurera une croissance continue et une présence prédominante dans les secteurs susmentionnés et renforcera davantage notre mission d'être une organisation d'envergure nationale.

À propos de West Penetone

Chef de file mondial dans le développement de produits de nettoyage et d'assainissement qui respectent l'environnement, West Penetone a gagné la confiance de nombreux secteurs industriels grâce à ses technologies chimiques novatrices et son expertise de pointe.

L'entreprise se démarque par sa capacité à résoudre des problèmes concrets dans une multitude de situations et de contextes particuliers. Dans un monde en perpétuel changement, West Penetone se renouvelle sans cesse afin de répondre aux nouveaux besoins qui émergent des différents marchés.

Avec des installations manufacturières à Montréal et à Edmonton, notre entreprise offre des solutions efficaces et économiques dans des domaines aussi variés que l'industrie de la pétrochimie, des mines, du transport ou de la transformation alimentaire. Notre gamme de produits et nos services experts en matière de salubrité démontrent le sérieux de notre démarche et l'ampleur de nos connaissances.

Grâce à un travail passionné et à un désir constant d'évoluer, West Penetone a acquis une renommée enviable à l'intérieur de secteurs bien ciblés. L'entreprise s'est ainsi taillé une place de choix par sa profonde compréhension des défis de chacune des industries auxquelles elle s'est intéressée.

Certifications

Certification sur les bonnes pratiques de fabrication (BPF)

Ecologo™

ISO 9001:2015 (Edmonton)

Licence d'établissement de produits pharmaceutiques

OMRI

Québec vrai

Membre de:

AQINAC

AMBQ

AVETTA (World-class prequalification system)

Chambre de commerce d'Edmonton

CTAQ

ISNetworld

Renseignements: Louise Couillard, West Penetone, téléphone : 514-355-4660, poste 3041, courriel : [email protected], www.westpenetone.com