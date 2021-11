La transaction fournit une gamme inégalée de solutions technologiques intégrées conçues pour stimuler les ventes et améliorer l'expérience des acheteurs

JACKSONVILLE, Floride, 17 novembre 2021 /CNW/ - Acosta, un fournisseur de services intégrés de vente et de marketing, a annoncé aujourd'hui la signature d'une entente définitive pour acquérir Premium Retail Services (Premium), un important fournisseur de ventes au détail, de ventes en magasin et de formation, d'analyses avancées et d'autres solutions spécialement conçues pour la vente au détail omnicanale, toutes axées sur la technologie. L'acquisition représente une autre étape dans l'engagement continu d'Acosta à fournir une gamme inégalée d'offres de services progressifs à ses clients. La combinaison d'Acosta et de Premium offrira aux clients des deux entreprises des analyses et des capacités de mise en œuvre supérieures en vue d'accroître les ventes et de conquérir le marché moderne de la vente au détail.

En tant que chef de file hautement reconnu dans l'industrie, Premium représente une autre occasion d'élargir les services d'Acosta grâce à une présence accrue dans les canaux de produits électroniques et pharmaceutiques au grand public, des technologies exclusives novatrices, des renseignements commerciaux de pointe, et des relations sans précédent avec les principaux détaillants de l'Amérique du Nord.

« Comme Acosta a pris de l'expansion, nous nous sommes concentrés intensément sur l'ajout de nouvelles capacités à la mode et de technologies de pointe pour répondre aux besoins commerciaux de demain, a déclaré Brian Wynne, chef de la direction d'Acosta. Identifier des organisations intègres et innovantes qui nous aideront à ouvrir de nouvelles voies dans le secteur de la vente au détail est au cœur de notre mission, laquelle consiste à fournir des solutions progressives et un service exceptionnel. Nous avons hâte de trouver de nouvelles occasions pour les détaillants partenaires, les partenaires de marque, les associés et les acheteurs. Nous sommes ravis d'accueillir les dirigeants et les associés de Premium au sein de l'équipe d'Acosta. »

« La plateforme technologique de Premium, combinée aux solutions fondées sur les données d'Acosta et à l'accès inégalé aux talents sur le terrain, améliorera le rendement du capital investi pour les clients des deux entreprises », a déclaré Brian Travers, co-chef de la direction de Premium. Kevin Travers, co-chef de la direction de Premium, a ajouté : « Le fait de bénéficier de la portée d'Acosta et de sa vaste gamme de capacités, y compris des renseignements commerciaux et du commerce électronique, nous permettra de devancer les tendances et d'offrir des solutions progressives aux acheteurs en constante évolution. »

Bien qu'Acosta et Premium proposeront aux clients une gamme de services combinés, chaque marque continuera d'avoir sa propre identité sur le marché. Grâce à l'ajout de plus de 9 000 employés de Premium, l'effectif combiné d'Acosta, qui compte près de 30 000 employés, continuera de fournir aux clients des deux entreprises la haute qualité de service et les solutions novatrices auxquelles ils s'attendent de la part des deux entreprises. L'expertise d'Acosta dans les domaines des solutions commerciales, du marketing auprès des consommateurs, des services de vente au détail et du commerce électronique donne des résultats dans les secteurs de la restauration et du commerce de détail en Amérique du Nord.

Au cours de la dernière année, Acosta a atteint une croissance durable et stratégique grâce à l'acquisition d'Impact Group afin de renforcer les services offerts aux clients de marques émergentes, de produits naturels et spécialisées, et de CORE Group, afin de renforcer davantage son offre de services alimentaires pour les clients. Premium offre des solutions complémentaires, aux côtés de celles des entreprises de Mosaic et d'ActionLink appartenant à Acosta, dans de multiples catégories.

Cette acquisition marquera un autre chapitre de l'histoire de croissance d'Acosta pour atteindre son objectif de mettre les gens en contact avec les marques qu'ils aiment.

La transaction devrait être conclue au début du mois de décembre, sous réserve de toutes les approbations et conditions de clôture nécessaires.

À propos d'Acosta

Acosta est un fournisseur de services intégrés de vente et de marketing qui permet aux marques et aux détaillants de biens de consommation emballés de conquérir le marché moderne en fournissant des solutions progressives et un service exceptionnel. Comptant plus de 90 ans d'expérience, Acosta comprend l'évolution des besoins des consommateurs et aide ses clients à garder une longueur d'avance, ce qui leur permet d'obtenir un meilleur rendement. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.acosta.com/.

À propos de Premium Retail Services

Premium est un pionnier en matière de stratégies, d'outils et de technologies de ventes au détail audacieuses depuis 1985, dont l'objectif unique est de mettre les acheteurs en contact avec les marques qu'ils aiment. Grâce à une approche personnalisée, Premium aide les détaillants et les fabricants à accroître leurs ventes, à découvrir des idées et à offrir des produits de qualité au sein du commerce de détail. Pour en savoir plus, consultez le site www.premiumretail.com.

