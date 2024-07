Composé de marques d'agences de vente et de marketing de confiance avec les meilleurs talents, capacités et technologies de l'industrie

CROSSMARK et Product Connections resteront des marques d'agences distinctes au sein de Acosta Group

Une étape clé dans l'évolution de l'entreprise en tant que principal collectif d'agences de ventes et de marketing intégral

JACKSONVILLE, Fla, le 16 juill. 2024 /CNW/ - Acosta Group a annoncé aujourd'hui avoir complété l'acquisition stratégique de CROSSMARK, y compris son agence de vente aux sièges et ses activités de solutions de vente au détail, ainsi que Product Connections, une entreprise de services de marketing spécialisée de WIS International. Cette dernière avancée dans la transformation en cours de Acosta Group renforce sa position de principal moteur de croissance pour les marques - qu'elles soient émergentes ou emblématiques - à travers tous les canaux. L'accord d'acquisition de ces agences a été annoncé en mai.

"Nous sommes ravis d'accueillir CROSSMARK et Product Connections dans notre collectif leader de l'industrie," a déclaré Brian Wynne, président et directeur général de Acosta Group, qui continue d'assumer son rôle de leadership au sein de l'organisation. "Cette acquisition renforce notre talent et élargit nos solutions, améliorant davantage notre capacité à stimuler une croissance rentable pour les marques et les détaillants en les connectant avec les consommateurs où qu'ils fassent leurs achats."

Avec cette acquisition, Acosta Group renforce sa position sur le marché, avec une équipe de plus de 60 000 associés et plus de 3 000 commettants. Rejoignant Acosta, ActionLink, CORE Foodservice, Mosaic et Premium Retail Services, en tant qu'agences piliers de l'entreprise, CROSSMARK et Product Connections resteront des agences distinctes au sein de Acosta Group.

"Au nom de tous les membres de Acosta Group, nous sommes impatients de nous engager rapidement avec les associés, les commettants et les clients de CROSSMARK et Product Connections pour planifier notre avenir ensemble," a ajouté Wynne. "Nous sommes ravis de partager plus de détails sur la manière dont nous prévoyons exploiter les talents et les capacités de nos nouveaux membres d'agence pour générer de la valeur pour les commettants et les clients et créer des opportunités de croissance pour les associés."

UNE PROPOSITION DE VALEUR RENFORCÉE POUR ACOSTA GROUP

L'acquisition réunit des marques et des organisations d'agences de confiance, offrant des services de vente différenciés et innovants, des solutions de vente au détail et des offres de marketing pour mieux répondre aux besoins de diverses marques et détaillants sur un marché dynamique. La valeur ajoutée de la combinaison de Acosta Group, CROSSMARK, et Product Connections comprend:

Une portée et des solutions amplifiées à travers les canaux, les catégories et les zones géographiques. Avec l'ajout de CROSSMARK, Acosta Group étend son expertise et sa couverture des épiceries, clubs, valeurs, commodités, santé et de beauté (S&B) et le Canada , et devient le leader de l'industrie desservant le canal des pharmacies. Product Connections apporte de solides services de démonstration et d'échantillonnage, complétant les solutions de promotion des marques de Acosta Group. De plus, la transaction élargit considérablement les capacités d'analyse et d'informatique décisionnelle de Acosta Group.





Avec l'ajout de CROSSMARK, Acosta Group étend son expertise et sa couverture des épiceries, clubs, valeurs, commodités, santé et de beauté (S&B) et le , et devient le leader de l'industrie desservant le canal des pharmacies. Product Connections apporte de solides services de démonstration et d'échantillonnage, complétant les solutions de promotion des marques de Acosta Group. De plus, la transaction élargit considérablement les capacités d'analyse et d'informatique décisionnelle de Acosta Group. Un service client de haut niveau, répondant aux marques allant des émergentes aux emblématiques. Des agences distinctes et hautement spécialisées se concentreront sur la création de plans sur mesure répondant aux besoins uniques et au parcours de la marque de chaque commettant. De plus, ce changement élargit l'accès à des outils inter-agences innovants, à la technologie, aux données, aux connaissances, aux capacités de commerce numérique et aux partenariats stratégiques. L'entreprise s'engage également à renforcer le soutien aux marques émergentes et de taille moyenne grâce à des investissements supplémentaires dans sa division IGNITE.





Des agences distinctes et hautement spécialisées se concentreront sur la création de plans sur mesure répondant aux besoins uniques et au parcours de la marque de chaque commettant. De plus, ce changement élargit l'accès à des outils inter-agences innovants, à la technologie, aux données, aux connaissances, aux capacités de commerce numérique et aux partenariats stratégiques. L'entreprise s'engage également à renforcer le soutien aux marques émergentes et de taille moyenne grâce à des investissements supplémentaires dans sa division IGNITE. Accès à l'une des plus grandes équipes d'exécution au détail au monde. L'ajout de CROSSMARK et de Product Connections crée une équipe d'exécution à grande échelle et une couverture au détail. À travers Acosta Group, les commettants bénéficieront d'un service supérieur, de plus de flexibilité, de rapidité et de transparence des rapports, ce qui se traduira pour les commettants par une valeur ajoutée technologique qui changera la donne.





L'ajout de CROSSMARK et de Product Connections crée une équipe d'exécution à grande échelle et une couverture au détail. À travers Acosta Group, les commettants bénéficieront d'un service supérieur, de plus de flexibilité, de rapidité et de transparence des rapports, ce qui se traduira pour les commettants par une valeur ajoutée technologique qui changera la donne. Cultiver davantage une main-d'œuvre diverse et talentueuse. Acosta Group s'engage à étendre les opportunités de carrière et la mobilité inter-agences. Les associés auront un meilleur accès à l'apprentissage et au développement et à une culture qui célèbre les réussites grâce à de solides programmes de reconnaissance et de récompense.

Acosta Group est fier de notre transformation en cours, mise en évidence par les investissements stratégiques que nous réalisons pour devenir le collectif d'agences de vente et de marketing le plus complet de l'industrie," a déclaré Wynne. "Nous sommes une entreprise financièrement solide, avec une croissance rentable, engagée à offrir l'ensemble de capacités le plus complet à nos commettants et nos clients."

A PROPOS DE ACOSTA GROUP

Acosta Group est un collectif d'agences de vente au détail, de marketing et de services alimentaires de confiance qui permet aux marques et aux détaillants de réussir dans le marché actuel. En offrant des solutions transformatrices, axées sur le commerce et plus de 95 ans d'expertise, Acosta Group connecte les marques avec les personnes à chaque étape du parcours consommateur.

Composé de Acosta, ActionLink, CORE Foodservice, Mosaic, Premium Retail Services, CROSSMARK, et Product Connections, Acosta Group comprend et anticipe l'évolution des besoins des consommateurs, ce qui lui permet d'accélérer ses performances pour connecter aujourd'hui le commerce de demain. Pour plus d'information, visitez le site acosta.group.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2461713/Acosta_Group_Lockup_Logo.jpg

SOURCE Acosta Group

[email protected]