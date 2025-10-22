SINGAPOUR, le 22 oct. 2025 /CNW/ - ACM Biolabs, une entreprise de biotechnologie en phase clinique qui met au point des immunothérapies à base de nanoparticules de prochaine génération, a annoncé aujourd'hui les premiers résultats cliniques encourageants de son étude de phase 1 du ACM-CpG, un agoniste TLR9 formulé avec la plateforme de polymersomes exclusive d'ACM grâce à une collaboration stratégique avec le National Cancer Centre Singapour (NCCS).

Des expériences précliniques montrent que la formulation des nanoparticules de MCA modifie fondamentalement le mécanisme d'action du CpG, permettant la modulation des cellules myéloïdes grâce à un engagement complet du TLR9 dans les tumeurs immunologiquement « froides ». L'essai de phase 1 en cours (NCT06587295)[i] recrute des patients atteints de tumeurs solides de stade avancé au NCCS afin d'évaluer l'innocuité, la tolérance et les effets pharmacodynamiques du ACM-CpG.

Les premières données cliniques indiquent que ces résultats précliniques se traduisent chez l'humain. Chez les patients atteints de tumeurs solides de stade avancé, l'administration intramusculaire du ACM-CpG, à des doses hebdomadaires ou bihebdomadaires aussi faibles que 0,25 mg de CpG, a démontré une solide activation immunitaire systémique comme en témoignent les données sur les biomarqueurs immunitaires. Le traitement présente un profil d'innocuité et de tolérance très favorable et, à ce jour, aucune toxicité limitant la dose n'a été observée.

« Le TLR9 est depuis longtemps reconnu comme une cible immunologique validée, mais son potentiel thérapeutique a été circonscrit par les limites de l'administration et de l'innocuité », a déclaré Madhavan Nallani, chef de la direction d'ACM Biolabs. « Notre administration de nanoparticules intramusculaires permet une activation immunitaire systémique avec un excellent profil de sécurité, créant des possibilités non seulement pour les approches combinées, mais aussi pour la monothérapie ciblée dans les populations de patients qui ont peu d'options de traitement. Au fil du temps, cette plateforme peut également prendre en charge d'autres voies d'administration, ce qui nous permet d'adapter les stratégies de traitement à divers environnements tumoraux et de répondre à d'importants besoins médicaux non satisfaits. »

« Le profil d'innocuité et l'activité pharmacodynamique claire que nous avons observés jusqu'à présent sont très encourageants, deux des trois patients recevant la dose de 0,25 mg ayant un contrôle continu de la maladie pendant huit mois avec monothérapie seulement », a déclaré Amit Jain, conseiller principal, Division d'oncologie médicale, National Cancer Centre Singapour. « Nous avons hâte d'explorer des façons d'optimiser son administration et de maximiser son potentiel thérapeutique pour les patients atteints de cancers de stade avancé. »

La collaboration est soutenue en partie par un financement du Industry Alignment Fund - Pre-Post (IAF-PP) de Singapour, qui favorise les collaborations stratégiques entre l'industrie et les instituts de recherche. Cette étude évalue l'ACM-CpG chez des patients atteints de cancers de stade avancé de la tête et du cou, du poumon, de la vessie et des reins et est conçue pour établir la preuve du mécanisme pour soutenir le développement clinique mondial.

À propos d'ACM Biolabs Pte Ltd

Le siège social d'ACM Biolabs est établi social à Singapour, et l'entreprise exploite des filiales à Bâle, en Suisse, et à Sydney, en Australie. Il s'agit d'une entreprise de biotechnologie au stade clinique qui met au point des vaccins et des immunothérapies ciblés à l'aide de sa plateforme exclusive d'administration de nanoparticules hybrides polymère-lipides. Le pipeline de l'entreprise comprend des candidats dans les domaines de l'oncologie, des maladies infectieuses et de l'inflammation, en mettant l'accent sur la modulation immunitaire de précision et l'administration de médicaments de prochaine génération.

