La campagne #OffrezLocal encourage les Canadiens à acheter auprès de commerçants de leur région en magasin ou en ligne.

Selon le nouveau sondage de la TD auprès des clients des services numériques, 57 % des Canadiens disent que les entreprises locales de leur région offrent maintenant plus de services et d'options de magasinage en ligne qu'avant la pandémie.

TORONTO, le 23 nov. 2020 /CNW/ - Pour la période des fêtes, la TD lance la campagne #OffrezLocal, qui encourage les Canadiens à appuyer les petites entreprises et à acheter leurs cadeaux localement.

Même le père Noël est de la partie : il donne congé à ses lutins, enfile son équipement de protection et magasine chez les commerçants locaux afin de trouver des cadeaux pour toutes les personnes sur sa liste.

Les Canadiens peuvent soutenir la campagne en achetant leurs cadeaux des fêtes chez les petits commerçants locaux et en partageant des images d'idées-cadeaux et de leurs trouvailles sur les médias sociaux pour inciter les membres de leur famille, leurs amis et d'autres personnes à faire de même, à l'aide du mot-clic #OffrezLocal.

« Les petites entreprises partout au Canada sont au cœur de nos collectivités et contribuent à alimenter notre économie, explique Julie Lavoie, vice-présidente, Distribution des services bancaires aux PME et services bancaires aux entreprises, Groupe Banque TD. La pandémie a été rude pour les propriétaires d'entreprise, mais en ce temps des fêtes, nous pouvons tous contribuer à changer les choses pour le mieux en magasinant dans nos collectivités. En faisant nos achats du Vendredi fou et des fêtes chez les commerçants locaux, nous aiderons ces entreprises et leurs employés à traverser cette période d'incertitude et leur donnerons une chance de survivre à la pandémie. »

Les propriétaires d'entreprise ont démontré une résilience remarquable et ont adapté leurs pratiques de multiples façons, notamment en offrant la cueillette de leurs produits en bordure de trottoir et en mettant en place de nouvelles mesures de santé et de sécurité pour leurs clients, afin qu'ils puissent entrer et magasiner dans leurs établissements en toute sécurité. Comme stratégie pour surmonter les difficultés soulevées par la distanciation physique et les autres mesures sanitaires imposées cette année, de nombreuses petites entreprises se sont tournées vers les technologies, par exemple en créant un simple site Web ou une vitrine virtuelle ou en offrant des modes de paiement sans contact. Selon le nouveau sondage de la TD auprès des clients des services numériques, qui tente de cerner les changements dans les attitudes et les comportements numériques des Canadiens pendant la crise de la COVID-19, 57 % des Canadiens disent que les entreprises locales de leur région offrent maintenant plus de services et d'options de magasinage en ligne qu'avant la pandémie.

« De nombreuses petites entreprises au pays ont investi dans les technologies en ligne et de paiement ainsi que dans d'autres expériences de magasinage novatrices afin de faciliter les achats et de rendre les opérations sécuritaires à l'approche de la plus importante période de l'année pour la plupart des détaillants. Servons-nous de notre pouvoir d'achat pour leur montrer qu'ils ont fait le bon choix », ajoute Julie Lavoie.

Selon un récent sondage interne mené auprès des clients de Solutions aux commerçants TD (SCTD), la division de la TD qui fournit des terminaux de point de vente sans fil et avec fil et des solutions de paiement en ligne pour aider les entreprises à gérer leurs activités et à croître, les paiements sans contact ont augmenté de 60 % au cours des trois derniers mois par rapport à l'an dernier, ce qui démontre le recours à la technologie par les propriétaires d'entreprises pour offrir aux consommateurs plus de choix et de commodité pour leur magasinage. SCTD encourage les propriétaires de PME à se renseigner sur les solutions technologiques et autres qui peuvent les aider à maintenir les opérations commerciales courantes de leur entreprise en cette période difficile.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis, et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 14 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2020, les actifs de la TD totalisaient 1,7 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE Groupe Banque TD

Renseignements: Ariane Richard, [email protected], 438 822-2845