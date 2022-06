Achat québécois - Une plateforme transactionnelle pour Le Panier Bleu

MONTRÉAL, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, confirme l'attribution, par l'entremise d'Investissement Québec, d'une contribution financière totale de 12 millions de dollars sous la forme d'une souscription à des actions de la société Plateforme Agora, propriétaire du site lepanierbleu.ca. Les autres partenaires sont Desjardins, Lightspeed et le Fonds de solidarité FTQ.

Lepanierbleu.ca fera office de place de marché numérique permettant aux entreprises de vendre leurs produits en ligne via une plateforme transactionnelle qui constituera la référence pour repérer des commerçants québécois. La plateforme, actuellement en version bêta, sera accessible au grand public cet automne. Les commerçants québécois peuvent s'inscrire dès maintenant afin d'y offrir leurs produits. Une démarche de recrutement sera aussi réalisée auprès d'eux.

Le principal objectif de ce projet? Rendre les commerçants et les détaillants québécois plus concurrentiels dans le contexte d'une économie numérique mondialisée. Le coût d'implantation et de développement de la place de marché numérique est estimé à 22 millions de dollars. Il comprend notamment l'opérationnalisation du site panierbleu.ca, l'accompagnement des détaillants québécois dans leur transformation numérique et la poursuite de la promotion de l'achat local.

L'achat québécois constitue une pièce maîtresse d'Une vision économique ambitieuse - un Québec qui gagne, document dans lequel le gouvernement propose une vision innovante pour l'économie du Québec. Il est nécessaire de poursuivre les efforts afin de soutenir les entreprises québécoises et leurs produits.

Citation :

« Avec un Panier Bleu transactionnel, on répond à la demande croissante des Québécois qui souhaitent acheter local. Depuis les deux dernières années, les équipes ont travaillé fort, et on arrive aujourd'hui à un site transactionnel qui outille tant les consommateurs que les commerçants. Avec cette nouvelle mouture, je suis convaincu que le Panier Bleu fera partie du quotidien de plus en plus de Québécois. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

Faits saillants :

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité des actions découlant d'une vaste consultation organisée en 2020 à travers huit chantiers de réflexion qui visaient à cerner les enjeux entourant le commerce de détail et à proposer des solutions concrètes afin de dynamiser ce secteur.

Parmi ces actions, rappelons le lancement, en novembre 2021, de la campagne Achetons québécois ainsi que la création, en avril 2022, de la nouvelle famille de marques de certification Les Produits du Québec, afin de faciliter le repérage et l'achat des produits québécois .

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Source : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Tél. : 418 691-5650 ; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710