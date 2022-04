Achat québécois et marques de certification - L'Association des fabricants de meubles du Québec applaudit l'intention, mais réclame davantage d'actions concrètes

MONTRÉAL, le 14 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des fabricants de meubles du Québec (AFMQ) a tenu à réagir à la récente annonce du gouvernement du Québec concernant l'achat québécois et la création de trois marques de certification : Produit du Québec, Fabriqué au Québec et Conçu au Québec. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les consommateurs qui pourront dorénavant faire des choix judicieux et encourager davantage nos créateurs, artisans et fabricants locaux.

Le président directeur-général de l'AFMQ, monsieur Gilles Pelletier, a d'entrée de jeu apporté son soutien au gouvernement du Québec. « Comme association qui travaille pour soutenir des manufacturiers québécois, nous ne pouvons qu'applaudir cette annonce du premier ministre du Québec. Le gouvernement peut compter sur nous pour participer au succès des travaux de l'OBNL formé pour gérer ces marques de certification. Le Québec regorge de talents, conçoit et fabrique de nombreux produits qui font la fierté de tous les consommateurs ».

Cependant, monsieur Pelletier a apporté quelques précisions et soulevé un bémol sur la vision économique du gouvernement du Québec. « Avant de pouvoir offrir des produits québécois à l'ensemble des consommateurs, certaines conditions essentielles ne sont toujours pas remplies. La problématique actuelle n'est pas seulement de convaincre les consommateurs d'acheter local, mais également de remédier à la pénurie de main d'œuvre qui nous empêche de répondre à la demande ».

Depuis plusieurs mois, l'Association multiplie les interventions afin de demander au gouvernement de simplifier le processus d'accueil de travailleurs immigrants temporaires. Les métiers de l'industrie de la fabrication de meubles ne font pas partie de la liste des emplois priorisés par le gouvernement. « Sans action rapide et concrète pour nous permettre d'employer des travailleurs immigrants temporaires, les marques de certification resteront un concept, car nous ne pourrons répondre à la demande. Notre industrie regorge d'opportunités, mais le manque de main d'œuvre freine nos ardeurs. Et pourtant, la solution est à portée de main », a ajouté monsieur Pelletier.

Pour reprendre les mots du premier ministre, le président directeur-général de l'AFMQ termine en disant « Oui, les Québécois veulent acheter des produits fabriqués et conçus ici, mais ils doivent d'abord pouvoir avoir accès à ces produits. Nous voulons continuer à participer à la création de richesse pour le Québec, mais nous avons besoin de plus d'outils pour y arriver. On a beau avoir un carnet de commande extrêmement rempli, si nous n'avons la main d'œuvre pour concevoir et fabriquer, le consommateur devra à consommer des produits importés dont l'empreinte environnementale est plus élevée »

À propos de l'Association des fabricants de meubles du Québec (AFMQ)

Depuis 1942, l'AFMQ, une organisation sans but lucratif, regroupe les fabricants de meubles résidentiels, de bureau et institutionnels, les fabricants de composantes de meubles et les fournisseurs de produits et services de cette industrie. L'AFMQ défend également les intérêts de ses membres et communique les enjeux de l'industrie sur diverses tribunes et auprès des instances gouvernementales.

