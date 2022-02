ACHAT LOCAL : Solutions Nexus Mobile Inc. lance sa plateforme transactionnelle et de marketing pour les petites et moyennes entreprises dans presque tous les secteurs (fabrication, commerce de détail, restauration, OSBL, service, etc.); aucun site web n'est requis.

CARIGNAN, QC, le 2 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Quels que soient leurs secteurs, les entreprises québécoises peuvent maintenant prendre le virage numérique avec une gamme de nouveaux outils simples et adaptés à leurs réalités, qui favorisent et encouragent l'achat local. La plateforme permet notamment aux consommateurs d'effectuer des achats en ligne et en boutique, à l'aide d'une caisse virtuelle en libre-service qui ne requiert l'achat d'aucun équipement.

La plateforme permet de lancer des campagnes publicitaires et d'aller chercher une nouvelle clientèle. Elle est un outil particulièrement intéressant pour les fabricants, commerces de détail, restaurants, pharmacies, OSBL, organismes de bienfaisance et communautaires, coopératives, de même que les établissements d'enseignement et les municipalités.

Tout comme pour le consommateur, l'utilisation de la plateforme ne nécessite qu'un téléphone intelligent ou une tablette.

SPÉCIFICITÉS

La plateforme intègre la majorité des recommandations du Rapport sur l'avenir du commerce de détail au Québec (décembre 2020). Son utilisation est simple et conviviale, et ne nécessite l'achat d'aucun équipement particulier. Aucun terminal de paiement n'est requis.

Aucun site web n'est nécessaire pour profiter de la plateforme. Aucun entretien n'est à prévoir, ce qui permet une économie annuelle non négligeable.

Pour quelques dollars, tous les marchands pourront offrir en libre-service une caisse-virtuelle pour les achats effectués en magasin. L'attente à la caisse en sera réduite et rendra possible un meilleur service à la clientèle.

La technologie de Solutions Nexus Mobile permet aux marchands de personnaliser une expérience d'achat unique en boutique, et ainsi d'augmenter son achalandage.

ACHAT

L'utilisation du portefeuille électronique unique hautement sécuritaire élimine la nécessité qu'a le consommateur d'avoir toutes ses cartes de paiements en main pour faire ses achats. Il lui suffit d'enregistrer une seule fois les cartes souhaitées (crédit, débit, etc.) dans son portefeuille, pour ensuite faire des transactions auprès des marchands de son choix sur la plateforme. Il peut aussi payer ses achats avec ses points de fidélité.

PROGRAMME FIDÉLITÉ

Le marchand peut fidéliser sa clientèle en accordant des points à ses produits. Les points sont remis au consommateur après avoir payé ses achats, puis utilisés pour effectuer des paiements partiels ou complets sur de futurs achats.

LIVRAISON, CUEILLETTE, CAISSE VIRTUELLE

Les transactions s'opèrent principalement selon deux scénarios.

En boutique : achat en libre-service via la caisse virtuelle.

Hors-boutique : achat avec option de cueillette ou de livraison.

Le consommateur est avisé par le marchand lorsque sa commande est reçue, traitée, prête à être récupérée, livrée, etc. S'il s'agit d'une cueillette, en magasin ou avec le service à l'auto, le consommateur notifie à son tour le marchand de sa présence pour qu'on lui apporte sa commande.

ORIGINE DES PRODUITS

La plateforme permet au marchand d'identifier l'origine de fabrication de ses produits - pays, province - afin d'en faciliter l'identification par le consommateur et de favoriser les produits locaux.

RESTAURATION & SERVICE DE TRAITEUR

SERVICE AUX TABLES

À partir de son téléphone, le client consulte le menu et commande ses boissons, ses entrées et ses plats. Il peut également demander qu'on vienne à sa table, demander et payer sa facture lorsqu'il est prêt à quitter. Il peut partager le pourboire entre le service aux tables et le personnel de cuisine.

Le temps d'attente du client est ainsi diminué et le roulement aux tables s'en trouve amélioré.

RESTAURATION RAPIDE & SERVICE DE TRAITEUR

En plus des fonctionnalités de base du marchand, le pourboire peut être partagé entre le service, la cuisine, la livraison, etc.

DON, CAMPAGNE DE FINANCEMENT ET COMMANDITE

En collaboration avec les marchands, il devient plus facile de recueillir des fonds pour des campagnes de financement et des levées de fonds en passant directement par la plateforme. Aucune intervention externe (bénévole, employé) n'est nécessaire pour récolter les dons. Moins de 30 secondes suffisent au consommateur pour compléter son don.

Il en va de même pour les commandites, telles que les ventes ou collectes effectuées en porte à porte par des bénévoles ou des étudiants.

EXPOSITIONS, MARCHÉ PUBLIC ET KIOSQUE TEMPORAIRE

La plateforme permet aux marchands d'offrir des options de paiement par carte de crédit ou de débit à moindre coût sans avoir besoin d'un terminal de paiement.

MARQUES DE COMMERCE, MARKETING, PROMOTION ET ÉVÈNEMENTS

Plusieurs fonctionnalités sont à la disposition du marchand pour promouvoir son entreprise, ou pour participer à des campagnes promotionnelles des marques de commerce ou des fabricants.

Affichage de rabais et d'offres spéciales, et envoie de circulaires numériques. Promotion dans la boutique virtuelle, par proximité ou géolocalisation, et par région. Affichage des points de ventes et des succursales. Création d'événements (annonce de produits, dégustations, etc.).

ADHÉSION ET FORFAIT

Aucun frais d'ouverture de compte, ni d'implantation ou de développement. Une offre de quatre forfaits permet de répondre aux besoins et aux réalités de chaque marchand. Réduction des coûts avec une tarification préférentielle jusqu'à 6 X inférieure à la compétition.

✮ Pour une durée et un temps limité, les frais d'abonnements seront suspendus.

CONSOMMATEUR

L'application Mes Favoris | Achat local permet au consommateur de retrouver ses commerces, marchands, restaurants et organismes préférés en un seul endroit, et de les regrouper par grandes catégories. La simplicité et rapidité du processus d'achat favorise et encourage les achats en ligne et l'utilisation des options de paiement.

À PROPOS DE SOLUTIONS NEXUS MOBILE

Solutions Nexus Mobile est une entreprise québécoise dédiée à fournir aux PME et à leurs clients des solutions innovantes de commerce électronique et de marketing pour téléphone mobile.

Renseignements: Pour des informations supplémentaires, visitez www.nexusmobile.ca ou écrivez-nous à [email protected]