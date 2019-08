Achat du parc et de l'église St. Mark : Que cache la Ville de Longueuil?

Le Groupe Phaneuf dénonce le refus de l'administration Parent d'entendre son projet.

LONGUEUIL, QC, le 27 août 2019 /CNW Telbec/ - Alors que son conseil municipal doit entériner ce soir l'acquisition du parc St. Mark et des bâtiments qu'il abrite, la Ville de Longueuil continue de camoufler ses véritables intentions quant à cette acquisition majeure.

Lors de sa mise en vente en 2017 par le Diocèse anglican, la Ville de Longueuil n'avait d'intérêt que pour le parc. Quelques semaines plus tard et sans que de nouveaux éléments apparaissent au dossier, elle a soudainement manifesté son intention d'acheter aussi l'église et sa salle communautaire. Depuis, elle n'a livré aucune information quant au coût de ses futures propriétés et à la vocation qu'elle entendait leur imposer.

Projet favorable aux citoyens et commerçants

De son côté, le Groupe Phaneuf, entreprise installée à Longueuil depuis plus de 43 ans, a signalé au vendeur son souhait d'acquérir l'église pour en faire une salle de spectacles d'humour de 150 places. « Dès le départ, nous nous sommes engagés à préserver le bâtiment datant de 1842 et à ne rien changer à sa structure extérieure. », indique Véronique Bigras, directrice du marketing du Groupe Phaneuf. Quant à la salle communautaire, Phaneuf désirait l'utiliser comme foyer, billetterie, loge et bureaux administratifs.

Le concept clés en main mis de l'avant par cet entrepreneur local ne nécessitait aucun financement public, aucune subvention et aucun montage financier. Phaneuf s'engageait même à acquérir les bâtiments sans condition d'inspection et de financement. Une offre d'achat a été déposée à cet effet le 17 juillet dernier par le courtier immobilier Patrick Charbonneau de Via Capitale.

Un tel projet a vite reçu l'aval des commerçants de la rue Saint-Charles et d'autres représentants du quartier Vieux-Longueuil. Tous y ont vu un véhicule qui allait revitaliser le secteur et générer une activité économique bénéfique pour l'ensemble des citoyens. En plus de l'achalandage favorable qu'elle allait engendrer, la salle n'était aucunement concurrentielle avec les commerces actuels. Un tel apport était plus que bienvenu dans le contexte des multiples irritants qui accompagneront les rénovations majeures prévues à l'artère en 2021-2022.

Du côté des citoyens, le projet du Groupe Phaneuf comportait une généreuse part d'avantages et de retombées : projet culturel grand public et de qualité, salle de proximité exceptionnelle, spectacles à prix accessible, heures d'ouverture raisonnables, contrôle constant du bruit, etc.

Silence troublant à la Ville

Devant la réception positive et enthousiaste envers leur projet, les dirigeants du Groupe Phaneuf ont multiplié les tentatives pour le présenter aux autorités de la Ville. Toutefois, cette dernière a sans cesse repoussée les rencontres prévues. Un exemple : le 26 août dernier, le directeur général de la Ville, Patrick Savard, ne s'est pas présenté à une réunion… qu'il avait lui-même convoquée!

Le projet n'a donc jamais pu être dévoilé aux décideurs malgré une dizaine de demandes écrites et verbales ainsi que de multiples relances. Une telle fin de non-recevoir de la Ville de Longueuil est à la fois stupéfiante, inexplicable et inquiétante.

À quelques heures d'un vote prévu lors de l'assemblée du conseil municipal du mardi 27 août, trop de questions essentielles restent sans réponses :

Quel est le véritable intérêt de la Ville de Longueuil ?

? Que gagnent les citoyens avec cette dépense de la Ville?

Pourquoi ses dirigeants refusent systématiquement d'étudier le projet du Groupe Phaneuf?

Pourquoi aucune garantie n'a encore été donnée quant à la conservation du parc et des bâtiments?

Pourquoi la Ville de Longueuil prive-t-elle ses contribuables des revenus de taxes que générerait le concept du Groupe Phaneuf?

Dans l'intérêt des citoyens de Longueuil, le Groupe Phaneuf demande donc aux membres du conseil municipal de retarder le vote d'aujourd'hui afin de permettre à cette entreprise de leur présenter son projet en bonne et due forme. Ils seront ainsi aptes à mieux mesurer les très nombreux bénéfices immédiats et futurs qu'il comporte.

Source : Groupe Phaneuf

https://www.facebook.com/GroupePhaneuf

https://www.linkedin.com/company/groupe-phaneuf-inc/

SOURCE Groupe Phaneuf

Renseignements: RELATIONS MÉDIAS : Agence 180DEUX, Denise Deveau, 514 953-9889, denise.deveau@180deux.ca

Related Links

www.phaneuf.ca