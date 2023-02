Acela Truck Company et Safetek Profire annoncent un partenariat stratégique

BOZEMAN (Montana) et ABBOTSFORD (C.-B.), 8 février 2023 /CNW/ - Acela Truck Company et Safetek Profire ont récemment annoncé un partenariat stratégique pour la distribution de véhicules de secours Acela Monterra à capacité extrême en cas de crue nivale ou d'inondation. Les deux principales entreprises du secteur de l'industrie s'associent pour offrir les véhicules de secours en cas de crue nivale ou d'inondation et les camions de lutte contre les feux de végétation les plus performants en Amérique du Nord, en élargissant le marché croissant de distribution d'Acela Truck Company ainsi que la gamme de produits de Safetek Profire.

Acela Truck Company s’associe au concessionnaire de camions d’incendie Safetek Profire pour mettre les véhicules de secours polyvalents Monterra en cas de crue nivale ou d’inondation sur le marché canadien des véhicules destinés aux services d’incendie.

« Safetek Profire est ravie d'ajouter la gamme de véhicules de secours en cas de crue nivale ou d'inondation Acela Monterra à sa variété de produits, a déclaré Wayne Stevens, vice-président de Safetek Profire. Étant donné que les crues et les incendies catastrophiques sont de plus en plus fréquents, Safetek Profire a constaté une demande croissante pour des véhicules de secours polyvalents à grande mobilité en cas d'inondation et d'incendie. À l'heure actuelle, les véhicules Acela Monterra constituent la meilleure solution sur le marché. Avec leurs pneus de 46 po (116,84 cm), leur traction intégrale, leur capacité de passage à gué de 50 po (127 cm) et leur système de télégonflage, les véhicules Acela Monterra, se sont avérés être la solution idéale en matière d'interventions d'urgence en cas d'inondation. De plus, ils peuvent aisément servir de véhicules de secours et de tout-terrain en dehors de la saison des inondations et des ouragans, ou même être utilisés comme véhicules de secours en cas d'enlisement dans la neige. »

« Nous sommes ravis que Safetek Profire représente nos gammes de véhicules de secours à grande mobilité en cas d'inondation et de châssis de camions porteurs Monterra sur le marché canadien des véhicules de lutte contre les incendies, a déclaré David Ronsen, président d'Acela Truck Company. Safetek Profire est le chef de file du marché canadien des engins d'incendie et elle est consciente des besoins uniques de ses clients. Par leur collaboration, les services d'incendie seront en mesure d'accroître considérablement leurs capacités d'intervention grâce à nos camions à grande mobilité. »

Le lancement des véhicules Acela Monterra chez Safetek Profire aura lieu au Wildfire Resiliency and Training Summit (sommet de la résilience et de la formation concernant les feux incontrôlés) tenu à Vancouver et à North Vancouver, en Colombie-Britannique, du 10 au 14 mai 2023. Le véhicule sera ultérieurement exposé à l'Alberta Fire Chiefs Association Conference and Trade Show (congrès et salon commercial de l'association des chefs de service d'incendie de l'Alberta), qui aura lieu au Edmonton Expo Centre, du 28 au 31 mai 2023, à Edmonton. Il sera également exposé au BC Fire Expo, qui aura lieu au Penticton Trade and Convention Centre, les 4 et 5 juin 2023, à Penticton.

À propos d'Acela Truck Company

Acela Truck Company (ATC) livre les châssis de camions porteurs 4x4 et 6x6 à grande mobilité de classe 5 à 8 les plus performants en Amérique du Nord. ATC a mis au point un processus évolué de remise à neuf et de mise à niveau qui lui permet de fournir des véhicules militaires aux marchés commerciaux à une fraction du coût des produits de capacités moindres.

À propos de Safetek Profire

Chez Safetek Profire, nous sommes déterminés à servir ceux qui assurent la sécurité de nos collectivités. Notre objectif, fondé sur notre conviction de l'excellence des produits et des services, est de toujours accorder la priorité au soutien des pompiers dans la réalisation de leurs tâches en toute sécurité. Au cœur de notre mission, nous misons d'abord sur nos clients en nous mettant continuellement au défi de nous éloigner du service à la clientèle traditionnel et de garder à l'esprit qu'« être bon ne suffit pas ».

Pour en savoir plus sur Acela Truck Company ou Safetek Profire, consultez le www.acelatruck.com ou www.firetrucks.ca .

