ACE Green termine avec succès le transfert d'une installation de recyclage du plomb sans émissions à ACME

ACE et ACME progressent dans un déploiement progressif pour recycler 20 000 tonnes métriques de batteries au plomb par année sans émissions de portée 1.

TAIPEI, 14 janv. 2024 /CNW/ - ACE Green Recycling (ACE) a livré avec succès la première des trois phases de sa technologie exclusive de recyclage modulaire de batteries au plomb à zéro émission aux installations d'ACME Metal Enterprise à Keelung City, à Taïwan. Dans le cadre de l'entente, ACE fournira de l'équipement et des produits chimiques exclusifs pour permettre à ACME de produire des produits « GreenLeadMC » de façon sécuritaire, durable et économique. Il s'agit du deuxième déploiement réussi de la technologie novatrice de recyclage des batteries au plomb d'ACE.

Recyclage du plomb sans émissions grâce à la technologie exclusive d’ACE

ACME est le principal recycleur de plomb de Taïwan qui exerce ses activités avec succès depuis plus de 40 ans. Grâce à son partenariat avec ACE, ACME deviendra l'un des plus grands producteurs de plomb sans émissions, avec une capacité de recyclage de 20 000 tonnes métriques par année de batteries au plomb pour produire environ 12 000 tonnes métriques de produits « GreenLeadMC » écologiques, générant près de 24 millions de dollars américains de revenus annuels pour l'entreprise taïwanaise.

Linus P. Lu, directeur général d'ACME, a déclaré ce qui suit au sujet de l'entente : « Nous sommes enthousiastes et heureux d'avoir terminé avec succès la mise en place de la technologie de recyclage des batteries au plomb d'ACE dans notre installation. Il s'agit d'une étape importante pour ACME alors que nous renforçons notre expertise d'offrir des capacités durables de recyclage du plomb, non seulement pour notre entreprise, mais aussi pour l'ensemble de l'écosystème des batteries au plomb. »

Les batteries au plomb sont un élément clé dans les secteurs de l'automobile et des télécommunications, tout en jouant un rôle crucial dans la transition énergétique pour le stockage d'énergie renouvelable. Traditionnellement, les batteries au plomb sont recyclées au moyen d'un procédé de fusion qui exige des températures de fonctionnement de plus de 1 000 °C, ce qui produit d'importantes émissions de GES et des déchets solides toxiques qui doivent être enfouis.

La technologie de recyclage de la température ambiante d'ACE remplace le four de fusion, est alimentée électriquement, ne produit aucune émission de GES de portée 1 et réduit les déchets solides de plus de 85 %. Le processus améliorera grandement la rentabilité d'ACME et réduira au minimum les risques pour l'exploitant et l'environnement.

La phase I de l'entente de 2 400 tonnes métriques par année a été transférée avec succès à ACME en décembre 2023, les phases II et III visant à augmenter la capacité annuelle à environ 20 000 tonnes métriques, ce qui se fera plus tard cette année. Au cours de la durée contractuelle de 10 ans, ces installations permettront de recycler plus de 14 millions de batteries usagées. Cela empêchera l'émission de près de 120 millions de kilogrammes d'émissions de CO 2 , empêchera l'enfouissement de 18 millions de kilogrammes de déchets solides et permettra le recyclage de plus de 14 millions de kilogrammes de plastique, tout en fournissant des emplois verts durables et bien rémunérés à la collectivité.

Cette collaboration avec ACME démontre l'engagement profond d'ACE envers le marché des batteries. Les ventes de produits GreenLeadMC de l'usine d'ACME atteindront les marchés clés de Taïwan et du Japon, y compris les principaux fabricants d'équipement d'origine de batteries au plomb en Asie.

« Notre objectif en tant que plateforme technologique de recyclage des batteries est de fournir à tous les acteurs de l'écosystème un moyen d'atteindre non seulement leurs objectifs commerciaux, mais aussi leurs objectifs environnementaux, a déclaré Nishchay Chadha, chef de la direction, ACE Green. Nous développons nos technologies de recyclage sans carbone pour répondre aux aspirations mondiales de l'industrie, qui veut être une partie prenante responsable dans la mission d'atteindre les cibles de consommation énergétique nette zéro. »

Les batteries au plomb demeurent un élément essentiel de l'électrification mondiale. En déployant avec succès ses solutions vertes, ACE continuera d'appuyer et de défendre l'industrie du plomb et fournira non seulement une solution rentable, mais une solution durable pour tous les producteurs de plomb secondaire.

ACE est un chef de file mondial des technologies de recyclage des batteries au plomb et au lithium-ion et s'associe à des entreprises du monde entier pour les aider à mettre sur pied des installations de recyclage des batteries respectueuses de l'environnement. L'entreprise a une équipe de plus de 70 personnes et son siège social est situé aux États-Unis et à Singapour.

Ce document contient certaines déclarations prospectives concernant les capacités technologiques d'ACE et ses aspirations commerciales futures. Tous les énoncés sont fondés sur les attentes actuelles d'ACE et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes opérationnels et techniques qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus décrits, sous-entendus ou projetés dans tout énoncé prospectif, notamment : les approbations réglementaires, les changements technologiques imprévus, les incertitudes inhérentes au développement technologique, la mise à l'échelle et le déploiement, la protection de la propriété intellectuelle, les sources et la disponibilité du financement par des tiers.

