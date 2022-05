ACE prévoit actuellement implanter des installations en Thaïlande, en Inde et aux États-Unis, avec une capacité prévue de 10 000 tonnes pour l'Inde et la Thaïlande et de 20 000 tonnes aux États-Unis. Les opérations en Inde devraient commencer au troisième trimestre de 2022 avec une capacité de traitement initiale de 1 800 tonnes par an, tandis que les installations de la Thaïlande et des États-Unis devraient entrer en service en 2023, la capacité opérationnelle totale devant être atteinte dans l'ensemble des installations d'ici 2025.

ACE a récemment annoncé la création de son parc phare de recyclage combiné de batteries au plomb acide et au lithium-ion au Texas, aux États-Unis. Avec l'annonce de projets de mise en place simultanément avec des installations en Asie, ACE s'efforce de devenir un acteur mondial du recyclage des batteries au lithium-ion. L'entreprise déploiera son processus exclusif de recyclage hydrométallurgique, qui combine un processus à basse température et totalement exempt d'émissions à des taux de récupération supérieurs à 98 %, les meilleurs sur le marché. ACE peut également récupérer avec succès des métaux précieux comme le cuivre et l'aluminium, tout en étant capable de gérer une grande variété de batteries au lithium-ion parmi les plus utilisées au monde. Conformément à l'éthique environnementale de l'entreprise, le processus ne produit aucun déchet solide ou effluent toxique.

En plus du cuivre et de l'aluminium, les matériaux récupérés comprennent une variété de sulfates et de carbonates de cobalt, de manganèse et de nickel, qui sont tous prêts à être utilisés dans la prochaine génération de batteries au lithium-ion des installations d'ACE.

« Grâce à la mise en place de ces quatre nouvelles installations, nous tirerions parti stratégiquement de notre expérience de la chaîne d'approvisionnement mondiale non seulement pour répondre aux besoins des marchés nord-américains, mais aussi à ceux de l'Asie, où nous avons une solide expérience sur le terrain et des relations existantes », a déclaré Nishchay Chadha , cofondateur et chef de la direction d'ACE. ACE a déjà entamé des discussions avec des partenaires potentiels en vue de l'approvisionnement en divers déchets de batterie et d'écoulement de produits afin de garantir un apport constant de batteries recyclables et de trouver un client prêt pour ses matériaux de batteries de qualité marchande.

Lorsque les installations seront pleinement opérationnelles, ACE s'attend à fournir jusqu'à 100 emplois directs et indirects à l'économie locale.

Bien que le marché mondial du recyclage des batteries au lithium-ion demeure relativement faible, les principaux équipementiers, les fabricants de véhicules électriques et les investisseurs stratégiques restent optimistes quant à la nécessité d'une solution de recyclage durable et respectueuse de l'environnement, et ce, pour trois raisons clés.

La croissance exponentielle de l'adoption des batteries au lithium-ion, des appareils électroniques portatifs déjà omniprésents aux véhicules électriques dont la popularité est croissante, annonce une hausse sans précédent de la demande. En outre, les mandats gouvernementaux de « responsabilité des producteurs » exigent des fabricants de batteries qu'ils trouvent rapidement des solutions de recyclage durables qui peuvent réduire l'empreinte environnementale globale de la fabrication de batteries. Compte tenu de la fragilité continue des chaînes d'approvisionnement mondiales provoquant des chocs de prix extrêmes, les acteurs de toutes les chaînes de valeur cherchent à diversifier leurs sources d'approvisionnement en matériaux de batterie, hors des régions où l'instabilité politique est plus forte.

« En fournissant une solution de recyclage de batteries au lithium-ion sans émission, ACE résout toutes ces préoccupations et assure la localisation nécessaire de la chaîne d'approvisionnement et la fiabilité des matériaux précieux des batteries. La mise à l'échelle mondiale de notre technologie apportera un soutien essentiel à l'électrification durable de la mobilité et de la fabrication », a déclaré Dr Vipin Tyagi , cofondateur et directeur de la technologie d'ACE.

ACE déploiera son capital et collaborera avec plusieurs investisseurs stratégiques et financiers pour mettre en place les installations envisagées.

ACE est déjà un pionnier de premier plan dans le recyclage hydrométallurgique des batteries au plomb, ayant déjà déployé sa technologie à l'échelle commerciale avec les principaux recycleurs et acteurs de l'industrie. De nombreuses nouvelles installations devraient être mises en service en Asie, en Europe et au Moyen-Orient d'ici le début de 2023.

À propos d'ACE Green Recycling Inc

ACE Green Recycling est une entreprise américaine spécialisée dans les technologies de recyclage écologique qui exerce ses activités à l'échelle mondiale en Asie du Sud-Est et en Inde. L'entreprise a réussi à commercialiser son procédé de recyclage exclusif pour les batteries d'accumulateurs au plomb usagées qui ne produit pas d'émissions de gaz à effet de serre. Elle met actuellement à niveau sa technologie sans émission pour recycler les batteries au lithium-ion. ACE travaille également simultanément sur des solutions de technologies propres pour d'autres flux de déchets métalliques. L'équipe d'ACE possède des décennies d'expérience dans le recyclage, la technologie et la chaîne d'approvisionnement de la ferraille, ce qui lui a permis de devenir un chef de file mondial du recyclage.

