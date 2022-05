Déploiement d'une technologie exclusive sans émission pour le recyclage des batteries d'accumulateurs au plomb et batteries au lithium-ion

BELLEVUE, Washington, 10 mai 2022 /CNW/ - L'entreprise de technologie de recyclage ACE Green Recycling (ACE) annonce son intention de construire et d'exploiter le plus important centre de recyclage de batteries durable et sans émissions en Amérique du Nord au Texas, aux États-Unis. Lorsqu'elle sera entièrement opérationnelle, l'installation de 400 000 pi2 permettra le recyclage de batteries d'accumulateurs au plomb et de batteries au lithium-ion. Ces batteries sont des éléments clés des secteurs de l'automobile, du stockage d'énergie, des télécommunications et des appareils portatifs comme les téléphones mobiles et les ordinateurs portatifs.

La phase 1 de l'exploitation doit être lancée au troisième trimestre de 2023, avec le recyclage des batteries d'accumulateurs au plomb au moyen de la technologie exclusive de recyclage des batteries sans émission d'ACE. Une installation de recyclage des batteries au lithium-ion sera mise sur pied à proximité. Lorsque l'installation fonctionnera au maximum de sa capacité, ACE s'attend à ce qu'elle traite et recycle jusqu'à 100 000 tonnes métriques de batteries d'accumulateurs au plomb usagées et 20 000 tonnes métriques de batteries au lithium-ion usagées chaque année d'ici 2025.

Traditionnellement, le recyclage des batteries se fait au moyen d'un procédé de fusion à des températures extrêmement élevées (souvent supérieures à 1 000 °C) avec la combustion de combustibles fossiles coûteux et polluants, ce qui produit d'importants gaz à effet de serre (GES) et expose les travailleurs à des conditions de travail dangereuses. Comparativement au processus de fusion, les technologies exclusives d'ACE pour le recyclage des batteries d'accumulateurs au plomb et batteries au lithium-ion sont entièrement électrifiées et ne produisent aucune émission de carbone. De plus, elles offrent un rendement plus élevé des matières entrant dans la fabrication de batterie et créent un environnement de travail plus sécuritaire. ACE étudie également la possibilité d'exercer la plupart des principales activités du centre avec l'énergie solaire afin de réduire les émissions de portée 2 de l'installation.

ACE a décidé d'établir son installation phare de recyclage de batteries au Texas, aux États-Unis. Misant sur une population croissante et un accès facile à une abondance de batteries usagées provenant d'automobiles et d'autres sources industrielles, le Texas est un choix évident pour la nouvelle usine d'ACE.

En raison du manque de capacité de recyclage, les États-Unis exportent actuellement une grande quantité de leurs batteries à éliminer au Mexique et en Asie, tout en important des matières pour fabriquer de nouvelles batteries, ce qui entraîne une perte de valeur importante. En établissant une grande exploitation au Texas, ACE a l'intention de réduire la dépendance des États-Unis à l'égard des importations de batteries et des matières entrant dans la fabrication de batteries provenant de fournisseurs étrangers qui sont souvent à la merci de problèmes indésirables associés à la chaîne d'approvisionnement mondiale.

« Le Texas est au cœur de la révolution énergétique mondiale grâce à un accès clé à un bassin abondant de talents techniques et d'ingénieurs de haut niveau. La nouvelle installation d'ACE veut faire partie de cette révolution et contribuer à bâtir un avenir plus vert et plus durable pour l'Amérique », a déclaré Nishchay Chadha , cofondateur et chef de la direction d'ACE.

L'installation de recyclage des batteries d'accumulateurs au plomb d'ACE au Texas sera mise à niveau par étapes. Lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle, l'installation devrait permettre de recycler plus de 5 millions de batteries d'accumulateurs au plomb, de prévenir plus de 50 000 tonnes métriques d'émissions de GES, de réduire le rejet dans les sites d'enfouissement de plus de 10 millions de livres de déchets solides dangereux et de recycler plus de 15 millions de livres de plastique chaque année. L'installation créera également jusqu'à 100 emplois directs et indirects bien rémunérés aux États-Unis pour l'économie locale. ACE annoncera les détails concernant ses activités de recyclage de batteries au lithium-ion au cours des prochains mois.

L'entreprise en démarrage spécialisée dans les solutions technologiques vertes utilisera ses propres fonds et collaborera avec plusieurs investisseurs stratégiques et financiers pour mettre sur pied le projet de centre de recyclage des batteries au Texas. « Nous sommes heureux d'établir notre première installation nord-américaine dans l'État du Texas. Elle générera non seulement une activité économique locale importante, mais contribuera également à une empreinte environnementale plus écologique, a déclaré le Dr Vipin Tyagi , cofondateur et directeur de la technologie d'ACE. En contribuant aux capacités de recyclage des batteries des États-Unis, nous visons également à renforcer l'indépendance énergétique du pays et à bâtir un avenir plus résilient pour le pays. »

ACE a déjà déployé sa technologie à l'échelle commerciale et a annoncé récemment une entente avec Pondy Oxides & Chemicals Ltd (BSE : 532626), l'un des principaux fournisseurs de services de recyclage en Inde, et l'entreprise annoncera de nouvelles installations en Asie, en Europe et au Moyen-Orient d'ici le début de 2023.

À propos d'ACE Green Recycling Inc

ACE Green Recycling est une entreprise américaine spécialisée dans les technologies de recyclage écologique qui exerce ses activités à l'échelle mondiale en Asie du Sud-Est et en Inde. L'entreprise a commencé à commercialiser son procédé de recyclage exclusif pour les batteries d'accumulateurs au plomb usagées qui ne produit pas d'émissions de gaz à effet de serre. Elle met actuellement à niveau sa technologie sans émission pour recycler les batteries au lithium-ion. ACE travaille également simultanément sur des solutions de technologies propres pour d'autres flux de déchets métalliques. L'équipe d'ACE possède des décennies d'expérience dans le recyclage, la technologie et la chaîne d'approvisionnement de la ferraille, ce qui lui a permis de devenir un chef de file mondial du recyclage.

