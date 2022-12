L'accord de portée mondiale crée un partenariat stratégique en soutien à un écosystème circulaire et durable pour les matériaux de batterie recyclés

HOUSTON et BAAR, Suisse, 5 décembre 2022 /CNW/ - ACE Green Recycling (ACE), une plateforme mondiale de technologie de recyclage et de chaîne d'approvisionnement, et Glencore plc (LON : GLEN), l'une des plus grandes entreprises de ressources naturelles au monde et l'un des principaux producteurs et recycleurs de métaux pour la production de batteries, ont annoncé aujourd'hui qu'ils vont conclure une entente d'approvisionnement à long terme pour le plomb recyclé ainsi que pour les produits finis clés à base de métal provenant du recyclage de batteries au lithium-ion. Ce partenariat stratégique contribuera à créer une chaîne d'approvisionnement circulaire à l'échelle mondiale pour ces matériaux en forte demande, tout en permettant aux parties de réduire leur empreinte environnementale.

ACE Green Recycling conclut une entente intercontinentale avec Glencore

L'entente de 15 ans permet à Glencore d'acheter jusqu'à 100 % des produits d'ACE issus de quatre de ses parcs de recyclage de batteries au plomb acide et au lithium-ion en construction aux États-Unis, en Inde et en Thaïlande. La construction des parcs devrait être terminée d'ici 2024. Une fois que ceux-ci seront opérationnels, ACE estime qu'ils produiront en tout 1,6 million de tonnes de métaux recyclés contenant du plomb, du lithium, du nickel et du cobalt.

« Notre partenariat avec ACE contribue à notre objectif de créer une plateforme mondiale circulaire pour les métaux des batteries. Ces parcs de recyclage offriront non seulement une solution unique à l'échelle nationale, mais aussi régionale pour accroître la circularité des batteries de haute et de basse tension. Le partenariat appuiera également notre ambition de devenir une entreprise carboneutre (émissions de portée 1, 2 et 3) d'ici 2050 », a déclaré Kunal Sinha, chef, Recyclage à Glencore.

Consciente du rôle crucial que jouent les batteries dans la transition vers l'électrification mondiale et l'adoption des énergies renouvelables, ACE a mis au point un portefeuille de technologies exclusives pour recycler les batteries sans produire d'émissions de carbone de portée 1 et extraire leurs matériaux critiques avec une empreinte environnementale minimale. En mettant au point des procédés novateurs de recyclage hydrométallurgique pour les batteries au plomb acide et les batteries au lithium-ion, dont les taux de recyclage sont respectivement supérieurs à 99 % et à 98 %, l'entreprise a pu établir des solutions de fin de vie en circuit fermé durables sur le plan environnemental pour les deux types de batteries.

« Nous sommes ravis de nous associer à Glencore et de contribuer ensemble à faire en sorte que l'électrification mondiale soit durable, a déclaré Nishchay Chadha, cofondatrice et directrice générale d'ACE. Pour assurer un avenir plus vert, nous devons créer des solutions de chaîne d'approvisionnement circulaire durables et localisées afin de nous assurer que les matériaux de batterie clés sont disponibles indéfiniment. »

Une fois qu'elles seront exploitées à l'échelle commerciale, les installations de recyclage d'ACE faisant partie de l'entente devraient avoir une capacité de traitement annuelle totale de 250 000 tonnes de batteries au plomb acide et de 47 000 tonnes de batteries au lithium-ion.

La première installation commerciale de recyclage de batteries au plomb acide d'ACE doit être mise en service ce mois-ci à Ghaziabad, en Inde, où elle recyclera divers composés chimiques des batteries comme l'oxyde de lithium-nickel-manganèse-cobalt (LNMCO), l'oxyde de lithium-cobalt (LCO) et le lithium-fer-phosphate (LFP) pour extraire des matériaux précieux des batteries. Une deuxième installation indienne à Mundra devrait être mise en service au quatrième trimestre de 2023 au même moment où l'usine phare d'ACE au Texas, aux États-Unis, lancera ses activités. Les deux installations devraient traiter jusqu'à 100 000 tonnes de batteries au plomb acide et 20 000 tonnes de batteries au lithium-ion par an d'ici 2025.

L'entente de portée mondiale entre ACE et Glencore permettra d'élargir et d'améliorer la circularité des batteries dans les marchés développés et émergents. Grâce à ses solutions rentables, automatisées et durables, ACE entend apporter un changement radical au traitement et au recyclage des déchets de batterie.

Vipin Tyagi, Ph. D., cofondateur et directeur de la technologie d'ACE, a déclaré : « Notre plateforme de technologie de recyclage modulaire et non liée à la chimie des batteries nous offre la souplesse nécessaire pour personnaliser nos solutions tant pour les marchés développés que pour ceux en développement. En plus des composantes ESG positives et de la compétitivité en matière de coûts, les solutions de recyclage de batteries d'ACE procurent des avantages commerciaux et sociaux réels. »

À propos d'ACE Green Recycling

linkedin.com/company/ace-recycling-pte-ltd/mycompany/

