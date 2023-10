L'accord de recherche et développement (CRADA) mettra l'accent sur le recyclage des batteries au lithium-fer-phosphate et les solutions de récupération du graphite des batteries au lithium-ion en fin de vie utile.

GOLDEN, Colorado, le 18 oct. 2023 /CNW/ - ACE Green Recycling (ACE) et le National Renewable Energy Laboratory (NREL) du département de l'Énergie des États-Unis, ont signé un accord de recherche et développement (CRADA) pour poursuivre davantage le développement et l'optimisation de la technologie de recyclage des batteries lithium-ion d'ACE, respectueuse de l'environnement et à faible coût, pour le recyclage du graphite, du lithium-fer-phosphate (LFP) et d'autres matériaux actifs de la cathode. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de l'engagement profond du Département de l'Énergie et de ses investissements dans le développement d'un recyclage durable, rentable et respectueux de l'environnement des batteries lithium-ion aux États-Unis.

Situé à Golden, au Colorado, le NREL est un laboratoire national du Département de l'Énergie axé sur la recherche et le développement en matière d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Dans le cadre de cette mission, le NREL s'est engagé à réaliser et à déployer des percées majeures dans le domaine des technologies de recyclage des batteries.

Le volume de véhicules électriques à batterie au lithium-fer-phosphate (LFP) est appelé à augmenter considérablement au cours des prochaines années, car les grands constructeurs automobiles comme Tesla et Ford commencent à passer des batteries à base de nickel et de cobalt aux batteries LFP en raison de leur coût inférieur. Cependant, l'industrie considère que le recyclage des batteries au lithium-fer-phosphate est un problème particulièrement complexe en raison de la difficulté d'extraire de façon rentable ses matériaux précieux (le lithium et le graphite).

« Les méthodes actuelles de recyclage hydrométallurgique sont axées sur l'extraction de matériaux de grande valeur à partir de batteries au lithium-fer-phosphate, comme le lithium et le cuivre », a déclaré Andrew Colclasure, NREL. « Afin de favoriser une approche plus globale du recyclage, nous devons faire la démonstration de procédés efficaces qui recyclent également des matières de faible valeur comme le graphite et le fer-phosphate en produits commercialement viables. Nous avons hâte de travailler avec nos partenaires de l'industrie pour faire progresser les technologies de recyclage à faible coût afin de rendre le procédé plus économique et plus écologique. »

ACE a déjà mis au point sa technologie brevetée pour le recyclage des batteries au lithium-fer-phosphate à l'échelle du laboratoire, qui est actuellement en pleine expansion commerciale. Dans le cadre de cet accord de recherche, le NREL aidera ACE à évaluer la commercialisation de ce processus afin de recycler les batteries au lithium-fer-phosphate et de mettre à niveau le graphisme au niveau de batterie.

« Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe talentueuse du NREL dans le cadre de notre projet visant à commercialiser notre technologie de recyclage des batteries au lithium-ion et à aider les États-Unis à progresser vers une chaîne d'approvisionnement nationale durable en matériaux pour batteries », a déclaré Vipin Tyagi, cofondateur et directeur technique d'ACE Green.

Dans le cadre de l'accord, le NREL fournira ses capacités en production de cellules, en modélisation et en analyse et d'autres outils de pointe pour démontrer la proposition de valeur de la technologie ACE. Les travaux principaux seront effectués à l'installation du NREL au Colorado. Dans l'ensemble, le projet vise à identifier les paramètres de recyclage optimaux du LFP et du graphite qui maximiseront les performances et la durée de vie des batteries fabriquées à partir de matériaux recyclés en utilisant la technologie d'ACE, par rapport à celles fabriquées à partir de matériaux vierges.

Le potentiel de recyclage du graphite obtenu grâce à la technologie d'ACE peut aider à résoudre la dépendance de plus de 60 000 MT d'électrodes de graphite que les États-Unis importent actuellement, tout en renforçant le leadership technologique et technique de l'entreprise et en réduisant sa dépendance aux chaînes d'approvisionnement étrangères. La collaboration entre le NREL et ACE est conforme aux objectifs de la Inflation Reduction Act des États-Unis récemment annoncée qui, entre autres objectifs clés, vise à appuyer la localisation de la chaîne d'approvisionnement de matériaux critiques aux États-Unis.

ACE Green Recycling est une plateforme technologique novatrice de recyclage de batteries aux États-Unis qui a mis au point des solutions modulaires écologiques pour recycler diverses batteries au lithium-ion et au plomb-acide en fin de vie utile. En tant que fournisseur de technologie, ACE s'associe à des acteurs de l'écosystème des matériaux des batteries pour créer des solutions circulaires localisées qui garantissent que les matériaux essentiels des batteries restent dans les pays produisant des déchets de batteries.

Ce document contient certaines déclarations prospectives concernant les capacités technologiques d'ACE et ses aspirations commerciales futures. Tous les énoncés sont fondés sur les attentes actuelles d'ACE et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes opérationnels et techniques qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus décrits, sous-entendus ou projetés dans tout énoncé prospectif, notamment : les approbations réglementaires, les changements technologiques imprévus, les incertitudes inhérentes au développement technologique, la mise à l'échelle et le déploiement, la protection de la propriété intellectuelle, les sources et la disponibilité du financement par des tiers.

