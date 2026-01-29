Accusations portées contre l'honorable Claude Villeneuve

MONTRÉAL, le 29 janv. 2026 /CNW/ - La Cour supérieure du Québec prend acte des accusations de sollicitation illégale de services sexuels portées contre l'honorable Claude Villeneuve.

Vu la gravité de cette situation, le juge Villeneuve a immédiatement été relevé de l'ensemble de ses responsabilités judiciaires, jusqu'à nouvel ordre. Ces mesures, qui visent à maintenir la confiance du public dans son système de justice, n'auront aucun impact sur la continuité des services offerts à la population.

Le Conseil canadien de la magistrature, responsable de la conduite des juges, a également été informé de la situation. Le Conseil mène actuellement une enquête et décidera des mesures qu'il estimera appropriées dans les circonstances. Toute question relative à l'enquête du Conseil doit lui être adressée directement.

Par respect pour le processus judiciaire et l'enquête menée par le Conseil canadien de la magistrature, la Cour supérieure du Québec ne formulera aucun autre commentaire quant à l'un ou l'autre de ces processus.

SOURCE Cour supérieure du Québec

INFORMATIONS : Paul-Jean Charest, conseiller en communications, porte-parole médias, 581 995-5657 I [email protected]