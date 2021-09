Accurate Group est devenu un leader du marché de la technologie de gestion des évaluations immobilières, des informations sur les titres de propriété et des solutions de clôture électronique. La société s'est rapidement imposée comme l'un des pionniers des technologies hypothécaires, en mettant l'accent sur la numérisation des processus traditionnellement manuels du cycle de prêt. Le succès et la force de la plateforme d'Accurate Group, ainsi que son approche novatrice de la gestion des évaluations, des méthodes d'évaluation alternatives et des technologies de clôture électronique, ont attiré la plupart des grandes banques américaines, ainsi que des coopératives de crédit, des prêteurs alternatifs, des banques d'investissement ainsi que des investisseurs immobiliers.

« Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat et convaincus que Paul Doman et son équipe de direction talentueuse continueront à créer une véritable valeur ajoutée dans un environnement où la digitalisation du processus hypothécaire est un moteur essentiel de croissance », déclare David Lewin, associé principal chez Novacap. « Accurate Group a développé une plateforme technologique solide et évolutive au sein de l'industrie, et nous nous engageons à faire en sorte que l'entreprise continue à se développer pour atteindre ses objectifs ambitieux. »

« Novacap a une compréhension approfondie du secteur hautement réglementé des services financiers, et nous sommes bien placés pour exécuter une stratégie de croissance ambitieuse avec Accurate Group dans les années à venir, et ce, à la fois de manière organique et par l'exécution d'une stratégie de fusion-acquisition ciblée », affirme Rajiv Bahl, associé principal chez Novacap. « Nous sommes impatients d'apporter notre expertise et notre contribution financière pour soutenir Accurate Group dans son expansion à travers l'Amérique du Nord en tant que fournisseur de services technologiques haut de gamme. »

« Nous sommes extrêmement heureux de nous associer à Novacap pour permettre d'accélérer la prochaine étape de notre expansion », a déclaré Paul Doman, président-directeur général d'Accurate Group. « Accurate Group a fait preuve d'une croissance continue, même en période de volatilité du marché, et nous sommes extrêmement reconnaissants à ABS Capital Partners, qui se retirera de sa participation dans l'entreprise, ainsi que de notre conseil d'administration, pour son soutien au cours des huit dernières années. Ce nouvel apport en capital de Novacap nous permettra de développer notre plateforme AppraisalWorks™ et notre modèle SaaS. Il nous aidera également à réaliser des acquisitions porteuses, à investir davantage en innovation technologique et au niveau du service à la clientèle afin de mieux servir les banques, les coopératives de crédit, les prêteurs non bancaires et les sociétés de marchés de capitaux. »

Conseillers

KeyBanc Capital Markets a agi en tant que conseiller financier exclusif d'Accurate Group.

Nelson, Mullins, Riley & Scarborough, LLP a agi en tant que conseiller juridique d'Accurate Group.

Wells Fargo Securities, LLC a agi en tant que conseiller financier exclusif de Novacap.

Foley & Lardner LLP a agi en tant que conseiller juridique de Novacap.

À propos d'Accurate Group

Accurate Group est un leader de la technologie et des services immobiliers fournissant des solutions technologiques d'évaluation immobilière, de données sur les titres de propriété, d'analyse et de clôture numérique aux banques, aux coopératives de crédit, aux prestataires de services ainsi qu'aux préteurs alternatifs et des marchés des capitaux. En combinant l'automatisation des processus d'analyse de données, un modèle SaaS et des technologies mobiles innovantes, Accurate Group offre à ses clients la meilleure combinaison de rapidité, de qualité, de conformité réglementaire et de prix. Avec Accurate Group, la communauté du financement immobilier et les consommateurs bénéficient de solutions de pointe sur le marché qui permettent de mettre en place des cadres numériques modernes, d'améliorer la précision, de réduire les coûts et d'améliorer la conformité pour tous les types de prêts immobiliers, d'actifs liés aux hypothèques et de portefeuilles immobiliers. Visitez www.accurategroup.com .

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries et récemment des Services Financiers, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap possède les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Brossard, au Québec ainsi qu'à Toronto, en Ontario. Pour plus de renseignements, visitez le www.novacap.ca .

SOURCE Novacap Management Inc.

Renseignements: Accurate Group : Correne Jackman, 216-672-3620, [email protected]; Novacap : Yasmine Sardouk, 450-651-5000, [email protected]

Liens connexes

http://www.novacap.ca