Canopy Growth présente six nouvelles saveurs de boissons, y compris Deep Space Propulsion, la toute première boisson à base de cannabis au Canada qui contient de la caféine d'origine naturelle

SMITHS FALLS, ON, le 29 mars 2023 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou la « Société ») (TSX: WEED) (NASDAQ: CGC), un leader mondial diversifié dans le domaine du cannabis, du chanvre et d'appareils liés au cannabis, a annoncé aujourd'hui le lancement de la première boisson infusée au cannabis contenant de la caféine d'origine naturelle sur le marché au Canada, sous la marque Deep Space. Canopy lance également quatre nouvelles saveurs sous la marque Tweed à savourer ce printemps.

Deep Space Propulsion Pulsar Peach (Groupe CNW/Canopy Growth Corporation) Limonade pétillante et limonade pétillante à la fraise Tweed. (Groupe CNW/Canopy Growth Corporation) Deep Space Propulsion Cosmic Cherry Lime (Groupe CNW/Canopy Growth Corporation) Thé glacé au citron et à la framboise Tweed Iced Tea™ (Groupe CNW/Canopy Growth Corporation)

« Les consommateurs peuvent profiter d'un peu de chaleur printanière grâce à l'introduction de Deep Space Propulsion, une boisson à base de cannabis unique en son genre contenant de la caféine d'origine naturelle, a déclaré Dave Paterson, président de Canopy Growth, Canada. Et alors que les consommateurs se préparent à profiter de cette heure supplémentaire d'ensoleillement, Tweed offre de nouvelles saveurs pour ravir les papilles. Nous sommes fiers de donner vie à de nouveaux produits grâce aux marques Deep Space et Tweed, qui proposent des expériences novatrices qui dépassent les attentes des consommateurs. »

DEEP SPACE PROPULSION

Êtes-vous prêt à faire preuve d'audace en mettant un peu de piquant dans votre journée? Deep Space lance deux nouvelles boissons à base de cannabis, ce qui en fait la première marque au Canada à combiner cannabis et caféine dans une boisson. Les boissons Propulsion Pulsar Peach et Propulsion Cosmic Cherry Lime de Deep Space, contenant chacune 10 mg de THC, 30 mg de caféine d'origine naturelle et 10 mg de CBG, font passer les boissons infusées au cannabis à un niveau supérieur. Ces deux boissons de 355 ml de Deep Space, soit Propulsion Pulsar Peach, une boisson gazeuse à la pêche rehaussée de notes vibrantes de melon miel et de cantaloup, et Propulsion Cosmic Cherry Lime, une boisson gazeuse audacieuse à la cerise avec une touche de lime piquante, combinent des saveurs naturelles dynamiques, parfaites pour ceux qui veulent rester branchés et profiter des journées plus longues du printemps.

TWEED

Tweed continue d'élargir son offre de boissons avec l'introduction de Tweed Iced Tea Peach qui contient 5 mg de THC. Ce thé glacé infusé au cannabis et à la pêche sucrée, non gazéifié et à saveur naturelle, s'harmonise parfaitement avec le temps plus chaud. Il plaît à la foule et complète les saveurs de thé glacé au citron et aux framboises qu'offre actuellement Tweed aux consommateurs.

Vous avez envie d'une gâterie printanière plus citronnée? La nouvelle limonade pétillante infusée de cannabis de Tweed, également offerte à la fraise, est une boisson gazeuse faite avec des fruits et des jus naturellement aromatisés qui contient 7,5 mg de THC, ce qui en fait une boisson rafraîchissante et acidulée idéale pour se désaltérer à mesure que la température monte.

Tweed accueille également l'eau pétillante infusée au cannabis Tweed Fizz Pineapple dans le portefeuille croissant de la marque. Cette populaire boisson à l'ananas, légère et rafraîchissante, contient 5 mg de THC et est naturellement aromatisée. Cette nouvelle saveur s'ajoute à la gamme actuelle de saveurs Fizz de Tweed, qui comprend la cerise, la mangue et le melon d'eau.

Les produits peuvent être achetés par l'entremise de canaux légaux de vente en ligne de cannabis récréatif et de points de vente au détail dans certaines régions. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les sites DeepSpace.com et Tweed.com.

À propos de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth Corporation (« Canopy ») est une importante entreprise nord-américaine de cannabis et de produits de consommation courante qui vise à libérer le pouvoir du cannabis pour améliorer les vies.

Grâce à un engagement indéfectible envers nos consommateurs, Canopy offre des produits novateurs axés sur les marques de cannabis haut de gamme et grand public, notamment Doja, 7ACRES, Tweed et Deep Space. Notre portefeuille de produits de consommation courante comprend BioSteel, une marque de produits d'hydratation pour le sport sans sucre, des solutions ciblées de bien-être et de soins qui optimisent les performances de la peau 24 heures sur 24 de This Works, des produits de bien-être gourmands de Martha Stewart CBD, et une technologie de vaporisateur, une référence de sa catégorie, mise au point en Allemagne par Storz & Bickel.

Canopy a également établi un écosystème complet pour saisir les occasions offertes par le marché américain du THC grâce à ses droits sur Acreage Holdings, un exploitant de cannabis à intégration verticale qui exerce ses activités dans plusieurs États, notamment dans les États densément peuplés du Nord-Est, Wana Brands, une marque de produits comestibles infusés au cannabis de premier plan en Amérique du Nord, et Jetty Extracts, un producteur californien d'extraits de cannabis de haute qualité et pionnier de la technologie de vapotage propre.

Au-delà de ses produits de calibre mondial, Canopy est un chef de file de l'industrie grâce à son engagement envers l'équité sociale, la consommation responsable et le réinvestissement dans les collectivités. Elle est à l'avant-garde d'un avenir où le cannabis est compris et accueilli favorablement en raison de son potentiel à améliorer le bien-être et la qualité de vie.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.canopygrowth.com.

Avis concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » et de l'« information prospective » au sens des lois américaines et canadiennes applicables sur les valeurs mobilières (collectivement, les « énoncés prospectifs »), qui comportent des risques connus et inconnus, et des incertitudes. Les énoncés prospectifs prédisent ou décrivent nos activités futures, nos plans d'affaires, nos stratégies d'affaires et de placement et le rendement de nos investissements. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiés par l'utilisation de termes et d'expressions comme « intention », « objectif », « stratégie », « estimation », « attente », « projet », « projections », « prévisions », « plans », « recherche », « anticipe », « potentiel », « proposé », « fera », « devrait », « pourrait », « est susceptible de », « est conçu pour », « futur envisageable », « croit », « prévu » et d'autres expressions semblables. Vous êtes priés de ne pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de leur publication. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient jugées raisonnables par la direction, sont intrinsèquement assujetties à d'importants risques commerciaux, économiques et concurrentiels, à des résultats financiers, aux résultats, au rendement ou aux réalisations exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, lesquels ne garantissent pas le rendement futur. Par conséquent, il y a ou il y aura des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces énoncés. Une analyse de certains des facteurs importants applicables à Canopy Growth Corporation (« Canopy ») se trouve dans la section intitulée « Facteurs de risque » du rapport annuel de Canopy sur le formulaire 10-K pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis) et des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, car ces facteurs peuvent être mis à jour de temps à autre dans ses dépôts périodiques auprès de la Securities and Exchange Commission et des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à www.sec.gov/edgar et www.sedar.com, respectivement. Ces facteurs ne doivent pas être considérés comme exhaustifs et doivent être lus conjointement avec les autres mises en garde incluses dans le présent communiqué et dans les documents déposés. Tous les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué sont présentés à la date du présent communiqué et, sauf exception prévue dans la loi, Canopy rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont expressément et entièrement sous réserve de la présente mise en garde.

SOURCE Canopy Growth Corporation

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Jennifer White, Directrice principale, Communications d'entreprise, [email protected]; Personne-ressource pour les investisseurs : Tyler Burns, Directeur, Relations avec les investisseurs, [email protected]