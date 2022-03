Accroître l'offre et l'abordabilité des logements locatifs au Canada

APH SELECT est un produit novateur d'assurance prêt hypothécaire pour immeubles collectifs qui favorise la préservation et la création de l'offre de logements locatifs tout en répondant au besoin de logements abordables, accessibles et compatibles avec le climat. APH Select utilise un système de points pour évaluer l'engagement d'un fournisseur de logements locatifs envers l'abordabilité, l'accessibilité et la compatibilité climatique, ou une combinaison des trois aspects. Plus les résultats sociaux et environnementaux d'un immeuble de logements locatifs sont importants, meilleurs sont les incitatifs, lesquels comprennent des primes d'assurance réduites et des périodes d'amortissement plus longues. Des incitatifs seront offerts pour la construction et les propriétés existantes.