Madame Eddy s'est jointe à Accord en 2019 à titre de première vice-présidente, Marchés des capitaux. À titre de membre de l'équipe de la haute direction, elle a contribué à orienter la stratégie et la planification générale des activités de l'entreprise. Depuis qu'elle s'est jointe à Accord, elle a touché à tous les aspects des exigences financières de l'entreprise, y compris la gestion de ses relations importantes avec les banques et la diversification de ses sources de capital grâce à l'ajout de plusieurs partenaires de financement stratégique.

Après près de 20 ans au sein d'Accord, Stuart Adair relèvera de nouveaux défis à compter du 15 juin. Pendant son long mandat, il a supervisé les obligations de l'entreprise relatives aux sociétés ouvertes et a produit des rapports financiers conformes aux normes auxquelles on s'attend d'une entreprise très respectée comme Accord.

« Nous avons la chance de compter sur une solide équipe de direction et une équipe spécialisée composée de professionnels des finances partout à l'échelle d'Accord. Cette structure intégrée permettra une transition harmonieuse, a déclaré Simon Hitzig, président et chef de la direction. Nous souhaitons à Stuart tout le succès possible dans ses projets, et nous souhaitons la bienvenue à Irene dans son nouveau rôle au sein d'Accord. »

En plus de son expérience chez Accord, madame Eddy est diplômée en droit de l'Université Fordham et détient le titre de comptable professionnelle agréée (inactive).

À propos d'Accord Financial Corp.

La Financière Accord est la société de financement commercial la plus dynamique en Amérique du Nord, procurant des solutions de financement rapides et polyvalentes aux entreprises en transition, comme le financement reposant sur l'actif, l'affacturage, le financement des stocks, les prêts sur l'équipement, le financement des transactions commerciales et le financement du secteur du cinéma et des médias. En tirant avantage de la combinaison exclusive de notre solidité financière, de notre vaste expérience et de notre indépendance, nous concevons des solutions de financement gagnantes faciles à obtenir par les petites et moyennes entreprises pour que nos clients puissent connaître le succès. Depuis 44 ans, Accord aide les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie et à tirer le meilleur parti des occasions financières. www.accordfinancial.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1832125/Accord_Financial_Irene_Eddy.jpg

SOURCE Accord Financial

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Barrett Carlson, premier vice-président, Développement des affaires, 630 841-7552