TORONTO, le 3 août 2022 /CNW/ - Accord Financial Corp. (TSX: ACD) a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022. Les données financières présentées dans le présent communiqué sont exprimées en dollars canadiens et ont été préparées en conformité avec les Normes internationales d'information financière (IFRS).

SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS Trimestre clos le 30 juin Semestre clos le 30 juin

2022 2021 2022 2021

$ $ $ $ Moyenne des ressources engagées (en millions) 454 376 456 367 Produits (en milliers) 16 490 15 416 32 668 28 897 Bénéfice opérationnel avant provisions (en milliers) 3 490 4 237 7 197 6 274 Provision pour pertes sur créances et sur prêts 4 008 220 4 101 (677) (Perte) bénéfice avant impôt sur le résultat (en milliers) (518) 4 017 3 096 6 951 Bénéfice net attribuable aux actionnaires (en milliers) 122 3 085 3 260 5 670 Bénéfice par action ordinaire (de base et dilué) 0,01 0,36 0,38 0,66 Valeur comptable par action (au 30 juin)



11,78 $ 10,96 $



Malgré un trimestre autrement solide, le bénéfice net de la société a été affecté par l'enregistrement d'une provision pour pertes sur créances et sur prêts de 4,0 millions de dollars au cours du trimestre, reflétant ainsi les difficultés économiques et l'impact actuel et potentiel sur les habitudes de paiement de certaines entreprises du portefeuille. Le bénéfice opérationnel avant provisions est demeuré sain, reflétant la forte génération de liquidités du portefeuille de prêts au cours du trimestre et du premier semestre de 2022.

Appelé à commenter les résultats financiers, le président et directeur général de la Société, M. Simon Hitzig, a déclaré : « Bien que les ressources engagées soient restées stables au deuxième trimestre, la croissance significative d'une année à l'autre, tant pour le deuxième trimestre que pour le premier semestre de l'année, s'est traduite par des revenus et un bénéfice opérationnel avant provisions record au premier semestre. »

La moyenne des ressources engagées était de 454 millions de dollars au deuxième trimestre, soit une hausse de 21 % par rapport au même trimestre l'an dernier, et de 456 millions de dollars pour les six premiers mois, soit une hausse de 24 % par rapport à la même période l'an dernier. Les ressources engagées au 30 juin 2022 se sont chiffrées à 453 millions de dollars. Grâce à cette croissance, les revenus du deuxième trimestre ont augmenté de 7 % pour s'établir à 16 490 000 $, comparativement à 15 416 000 $ au deuxième trimestre de 2021. Les revenus des six premiers mois de 2022 ont augmenté de 13 % pour atteindre un record au premier semestre de 32 668 000 $, comparativement à 28 897 000 $ l'an dernier.

« Les revenus record d'Accord au premier semestre de 2022 valident notre stratégie de croissance. Mais la prudence demeure le mot d'ordre dans nos marchés clés, car Accord et les petites et moyennes entreprises que nous servons adoptent une vision plus conservatrice de l'effet de levier, compte tenu de l'évolution rapide du contexte économique », a ajouté M. Hitzig.

La valeur comptable par action ordinaire continue de grimper, s'établissant à 11,78 $ à la fin du trimestre, en hausse par rapport au 10,96 $ du 30 juin 2021 et au 11,68 $ du début de l'année.

Bien que les principaux indicateurs de croissance et le bilan demeurent solides, le bénéfice net du deuxième trimestre a été affecté par la provision de la société pour les pertes sur créances et sur prêts, reflétant ainsi l'impact potentiel d'une détérioration de l'environnement commercial sur les entreprises de son portefeuille. La société s'attend à ce que les problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement, l'inflation et la hausse des taux d'intérêt affaiblissent le rendement des paiements de certains de ses clients existants. Pour mesurer la qualité du crédit dans ce contexte, la société utilise un processus de premier ordre qui intègre des prévisions économiques de tiers, une évaluation quantitative du crédit de chaque entreprise du portefeuille et un jugement d'expert affiné sur plusieurs cycles économiques.

Dans la provision du deuxième trimestre, 1,9 million de dollars représentent une augmentation hors trésorerie de la provision de la société pour pertes futures prévues. Sous l'effet de l'augmentation de la provision, la provision pour pertes figurant au bilan au 30 juin 2022 était de 7,1 millions de dollars comparativement à 5,8 millions de dollars un an plus tôt.

En raison principalement de la provision pour pertes, le bénéfice net attribuable aux actionnaires a diminué à 122 000 $ au deuxième trimestre de 2022, comparativement à 3 085 000 $ au même trimestre l'an dernier. Le bénéfice par action ordinaire (« BPA ») s'est fixé à 0,01 $, comparativement à 0,36 $ à l'exercice précédent. Le bénéfice net du premier semestre de 2022 s'est élevé à 3 260 000 $, contre 5 670 000 $ en 2021. Le BPA du premier semestre a été de 0,38 $ comparativement à 0,66 $ à l'exercice précédent.

En ce qui concerne l'avenir, M. Hitzig a déclaré : « Bien que les entreprises naviguent dans un environnement économique difficile, Accord est bien placée pour avoir un bon rendement aux prochaines étapes du cycle économique. Au cours des deux dernières années, nous avons été en mesure de réorganiser et de renforcer l'équipe de direction, de bâtir une plateforme de vente et de marketing de calibre mondial, de rajeunir la gamme de produits et de diversifier nos sources de financement pour soutenir la prochaine étape de croissance. »

Afin de faciliter la croissance continue, la principale facilité de prêt de la société, fournie par un syndicat de six grandes banques, a récemment été portée à 437 millions de dollars et son échéance été prolongée de trois ans jusqu'en juillet 2025.

Reflétant la solidité continue des flux de trésorerie, le conseil d'administration de la société a déclaré un dividende trimestriel de 0,075 $ par action ordinaire, payable le 1er septembre 2022 aux actionnaires inscrits le 15 août 2022.

À propos d'Accord Financial Corp.

La Financière Accord est la société de financement commercial la plus dynamique en Amérique du Nord, procurant des solutions de financement rapides et polyvalentes aux entreprises en transition, comme l'affacturage, le financement des stocks, les prêts sur l'équipement, le financement des transactions commerciales et le financement du secteur du cinéma et des médias. En tirant parti de la combinaison exclusive de notre solidité financière, de notre vaste expérience et de notre indépendance, nous concevons des solutions de financement gagnantes faciles à obtenir par les petites et moyennes entreprises, pour que nos clients puissent connaître le succès. Depuis 44 ans, Accord aide les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie et à tirer le meilleur parti des occasions financières.

Remarque : Mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers de la Société ont été préparés en conformité avec les IFRS. La Société utilise diverses autres mesures financières pour surveiller son rendement; elle est d'avis que ces mesures peuvent être utiles aux investisseurs désireux d'évaluer le rendement opérationnel de la Société et sa situation financière. Ces mesures peuvent ne pas avoir de définitions ou de méthodes de calcul normalisées aux termes des IFRS pour assurer l'uniformité entre les sociétés utilisant ces mesures; elles sont donc considérées comme des mesures non conformes aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS qui sont utilisées dans le présent communiqué sont les suivantes :

1) Le bénéfice opérationnel avant provisions : la société calcule cette mesure à partir des montants présentés dans ses états financiers préparés conformément aux normes IFRS. Le bénéfice opérationnel est le bénéfice avant impôt sur le revenu et après déduction de la provision pour pertes sur créances et sur prêts.

2) Valeur comptable par action : la valeur comptable correspond aux capitaux propres et est la même que la valeur de l'actif net (calculée comme le total des actifs moins le total des passifs) de la Société moins la participation ne donnant pas le contrôle. La valeur comptable par action est la valeur comptable divisée par le nombre d'actions ordinaires en circulation à une date donnée.

3) Les ressources engagées sont les effets financiers à recevoir et les prêts de la Société, soit une mesure IFRS. La moyenne des ressources engagées est la moyenne des effets financiers à recevoir et des prêts, calculés pour une période donnée.

SOURCE Accord Financial Corp.

Renseignements: Pour en savoir plus, visitez le www.accordfinancial.com ou communiquez avec : Irène Eddy, Première vice-présidente et chef des services financiers, Accord Financial Corp., 40, avenue Eglinton Est, bureau 602, Toronto (Ontario) M4P 3A2, (416) 961-0304, [email protected]