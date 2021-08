TORONTO, le 5 août 2021 /CNW/ - Accord Financial Corp. (TSX: ACD) a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021. Les données financières fournies dans le présent communiqué sont exprimées en dollars canadiens et ont été préparées en conformité avec les Normes internationales d'information financière.







SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS Trimestre clos le

30 juin Semestre clos le

30 juin

2021 2020 2021 2020

$ $ $ $ Moyenne des ressources engagées (en millions) 385 341 371 352 Produits (en milliers) 15 416 11 270 28 897 23 285 Bénéfice avant impôt sur le résultat (en milliers) 4 017 3 822 6 951 (5 089) Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires (en milliers) 3 085 4 343 5 670 (1 534) Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) (en milliers) (remarque) 3 161 4 730 5 844 (684) Bénéfice (perte) par action ordinaire [de base et dilué(e)] 0,36 0,51 0,66 (0,18)









Bénéfice ajusté (perte ajustée) par action ordinaire [de base

et dilué(e)] 0,37 0,55 0,68 (0,08)









Valeur comptable par action (au 30 juin)



10,96 $ 10,61 $















Les revenus ont augmenté de 37 % pour atteindre un record trimestriel de 15 416 000 $ au deuxième trimestre de 2021, comparativement à 11 270 000 $ l'an dernier, principalement en raison d'une augmentation de 13 % de la moyenne des ressources engagées ainsi que de l'amélioration des taux de rendement moyens et des autres revenus, en particulier les commissions de montage et les frais de montage. La moyenne des ressources engagées était de 385 millions de dollars au cours du trimestre à l'étude, comparativement à 341 millions de dollars l'année dernière. Les ressources engagées au 30 juin 2021 s'élevaient à un montant record de 406 millions de dollars.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires (le « bénéfice net des actionnaires ») a diminué de 1 258 000 $ pour s'établir à 3 085 000 $ au deuxième trimestre de 2021, comparativement au record trimestriel de 4 343 000 $ enregistré à l'exercice précédent. Le bénéfice net des actionnaires était de 19 % supérieur à celui du premier trimestre de 2021 et de 39 % supérieur à celui du deuxième trimestre de 2019. Il représentait le quatrième meilleur résultat trimestriel jamais enregistré par Accord, qui continue de se remettre des effets économiques négatifs de la COVID-19. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires pour l'exercice précédent a été stimulé par le recouvrement d'une perte sur prêt de 2 615 000 $, après impôt, et d'un recouvrement d'impôt ponctuel de 881 000 $. Le bénéfice par action ordinaire (« BPA ») s'est fixé à 0,36 $, comparativement à 0,51 $ à l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté a totalisé 3 161 000 $, comparativement à 4 730 000 $ au deuxième trimestre de 2020. Le BPA ajusté a été de 0,37 $ comparativement à 0,55 $ à l'exercice précédent.

Le bénéfice net des actionnaires pour les six premiers mois de 2021 a atteint 5 670 000 $, soit un niveau record au premier semestre, comparativement à une perte nette des actionnaires de 1 534 000 $ en 2020. L'augmentation du bénéfice net est principalement attribuable à une hausse des produits et à une provision moins importante pour les pertes. Le BPA a également atteint un niveau record au premier semestre, soit 0,66 $, comparativement à une perte par action ordinaire de 0,18 $ l'an dernier. Le bénéfice net ajusté du premier semestre s'est élevé à un montant record de 5 844 000 $ (BPA ajusté de 0,68 $ par action) comparativement à la perte nette ajustée de 684 000 $ (perte par action ajustée de 0,08 $ par action) au premier semestre de 2020.

Les produits ont augmenté de 24 %, établissant un record pour les six premiers mois, se chiffrant à 28 897 000 $ en 2021, comparativement à 23 285 000 $ à l'exercice précédent, principalement en raison d'une hausse de 5 % de la moyenne des ressources engagées, d'une amélioration des taux de rendement moyens et d'une hausse des autres revenus. La moyenne des ressources engagées au cours du premier semestre de 2021 s'est établie à 371 millions de dollars comparativement à 352 millions de dollars au cours de l'exercice précédent.

Appelé à commenter les résultats financiers, le président et directeur général de la Société, M. Simon Hitzig, a déclaré : « Les ressources engagées, les produits et les bénéfices records d'Accord au premier semestre ont confirmé notre stratégie et s'inscrivent dans la trajectoire de croissance qu'Accord suivait durant les trois années précédant la pandémie. La croissance au premier semestre de 2021 reflète l'acquisition régulière de nouveaux clients, en partie grâce aux nouveaux produits et en partie grâce à l'accélération de l'économie. Les produits et les bénéfices profitent également d'un changement dans la composition du portefeuille d'Accord qui, au cours des derniers trimestres, s'est orienté vers des segments à rendement plus élevé, en particulier dans notre division des petites entreprises canadiennes et notre division de financement des médias aux États-Unis. »

M. Hitzig a ajouté : « Bien que notre rendement financier exceptionnel soit source de satisfaction, nous continuons de nous consacrer au travail complexe défini dans notre plan stratégique, qui vise à rassembler toutes les divisions d'Accord sur une plateforme unifiée, ce qui nous rendra plus forts, dans un engagement unique à simplifier l'accès au capital afin que nos clients puissent prospérer. Après quatre solides trimestres consécutifs, nous avons maintenant un avant-goût du succès que nous pouvons obtenir au fur et à mesure que notre plan stratégique se concrétise. »

À propos d'Accord Financial Corp.

La Financière Accord est la société de financement commercial la plus dynamique en Amérique du Nord, procurant des solutions de financement rapides et polyvalentes aux entreprises en transition, comme l'affacturage, le financement des stocks, les prêts sur l'équipement, le financement des transactions commerciales et le financement du secteur du cinéma et des médias. En tirant avantage de la combinaison exclusive de notre solidité financière, de notre vaste expérience et de notre indépendance, nous concevons des solutions de financement gagnantes faciles à obtenir par les petites et moyennes entreprises, pour que nos clients puissent connaître le succès. Depuis 43 ans, Accord aide les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie et à tirer le meilleur parti des occasions financières.

Remarque : Mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers de la Société ont été préparés en conformité avec les IFRS. La Société utilise diverses autres mesures financières pour surveiller son rendement; elle est d'avis que ces mesures peuvent être utiles aux investisseurs désireux d'évaluer le rendement opérationnel de la Société et sa situation financière. Ces mesures peuvent ne pas avoir de définitions ou de méthodes de calcul normalisées aux termes des IFRS pour assurer l'uniformité entre les sociétés utilisant ces mesures; elles sont donc considérées comme des mesures non conformes aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS qui sont utilisées dans le présent communiqué sont les suivantes :

1) Le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté. La Société calcule ces mesures à partir des montants présentés dans ses états financiers préparés conformément aux IFRS. Le bénéfice net ajusté comprend le bénéfice net des actionnaires avant la rémunération à base d'actions, les charges d'acquisition d'entreprises (les frais de transaction et d'intégration et l'amortissement des actifs incorporels) et les charges de restructuration. Le BPA ajusté (de base et dilué) correspond au bénéfice net ajusté, divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (de base et dilué) au cours de la période. La direction est d'avis que le bénéfice net ajusté est une mesure du rendement opérationnel plus appropriée, parce qu'il exclut les éléments sans lien avec les activités opérationnelles poursuivies. Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net de la Société et du bénéfice net ajusté :



Trimestre clos le 30 juin Semestre clos le 30 juin

2021 2020 2021 2020

(en milliers

de dollars) (en milliers

de dollars) (en milliers

de dollars) (en milliers

de dollars) Bénéfice net des actionnaires : 3 085 4 343 5 670 (1 534) Ajustements, après impôt :







Charges d'acquisition d'entreprises 76 56 127 111 Coûts de restructuration - 331 47 739 Bénéfice net ajusté 3 161 4 730 5 844 (684)

2) Valeur comptable par action - la valeur comptable correspond aux capitaux propres et est la même que la valeur de l'actif net (calculée comme le total des actifs moins le total des passifs) de la Société moins la participation ne donnant pas le contrôle. La valeur comptable par action est la valeur comptable divisée par le nombre d'actions ordinaires en circulation à une date donnée.

3) Les ressources engagées sont les effets financiers à recevoir et les prêts de la Société, soit une mesure IFRS. La moyenne des ressources engagées est la moyenne des effets financiers à recevoir et des prêts, calculés pour une période donnée.

