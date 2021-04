TORONTO, le 22 avril 2021 /CNW/ - Accord Financial Corp. (TSX: ACD) a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,05 $ par action qui sera versé le 1er juin 2021 aux actionnaires dûment inscrits à la clôture des marchés le 14 mai 2021.

La Financière Accord est la société de financement commercial la plus dynamique en Amérique du Nord, procurant des solutions de financement rapides et polyvalentes aux entreprises en transition, comme l'affacturage, le financement des stocks, les prêts sur l'équipement, le financement des transactions commerciales et le financement du secteur du cinéma et des médias. En tirant avantage de la combinaison exclusive de notre solidité financière, de notre vaste expérience et de notre indépendance, nous concevons des solutions de financement gagnantes faciles à obtenir par les petites et moyennes entreprises, pour que nos clients puissent connaître le succès. Depuis 43 ans, Accord aide les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie et à tirer le meilleur parti des occasions financières.

Renseignements: Pour en savoir plus, visitez le site www.accordfinancial.com ou communiquez avec : Stuart Adair, Premier vice-président et chef des services financiers, Accord Financial Corp., 40, avenue Eglinton Est, bureau 602, Toronto (Ontario) M4P 3A2, 416 961-0304, poste 207, [email protected]

