Accord de principe - Québec alloue plus de 8 M$ à la modernisation des installations de la Société des arts technologiques

MONTRÉAL, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce un accord de principe de 8,1 M$ permettant à la Société des arts technologiques (SAT) de maintenir ses installations en bon état et de mettre à jour son équipement spécialisé. Ce montant est alloué en vertu du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications et couvrira une partie des coûts du projet de la SAT estimé à près de 13 M$.

L'accord de principe du gouvernement du Québec permettra à ce centre transdisciplinaire de recherche, de production, de diffusion et de formation en art numérique de progresser dans la planification de son plus important chantier depuis 2009 et de poursuivre sa mission de développement de la technologie immersive en art numérique, tant au Québec qu'à l'international. Grâce à ce soutien financier du gouvernement, la SAT pourra par ailleurs se doter d'un équipement qui permettra aux créateurs d'explorer les limites de l'art et de la technologie.

Rappelons que la SAT, fondée en 1996, a été une pionnière mondiale en art numérique et particulièrement en expériences immersives, notamment grâce à son dôme.

Aujourd'hui, la SAT réunit dans un même lieu un laboratoire de recherche reconnu internationalement, un centre de création à l'avant-garde dans le secteur des technologies immersives et de l'usage des réseaux à haute vitesse, des espaces de diffusion polyvalents qui présentent des œuvres à la fine pointe des arts technologiques, ainsi qu'un centre de formation et de perfectionnement pour les initiés et non-initiés. Le restaurant et le café de la SAT complètent l'offre et contribuent à la philosophie de la jeune cuisine : « De la ferme à la table » en misant sur la qualité et l'expérience de ses convives tout en soutenant les producteurs maraîchers d'ici.

« Il est essentiel pour notre gouvernement de soutenir des organisations québécoises comme la Société des arts technologiques, qui mettent les technologies immersives et l'innovation au service de l'expression culturelle. La SAT permet à nos créateurs de s'illustrer mondialement dans un domaine artistique d'avant-garde, ce qui contribue à nous rendre fiers. Notre gouvernement voit dans cette initiative une façon de donner aux Québécois un accès à des expériences culturelles variées qui reflètent les courants actuels. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« À l'aube de son 25e anniversaire, l'équipe de la SAT et son conseil d'administration souhaitent offrir aux Québécois une infrastructure collective de pointe mise à niveau pour la prochaine décennie. Ainsi, en procédant à ces travaux et aménagements en temps de COVID-19, la SAT prépare des lendemains plus joyeux, conviviaux et ouverts sur le futur de la création. »

Monique Savoie, présidente fondatrice et directrice artistique, SAT

