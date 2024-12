Accord de principe de Churchill Falls : la Chambre salue une entente qui sécurise nos futurs besoins énergétiques

MONTRÉAL, le 12 déc. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille favorablement la signature de l'entente de principe sur la production hydroélectrique entre le gouvernement du Québec, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et Hydro-Québec, qui s'étendra jusqu'en 2075.

« Nous assistons actuellement à un point d'inflexion où les investissements dans les énergies propres sont en croissance plus rapide que ceux dans les énergies fossiles. Au Québec, la fin des surplus énergétiques marque un tournant majeur, porté par la croissance des secteurs émergents et l'électrification des transports. Cette entente marque, dans ces conditions, une étape cruciale pour sécuriser nos futurs besoins énergétiques. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour le milieu des affaires, qui est pleinement engagé dans la décarbonation de notre économie. L'accès à une énergie propre, renouvelable et tarifée de manière raisonnable et prévisible renforce la compétitivité de nos entreprises. Cette entente constitue un pas déterminant dans la bonne direction », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Cette entente arrive également dans un contexte où les tensions économiques et géopolitiques internationales font pression sur les marchés de l'énergie. Elle offre une stabilité énergétique et économique pour les décennies à venir. Les capacités de production augmenteront, notamment à Gull Island, et les infrastructures d'approvisionnement resteront fiables. Cette entente renforce notre résilience énergétique et consolide nos liens avec Terre-Neuve-et-Labrador. Ce sont tous des facteurs rassurants », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Jean-Baptiste Portrait, Conseiller, Relations publiques et médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514-669-6768, [email protected]