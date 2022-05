TORONTO, le 5 mai 2022 /CNW/ - Accord Financial Corp. (TSX : ACD) a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre clos le 31 mars 2022. Les données financières présentées dans le présent communiqué sont exprimées en dollars canadiens et ont été préparées en conformité avec les Normes internationales d'information financière (IFRS).







SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS Période de trois mois close le 31 mars

2022 2021

$ $





Moyenne des ressources engagées (en millions) 457 358





Produits (en milliers) 16 178 13 480





Bénéfice net attribuable aux actionnaires (en milliers) 3 138 2 585





Bénéfice net ajusté (en milliers) (remarque) 3 195 2 683





Bénéfice par action ordinaire (de base et dilué) 0,37 0,30





Bénéfice ajusté par action ordinaire (de base et dilué) 0,37 0,31





Rendement des capitaux propres moyen (en pourcentage) 12,7 11,5





Valeur comptable par action (au 31 mars) 11,75 $ 10,70 $







Appelé à commenter les résultats financiers, le président et directeur général de la Société, M. Simon Hitzig, a déclaré : « Les sept solides trimestres consécutifs que nous avons connus ont permis aux capitaux propres de dépasser pour la première fois les 100 millions de dollars et de clore le trimestre à une valeur comptable par action ordinaire record de 11,75 $. La taille croissante de la Société a fait grimper le rendement des capitaux propres à 12,7 % ce trimestre, qui se dirige vers les 15 %, à mesure que notre stratégie a gagné du terrain. »

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires (le « bénéfice net des actionnaires ») a atteint 3 138 000 $, soit 21 % de plus que les 2 585 000 $ générés au cours de la même période de l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté a totalisé 3 195 000 $, comparativement à 2 683 000 $ au premier trimestre de 2021. L'augmentation des bénéfices est attribuable aux produits, qui ont augmenté de 20 % pour atteindre 16 178 000 $ au premier trimestre de 2022, comparativement à 13 480 000 $ l'an dernier.

« Accord continue de générer une forte croissance d'une année à l'autre en ce qui concerne son portefeuille, ses produits et ses bénéfices. La moyenne des ressources engagées au cours du premier trimestre a atteint 457 millions de dollars, une hausse de 28 % par rapport au premier trimestre de 2021. Les revenus ont fait de même, portant le bénéfice par action ordinaire à 37 cents, ce qui représente une hausse de 23 % et un record pour l'entreprise au premier trimestre », a ajouté M. Hitzig.

« Grâce à une croissance d'une année à l'autre stable, le BPA des 12 derniers mois s'élève à 1,46 $, a déclaré M. Hitzig. Le dividende de 0,075 $ par action qui sera versé le 1er juin prochain est à ce niveau pour la deuxième fois de suite, soit 50 % de plus que les 0,05 $ par action versés trimestriellement tout au long de 2021. Le rendement se situant bien au-dessus des niveaux de croissance prépandémique, nous sommes heureux de partager ce succès avec nos actionnaires grâce à un dividende durable, avec comme objectif de le faire croître à mesure que les bénéfices augmentent. »

En ce qui concerne l'avenir, M. Hitzig a affirmé : « Accord se trouve de toute évidence à un moment charnière. Deux facteurs vont propulser Accord vers la prochaine phase de rendement financier. Premièrement, notre plateforme d'exploitation simplifiée est en train de prendre forme, prête à faire passer Accord au niveau supérieur. Deuxièmement, au cours des dernières années, nous avons renforcé le bilan de la Société et diversifié notre gamme de sources de financement. Grâce à notre profil prudent en matière de ratio emprunts/capitaux propres, nous avons amplement de marge de manœuvre pour financer la prochaine phase de croissance. En plus, avec notre plateforme et le bilan en place, la prochaine phase de croissance du chiffre d'affaires sera plus rentable que la dernière. »

À propos d'Accord Financial Corp.

La Financière Accord est la société de financement commercial la plus dynamique en Amérique du Nord, offrant des solutions de financement rapides et polyvalentes aux entreprises en transition, comme l'affacturage, le financement des stocks, les prêts sur l'équipement, le financement des transactions commerciales et le financement du secteur du cinéma et des médias. En tirant parti de la combinaison exclusive de notre solidité financière, de notre vaste expérience et de notre indépendance, nous concevons des solutions de financement gagnantes faciles à obtenir par les petites et moyennes entreprises, pour que nos clients puissent connaître le succès. Depuis 44 ans, Accord aide les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie et à tirer le meilleur parti des occasions financières.

Remarque : Mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers de la Société ont été préparés en conformité avec les IFRS. La Société utilise diverses autres mesures financières pour surveiller son rendement; elle est d'avis que ces mesures peuvent être utiles aux investisseurs désireux d'évaluer le rendement opérationnel de la Société et sa situation financière. Ces mesures peuvent ne pas avoir de définitions ou de méthodes de calcul normalisées aux termes des IFRS pour assurer l'uniformité entre les sociétés utilisant ces mesures; elles sont donc considérées comme des mesures non conformes aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS qui sont utilisées dans le présent communiqué sont les suivantes :

1) Le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté. La Société calcule ces mesures à partir des montants présentés dans ses états financiers préparés conformément aux IFRS. Le bénéfice net ajusté comprend le bénéfice net des actionnaires avant la rémunération à base d'actions, les charges d'acquisition d'entreprises (les frais de transaction et d'intégration et l'amortissement des actifs incorporels) et les charges de restructuration. Le BPA ajusté (de base et dilué) correspond au bénéfice net ajusté, divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (de base et dilué) au cours de la période. La direction est d'avis que le bénéfice net ajusté est une mesure du rendement opérationnel plus appropriée, parce qu'il exclut les éléments sans lien avec les activités opérationnelles poursuivies. Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net de la Société et du bénéfice net ajusté :









Période de trois mois close le 31 mars

2022 2021

(en milliers de dollars) (en milliers de dollars) Bénéfice net des actionnaires 3 138 2 585 Ajustements, après impôt :



Rémunération à base d'actions 26 - Charges d'acquisition d'entreprises 21 51 Charges de restructuration 10 47 Bénéfice net ajusté 3 195 2 683

2) Rendement des capitaux propres moyen - il s'agit d'une mesure de rentabilité qui présente le bénéfice net des actionnaires sous la forme d'un pourcentage annualisé des capitaux propres moyens employés au cours de la période pour générer le revenu. La Société inclut toutes les composantes des capitaux propres, telles qu'elles figurent au bilan de la Société, calculées sur une base mensuelle pour en établir la moyenne.



Three Months Ended March 31

2022 2021

$'000 $'000 Net earnings attributable to shareholders 3,138 2,585 Weighted average shareholders' equity (note) 100,043 90,941 Return on average equity (annualized) 12.7% 11.5%

Remarque : les capitaux propres moyens pondérés sont les capitaux propres moyens calculés pour chaque mois de la période, puis additionnés et divisés par 12.

3) Valeur comptable par action - la valeur comptable correspond aux capitaux propres et est la même que la valeur de l'actif net (calculée comme le total des actifs moins le total des passifs) de la Société moins la participation ne donnant pas le contrôle. La valeur comptable par action est la valeur comptable ou les capitaux propres divisés par le nombre d'actions ordinaires en circulation à une date donnée.

4) Les ressources engagées sont les effets financiers à recevoir et les prêts de la Société, soit une mesure IFRS. La moyenne des ressources engagées est la moyenne des effets financiers à recevoir et des prêts, calculés pour une période donnée.

