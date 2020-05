Accord annonce ses résultats pour le premier trimestre de 2020

TORONTO, le 27 mai 2020 /CNW/ - Accord Financial Corp. (TSX : ACD) a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre clos le 31 mars 2020. Les données financières présentées dans le présent communiqué sont exprimées en dollars canadiens et ont été préparées en conformité avec les Normes internationales d'information financière.







SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS Période de trois mois close le

31 mars

2020 2019

$ $





Moyenne des ressources engagées (en millions) 362 347





Produits (en milliers) 12 015 12 588





Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires (en milliers) (5 876) 1 643





Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) (en milliers) (remarque) (5 414) 1 816





Bénéfice (perte) par action ordinaire (de base et dilué) (0,69) 0,19





Bénéfice ajusté (perte ajustée) par action ordinaire (de base et dilué) (0,63) 0,22





Valeur comptable par action (au 31 mars) 10,27 $ 10,65 $







La perte nette attribuable aux actionnaires (« perte nette des actionnaires ») était de 5 876 000 $ au premier trimestre de 2020, comparativement au bénéfice net des actionnaires de 1 643 000 $ l'an dernier. La perte nette des actionnaires découle principalement d'une provision de 8,8 millions de dollars pour pertes en raison de l'incidence économique de la COVID-19 sur les portefeuilles de la Société, ainsi que d'une charge pour dépréciation de 897 000 $ sur les actifs détenus aux fins de vente. La provision pour pertes sur crédit et prêts au cours du trimestre en cours comprenait une charge de 4,1 millions de dollars pour la radiation de comptes particuliers et une augmentation de 4,7 millions de dollars des provisions pour pertes de la Société. Les revenus ont diminué de 5 % pour s'établir à 12 015 000 $ au premier trimestre comparativement à 12 588 000 $ l'an dernier en raison de la baisse des taux de rendement, principalement en raison de la baisse des taux d'intérêt canadiens et américains, qui a une incidence sur les intérêts gagnés sur les prêts à taux variable de l'entreprise aux clients et sur un certain nombre de comptes non rentables.

La perte par action ordinaire était de 69 cents comparativement au gain par action ordinaire de 19 cents au premier trimestre de 2019. La perte nette ajustée a totalisé 5 414 000 $, comparativement à un bénéfice net ajusté de 1 816 000 $ au premier trimestre de 2019. La perte par action ajustée s'est chiffrée à 63 cents, comparativement à un gain par action ordinaire ajusté de 22 cents au premier trimestre de l'an dernier. La moyenne des ressources engagées était 4 % plus élevée, s'établissant à 362 millions de dollars cette année, comparativement à 347 millions de dollars l'année dernière. Au 31 mars 2020, le portefeuille de la Société formait un échantillon représentatif des industries les plus dynamiques en Amérique du Nord. Comptant des centaines de petites et moyennes entreprises clientes représentant presque tous les secteurs de l'industrie, son portefeuille de prêts par fonds employés est largement diversifié comme suit :

Par géographie : 59 % États-Unis, 41 % Canada

Par produit : 51 % de prêts fondés sur l'actif, 42 % de financement d'équipement, 7 % de financement de médias

Par industrie : portefeuille largement diversifié, le secteur manufacturier occupant la part la plus élevée à 25 %

M. Simon Hitzig, chef de la direction de la Société, avait ceci à dire sur les résultats du premier trimestre : « Nous avons amorcé 2020 à plein régime et nous étions impatients d'accélérer la trajectoire de croissance d'Accord. Ensuite, comme tous le savent, les États-Unis et le Canada ont choisi de suspendre l'activité économique dans la bataille pour maîtriser la COVID-19. Nous avons traversé de nombreux cycles économiques, mais aucun n'a vu une chute aussi rapide et totale. Accord n'a jamais sacrifié la qualité du crédit pour la croissance, et nous avons donc amorcé le ralentissement économique avec un portefeuille solide. Comme on pouvait s'y attendre, nous avons examiné le portefeuille en analysant l'incidence opérationnelle et financière de la pandémie sur chaque emprunteur, ses clients, ses fournisseurs et les garanties que nous avons financées, et nous avons établi les provisions et les allocations que nous jugions nécessaires. » M. Hitzig a ajouté : « Nous savons par expérience qu'un bouleversement économique crée d'énormes possibilités de croissance dans le domaine du financement commercial. C'est dans ce genre de marchés que nous gagnons nos galons. »

Lors d'une récente réunion du conseil d'administration de la Société, un dividende trimestriel de 0,05 $ par action ordinaire a été déclaré, payable le 1er juin 2020 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 15 mai 2020.

Accord Financial Corp.

Accord Financial Corp. est une société de services financiers nord-américaine de premier plan qui offre des solutions de fonds de roulement distinctives à des entreprises d'un océan à l'autre. Les programmes de financement flexibles d'Accord couvrent toute la gamme des solutions de financement reposant sur l'actif, de l'affacturage au financement de stocks, en passant par le crédit-bail d'équipement, le financement commercial, du cinéma et des médias. Depuis 42 ans, Accord aide les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie et à tirer le meilleur parti des occasions financières.

Remarque : Mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers de la Société ont été préparés en conformité avec les IFRS. La Société utilise diverses autres mesures financières pour surveiller son rendement; elle est d'avis que ces mesures peuvent être utiles aux investisseurs désireux d'évaluer le rendement opérationnel de la Société et sa situation financière. Ces mesures peuvent ne pas avoir de définitions ou de méthodes de calcul normalisées aux termes des IFRS pour assurer l'uniformité entre les sociétés utilisant ces mesures; elles sont donc considérées comme des mesures non conformes aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS qui sont utilisées dans le présent communiqué sont les suivantes :

1) Le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté. La Société calcule ces mesures à partir des montants présentés dans ses états financiers préparés conformément aux IFRS. Le bénéfice net ajusté comprend le bénéfice net des actionnaires avant la rémunération à base d'actions, les charges d'acquisition d'entreprises (les frais de transaction et d'intégration et l'amortissement des actifs incorporels) et les charges de restructuration. Le BPA ajusté (de base et dilué) correspond au bénéfice net ajusté, divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (de base et dilué) au cours de la période. La direction est d'avis que le bénéfice net ajusté est une mesure du rendement opérationnel plus appropriée, parce qu'il exclut les éléments sans lien avec les activités opérationnelles poursuivies. Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net de la Société et du bénéfice net ajusté :







Période de trois mois close

le 31 mars

2020 2019

(en milliers de dollars) (en milliers de dollars) Bénéfice net (perte) des actionnaires (5 876) 1 643 Ajustements, après impôt :



Coût de restructuration 407 - Charges d'acquisition d'entreprises 55 131 Rémunération à base d'actions - 42 Bénéfice net (perte) ajusté (5 414) 1 816

2) Valeur comptable par action - la valeur comptable correspond aux capitaux propres et est la même que la valeur de l'actif net (calculée comme le total des actifs moins le total des passifs) de la Société moins la participation ne donnant pas le contrôle. La valeur comptable par action est la valeur comptable divisée par le nombre d'actions ordinaires en circulation à une date donnée.

3) Les ressources engagées sont les effets financiers à recevoir et les prêts de la Société, soit une mesure IFRS. La moyenne des ressources engagées est la moyenne des effets financiers à recevoir et des prêts, calculés pour une période donnée.

