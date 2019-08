Accord annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre, des revenus trimestriels et une moyenne des ressources engagées records et ainsi qu'un dividende trimestriel régulier

TORONTO, le 31 juill. 2019 /CNW/ - Accord Financial Corp. (TSX : ACD) a communiqué aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2019. Les données financières présentées dans le présent communiqué sont exprimées en dollars canadiens et ont été préparées en conformité avec les Normes internationales d'information financière.

SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS

Trimestres clos le 30 juin Semestres clos le 30 juin

2019 2018 2019 2018

$ $ $ $ Moyenne des ressources engagées (en millions) 388 255 367 242 Produits d'exploitation (en milliers) 13 991 10 823 26 579 20 856 Bénéfice avant impôt sur le résultat (en milliers) 2 912 2 592 4 848 4 000 Bénéfice net attribuable aux actionnaires (en milliers) 2 222 2 363 3 865 3 580 Bénéfice net ajusté (en milliers) (note) 2 397 2 674 4 213 4 115 Bénéfice par action ordinaire (de base et dilué) 0,26 0,28 0,46 0,43 Bénéfice ajusté par action ordinaire (de base et dilué) 0,28 0,32 0,50 0,50 Valeur comptable d'une action (au 30 juin)



10,70 $ 9,68 $

Au deuxième trimestre, les produits ont augmenté de 29 % pour atteindre un niveau trimestriel record de 13 991 000 $, comparativement à 10 823 000 $ à l'exercice précédent, en raison principalement de la hausse des ressources engagées. La moyenne des ressources engagées était de 52 % plus élevée, s'établissant à 388 millions de dollars au cours du trimestre à l'étude, comparativement à 255 millions de dollars au cours de l'exercice précédent. Les ressources engagées au 30 juin 2019 se sont chiffrées à 382 millions de dollars.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires (le « bénéfice net des actionnaires ») a diminué de 141 000 $ pour s'établir à 2 222 000 $ au deuxième trimestre de 2019, comparativement au bénéfice de 2 363 000 $ réalisé à l'exercice précédent. Le bénéfice net des actionnaires a diminué surtout en raison d'une charge d'impôt plus élevée. Le bénéfice par action ordinaire (« BPA ») s'est fixé à 0,26 $ comparativement à 0,28 $ à l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté a diminué, s'établissant à 2 397 000 $, comparativement au bénéfice de 2 674 000 $ réalisé au deuxième trimestre de 2018. Le BPA ajusté a diminué, s'établissant à 0,28 $, comparativement à 0,32 $ au deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Les produits ont augmenté de 27 % établissant un record semestriel de 26 579 000 $ en 2019, comparativement à 20 856 000 $ à l'exercice précédent, en raison principalement de la hausse des ressources engagées. La moyenne des ressources engagées au cours du premier semestre de 2019 a augmenté de 52 %, s'établissant à 367 millions de dollars.

Pour le premier semestre de 2019, le bénéfice net des actionnaires a augmenté de 285 000 $, ou 8 %, pour s'établir à 3 865 000 $, comparativement à 3 580 000 $ en 2018. Le bénéfice net des actionnaires a augmenté en raison surtout de produits nets plus élevés (produits moins les charges d'intérêt) et d'une provision moins importante pour les pertes. Le BPA a augmenté de 7 % pour s'établir à 0,46 $, comparativement à 0,43 $ à l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté a augmenté de 98 000 $ pour s'établir à 4 213 000 $ comparativement au bénéfice de 4 115 000 $ réalisé au premier semestre de 2018. Le BPA ajusté s'est établi à 0,50 $ au premier semestre de 2019, le même qu'en 2018.

Appelé à commenter les résultats de 2019, le président et chef de la direction de la Société, M. Simon Hitzig, a déclaré : « Le deuxième trimestre est le dixième trimestre consécutif à afficher une croissance du portefeuille de prêts de la Société. Sur douze mois, les produits et le bénéfice avant l'impôt sur le résultat ont augmenté au cours du trimestre et depuis le début de l'exercice. Au premier semestre, le bénéfice par action de 0,46 $ a contribué à l'augmentation de la valeur comptable de l'action qui se chiffre à 10,70 $, établissant une hausse trimestrielle record. »

M. Hitzig a par ailleurs ajouté : « Pour financer une croissance accrue, la Société est heureuse d'annoncer qu'après avoir exercé la clause accordéon dans sa facilité de crédit, son syndicat de banques a approuvé une hausse de 75 millions de dollars de sa ligne de crédit. Cette augmentation devrait se conclure sous peu portant la limite de notre ligne de crédit à 367 millions de dollars. »

Le conseil d'administration de la Société a déclaré aujourd'hui un dividende trimestriel régulier de 0,09 $ par action ordinaire payable le 3 septembre 2019 aux actionnaires dûment inscrits le 15 août 2019.

Accord Financial Corp.

Accord Financial Corp., fondée en 1978, est l'une des plus importantes sociétés de financement indépendantes en Amérique du Nord. Au service de clients partout aux États-Unis et au Canada, les programmes de financement flexibles d'Accord couvrent toute la gamme des solutions de financement reposant sur l'actif, des comptes clients au financement de stocks, en passant par le financement d'équipement, le financement commercial, du cinéma et des médias. Depuis 41 ans, Accord aide les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie et à tirer le meilleur parti des occasions financières - tout en conservant leurs liquidités.

Remarque : Mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers de la Société ont été préparés en conformité avec les IFRS. La Société utilise diverses autres mesures financières pour surveiller son rendement; elle est d'avis que ces mesures peuvent être utiles aux investisseurs désireux d'évaluer le rendement opérationnel de la Société et sa situation financière. Ces mesures peuvent ne pas avoir de définitions ou de méthodes de calcul normalisées aux termes des IFRS pour assurer l'uniformité entre les sociétés utilisant ces mesures; elles sont donc considérées comme des mesures non conformes aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS qui sont utilisées dans le présent communiqué sont les suivantes :

1) Le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté. La Société calcule ces mesures à partir des montants présentés dans ses états financiers préparés conformément aux IFRS. Le bénéfice net ajusté comprend le bénéfice net des actionnaires avant la rémunération à base d'actions, les charges d'acquisition d'entreprises (les frais de transaction et l'amortissement des actifs incorporels) et les charges de restructuration. Le BPA ajusté (de base et dilué) correspond au bénéfice net ajusté, divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (de base et dilué) au cours de la période. La direction est d'avis que le bénéfice net ajusté est une mesure du rendement opérationnel plus appropriée, parce qu'il exclut les éléments sans lien avec les activités opérationnelles poursuivies. Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net de la Société et du bénéfice net ajusté :



Trimestres clos le 30 juin Semestres clos le 30 juin

2019 2018 2019 2018

(en milliers

de dollars) (en milliers

de dollars) (en milliers

de dollars) (en milliers

de dollars) Bénéfice net des actionnaires : 2 222 2 363 3 865 3 580 Ajustements, après impôt :







Rémunération à base d'actions 42 113 84 134 Charges d'acquisition d'entreprises 133 198 264 401 Bénéfice net ajusté 2 397 2 674 4 213 4 115

2) Valeur comptable par action - la valeur comptable correspond aux capitaux propres et est la même que la valeur de l'actif net (calculée comme le total des actifs moins le total des passifs) de la Société moins la participation ne donnant pas le contrôle. La valeur comptable par action est la valeur comptable divisée par le nombre d'actions ordinaires en circulation à une date donnée.

3) Les ressources engagées sont les effets financiers à recevoir et les prêts de la Société, soit une mesure IFRS. La moyenne des ressources engagées est la moyenne des effets financiers à recevoir et des prêts, calculés pour une période donnée.

