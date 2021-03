TORONTO, le 11 mars 2021 /CNW/ - Accord Financial Corp. (TSX : ACD) a publié aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Les données financières présentées dans le présent communiqué sont exprimées en dollars canadiens et ont été préparées en conformité avec les Normes internationales d'information financière.

SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS

Trimestre clos le 31 décembre Exercice clos le 31 décembre

2020 2019 2020 2019

$ $ $ $ Moyenne des ressources engagées (en millions) 360 395 347 378 Produits (en milliers) 12 903 14 297 48 501 56 175 Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires (en milliers) 1 384 (658) 417 6 444 Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) (en milliers) (remarque) 2 095 (2 136) 2 032 4 939 Bénéfice (perte) par action ordinaire (de base et dilué(e)) 0,16 (0,08) 0,05 0,76 Bénéfice ajusté (perte ajustée) par action ordinaire

(de base et dilué(e)) 0,24 (0,25) 0,24 0,58 Valeur comptable par action (au 31 décembre)



10,50 $ 10,77 $

« Après plusieurs années de changements stratégiques et de croissance du chiffre d'affaires, le bénéfice d'Accord a été touché par le ralentissement économique causé par la pandémie de COVID-19. Notre solidité financière nous a permis de faire face aux énormes obstacles qui se sont dressés côte à côte avec nos clients, en soutenant bon nombre d'entre eux grâce à des solutions novatrices et à des capitaux essentiels », a déclaré le président et chef de la direction, Simon Hitzig.

La COVID-19 a apporté un climat économique turbulent, ralentissant la création de nouvelles entreprises ce qui, combiné à la diminution des emprunts auprès de nombreux clients existants de la Société, a fait baisser la moyenne des ressources engagées à 347 millions de dollars en 2020, comparativement à 378 millions de dollars à l'exercice précédent. Les taux de rendement moyens ont également reculé en raison de la baisse générale des taux d'intérêt aux États-Unis et au Canada. Ces facteurs combinés ont fait baisser le chiffre d'affaires de 56 175 000 $ en 2019 à 48 501 000 $ en 2020.

Avec la reprise de la croissance au quatrième trimestre, le bénéfice net attribuable aux actionnaires (« le bénéfice net des actionnaires ») est devenu positif pour l'année, clôturant 2020 à 417 000 $, comparativement à 6 444 000 $ en 2019. La baisse du chiffre d'affaires et l'augmentation de la provision pour pertes ont été les principaux facteurs attribuables à la baisse du bénéfice net. Le bénéfice par action ordinaire (« BPA ») s'établissait à 0,05 $ comparativement à 0,76 $ à l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté se chiffrait à 2 032 000 $ en 2020, comparativement à 4 939 000 $ en 2019. Le BPA ajusté a baissé et s'est fixé à 0,24 $, comparativement à 0,58 $ à l'exercice précédent. La valeur comptable s'élevait à 10,50 $ par action à la fin de l'exercice.

Après avoir atteint un creux pour l'année au début de l'été, les ressources engagées ont augmenté au cours du deuxième semestre. La moyenne des ressources engagées est passée de 327 millions de dollars au troisième trimestre à 360 millions de dollars au quatrième trimestre, et le chiffre d'affaires a suivi le rythme de la croissance du portefeuille. Toutefois, comparativement au quatrième trimestre de 2019, le chiffre d'affaires a diminué de 10 %, passant de 14 297 000 $ à 12 903 000 $.

Le rendement du quatrième trimestre a progressé vers la reprise de l'élan des bénéfices de la Société avant la COVID-19. Le bénéfice net des actionnaires était de 1 384 000 $, comparativement à une perte nette de 658 000 $ au quatrième trimestre de l'an dernier. Le bénéfice net s'est amélioré principalement en raison d'une provision pour pertes réduite. Le BPA était de 0,16 $, comparativement à une perte par action ordinaire de 0,08 $ l'an dernier. Le bénéfice net ajusté était de 2 095 000 $ au quatrième trimestre, comparativement à une perte nette ajustée de 2 136 000 $ au cours de la même période l'an dernier. Le BPA ajusté s'est chiffré à 0,24 $, comparativement à une perte par action ajustée de 0,25 $ au quatrième trimestre de l'exercice précédent.

M. Hitzig a fait les commentaires suivants au sujet des résultats de 2020 : « Le long voyage aller-retour, du sommet au creux puis de retour vers notre trajectoire de croissance précédente, nous a procuré peu de résultats pertinents pour nos efforts. Compte tenu de l'extrême perturbation économique, nous trouvons un certain réconfort dans le fait que la Société a terminé l'année avec un faible profit, ce qui a porté notre série de produits annuels à 39 ans. Je suis fier du soutien que nous avons fourni à nos clients, et je suis convaincu que nous sommes en mesure d'obtenir de meilleurs résultats pour nos actionnaires en 2021. »

Accord Financial Corp.

La Financière Accord est la société de financement commercial la plus dynamique en Amérique du Nord, procurant des solutions de financement rapides et polyvalentes aux entreprises en transition, comme l'affacturage, le financement des stocks, les prêts sur l'équipement, le financement des transactions commerciales et le financement du secteur du cinéma et des médias. En tirant avantage de la combinaison exclusive de notre solidité financière, de notre vaste expérience et de notre indépendance, nous concevons des solutions de financement gagnantes faciles à obtenir par les petites et moyennes entreprises, pour que nos clients puissent connaître le succès. Depuis 43 ans, Accord aide les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie et à tirer le meilleur parti des occasions financières.

Remarque : Mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers de la Société ont été préparés en conformité avec les IFRS. La Société utilise diverses autres mesures financières pour surveiller son rendement; elle est d'avis que ces mesures peuvent être utiles aux investisseurs désireux d'évaluer le rendement opérationnel de la Société et sa situation financière. Ces mesures peuvent ne pas avoir de définitions ou de méthodes de calcul normalisées aux termes des IFRS pour assurer l'uniformité entre les sociétés utilisant ces mesures; elles sont donc considérées comme des mesures non conformes aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS qui sont utilisées dans le présent communiqué sont les suivantes :

1) Le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté. La Société calcule ces mesures à partir des montants présentés dans ses états financiers préparés conformément aux IFRS. Le bénéfice net ajusté comprend le bénéfice net des actionnaires avant la rémunération à base d'actions, les charges d'acquisition d'entreprises (les frais de transaction et d'intégration et l'amortissement des actifs incorporels) et les charges de restructuration. Le BPA ajusté (de base et dilué) correspond au bénéfice net ajusté, divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (de base et dilué) au cours de la période. La direction est d'avis que le bénéfice net ajusté est une mesure du rendement opérationnel plus appropriée, parce qu'il exclut les éléments sans lien avec les activités opérationnelles poursuivies. Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net de la Société et du bénéfice net ajusté :



Trimestre clos le 31 décembre Exercice clos le 31 décembre

2020 2019 2020 2019

(en milliers

de dollars) (en milliers

de dollars) (en milliers

de dollars) (en milliers

de dollars) Bénéfice net des actionnaires : 1 384 (658) 417 6 444 Ajustements, après impôt :







Coûts de restructuration 657 - 1 395 - Charges d'acquisition d'entreprises 54 (1 222) 220 (1 381) Rémunération à base d'actions - (256) - (124) Bénéfice net ajusté 2 095 (2 136) 2 032 4 939

2) Valeur comptable par action - la valeur comptable correspond aux capitaux propres et est la même que la valeur de l'actif net (calculée comme le total des actifs moins le total des passifs) de la Société moins la participation ne donnant pas le contrôle. La valeur comptable par action est la valeur comptable divisée par le nombre d'actions ordinaires en circulation à une date donnée.

3) Les ressources engagées sont les effets financiers à recevoir et les prêts de la Société, soit une mesure IFRS. La moyenne des ressources engagées est la moyenne des effets financiers à recevoir et des prêts, calculés pour une période donnée.

