Accord annonce les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2019

TORONTO, le 27 févr. 2020 /CNW/ - Accord Financial Corp. (TSX : ACD) a publié aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Les données financières présentées dans le présent communiqué sont exprimées en dollars canadiens et ont été préparées en conformité avec les Normes internationales d'information financière.

SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS

Trimestre clos le 31 décembre Exercice clos le 31 décembre

2019 2018 2019 2018

$ $ $ $ Moyenne des ressources engagées (en millions) 395 317 378 271 Produits (en milliers) 14 297 12 951 56 175 46 927 Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires (en milliers) (658) 4 161 6 444 10 356 Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) (en milliers) (remarque) (2 136) 3 883 4 939 10 840 Bénéfice (perte) par action ordinaire (de base et dilué) (0,08) 0,50 0,76 1,24 Bénéfice ajusté (perte ajustée) par action ordinaire

(de base et dilué) (0,25) 0,46 0,58 1,30 Valeur comptable par action (au 31 décembre)



10,77 $ 10,66 $

La Société a déclaré un montant record de ressources engagées et de produits en 2019. « La moyenne des ressources engagées au cours de l'année a atteint un sommet historique de 378 millions de dollars. Par conséquent, les produits ont atteint un sommet sans précédent de 56 millions de dollars », a déclaré le président et chef de la direction, Simon Hitzig. « Toutefois, nous avons procédé à une importante radiation de compte au quatrième trimestre, ce qui a fait baisser le bénéfice de l'année complète par rapport à 2018 », a ajouté M. Hitzig.

Les produits ont augmenté de 20 % pour s'établir à un montant record de 56 175 000 $ cette année, comparativement à 46 927 000 $ à l'exercice précédent, en raison de la hausse des ressources engagées. En moyenne, les ressources engagées ont augmenté de 39 % en 2019 pour atteindre un record annuel de 378 millions de dollars, comparativement à 271 millions de dollars en 2018.

En 2019, le bénéfice net attribuable aux actionnaires (« bénéfice net des actionnaires ») a reculé pour s'établir à 6 444 000 $, comparativement à 10 356 000 $ en 2018, principalement en raison de la hausse de la provision pour pertes, des frais généraux et d'administration et des charges fiscales. Le bénéfice par action ordinaire (« BPA ») s'établissait à 0,76 $ comparativement à 1,24 $ à l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté se chiffrait de 4 939 000 $ en 2019, comparativement à 10 840 000 $ en 2018. Le BPA ajusté a baissé et s'est fixé à 0,58 $, comparativement à 1,30 $ à l'exercice précédent. La valeur comptable s'élevait à 10,77 $ par action à la fin de l'exercice.

Les produits ont augmenté de 10 % pour s'établir à 14 297 000 $ pour le quatrième trimestre de 2019, comparativement à 12 951 000 $ à l'exercice précédent.

La perte nette des actionnaires s'est établie à 658 000 $ au quatrième trimestre de 2019, comparativement à 4 161 000 $ en 2018. La perte nette est principalement attribuable à une augmentation de 6 928 000 $ de la provision pour pertes à la suite de la radiation de compte susmentionnée. La perte par action était de 0,08 $, comparativement à un BPA de 0,50 $ à l'exercice précédent. La perte nette ajustée a totalisé 2 136 000 $, comparativement à un bénéfice net ajusté de 3 883 000 $ au quatrième trimestre de 2018. La perte par action ajustée s'est chiffrée à 0,25 $, comparativement à un BPA ajusté 0,46 $ au quatrième trimestre de l'exercice précédent.

M. Hitzig a fait les commentaires suivants au sujet des résultats de 2019 : « La croissance du portefeuille et des produits en 2019 constitue une preuve solide que notre plan stratégique fonctionne. Notre efficacité opérationnelle (dépenses générales et administratives exprimées en pourcentage des produits totaux) s'est également améliorée cette année, passant de 62 % il y a trois ans à 48 %. Malheureusement, la provision pour pertes d'Accord, qui s'établissait à 1,9 % du portefeuille moyen, était décevante. Nous travaillons d'arrache-pied pour atténuer les pertes et maximiser notre redressement en 2020 à la suite de ce compte éprouvant. Ces mesures racontent l'histoire du passé et de l'avenir. Les provisions pour pertes étant derrière nous, nous amorçons l'année 2020 avec un programme solide, qui devrait ramener les produits et le bénéfice sur la bonne voie. »

Accord Financial Corp.

Accord Financial Corp. est une société de services financiers nord-américaine de premier plan qui offre des solutions de fonds de roulement distinctives à des entreprises d'un océan à l'autre. Les programmes de financement flexibles d'Accord couvrent toute la gamme des solutions de financement reposant sur l'actif, de l'affacturage au financement de stocks, en passant par le crédit-bail d'équipement, le financement commercial, du cinéma et des médias. Depuis 42 ans, Accord aide les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie et à tirer le meilleur parti des occasions financières.

Remarque : Mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers de la Société ont été préparés en conformité avec les IFRS. La Société utilise diverses autres mesures financières pour surveiller son rendement; elle est d'avis que ces mesures peuvent être utiles aux investisseurs désireux d'évaluer le rendement opérationnel de la Société et sa situation financière. Ces mesures peuvent ne pas avoir de définitions ou de méthodes de calcul normalisées aux termes des IFRS pour assurer l'uniformité entre les sociétés utilisant ces mesures; elles sont donc considérées comme des mesures non conformes aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS qui sont utilisées dans le présent communiqué sont les suivantes :

1) Le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté. La Société calcule ces mesures à partir des montants présentés dans ses états financiers préparés conformément aux IFRS. Le bénéfice net ajusté comprend le bénéfice net des actionnaires avant la rémunération à base d'actions, les charges d'acquisition d'entreprises (les frais de transaction et d'intégration et l'amortissement des actifs incorporels) et les charges de restructuration. Le BPA ajusté (de base et dilué) correspond au bénéfice net ajusté, divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (de base et dilué) au cours de la période. La direction est d'avis que le bénéfice net ajusté est une mesure du rendement opérationnel plus appropriée, parce qu'il exclut les éléments sans lien avec les activités opérationnelles poursuivies. Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net de la Société et du bénéfice net ajusté :



Trimestre clos le 31 décembre Exercice clos le 31 décembre

2019 2018 2019 2018

(en milliers de dollars) (en milliers de dollars) (en milliers de dollars) (en milliers de dollars) Bénéfice net des actionnaires : (658) 4 161 6 444 10 356 Ajustements, après impôt :







Rémunération à base d'actions (256) 64 (124) 233 Charges d'acquisition d'entreprises (1 222) (342) (1 381) 251 Bénéfice net ajusté (2 136) 3 883 4 939 10 840

2) Valeur comptable par action - la valeur comptable correspond aux capitaux propres et est la même que la valeur de l'actif net (calculée comme le total des actifs moins le total des passifs) de la Société moins la participation ne donnant pas le contrôle. La valeur comptable par action est la valeur comptable divisée par le nombre d'actions ordinaires en circulation à une date donnée.

3) Les ressources engagées sont les effets financiers à recevoir et les prêts de la Société, soit une mesure IFRS. La moyenne des ressources engagées est la moyenne des effets financiers à recevoir et des prêts, calculés pour une période donnée.

SOURCE Accord Financial Corp.

Renseignements: Pour en savoir plus, visitez le www.accordfinancial.com ou communiquez avec : Stuart Adair, Premier vice-président et chef des services financiers, Accord Financial Corp., 40, avenue Eglinton Est, bureau 602, Toronto (Ontario) M4P 3A2, 416 961-0304, poste 207, [email protected]

Liens connexes

http://www.accordfinancial.com