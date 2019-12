Accord annonce le déclenchement d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités

TORONTO, le 5 déc. 2019 /CNW/ - Accord Financial Corp. (TSX: ACD), une des plus importantes sociétés de financement commercial en Amérique du Nord a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») avait accepté pour dépôt l'avis d'intention de la société de procéder à offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« Offre publique de rachat »).

Accord a pris un certain nombre de mesures stratégiques, y compris une série d'acquisitions, qui ont donné lieu à plusieurs années de forte croissance. Bien que la valeur sous-jacente de la société, mesurée par la valeur comptable et le bénéfice par action, ait augmenté, le cours des actions ordinaires ne reflète pas totalement cette augmentation. La société estime qu'il pourrait être avantageux de s'engager dans le rachat de ses actions ordinaires, de temps à autre, lorsqu'elles s'échangent à des cours qui, selon la société, reflètent une baisse par rapport à la valeur sous-jacente de ses actions ordinaires.

L'Offre publique de rachat commencera le 9 décembre 2019 et se terminera le 8 décembre 2020 ou à la date à laquelle la société terminera ses rachats à la suite de l'Offre publique de rachat si cette date est antérieure. En vertu de l'Offre publique de rachat, la société peut acquérir jusqu'à 429 445 actions ordinaires durant les 12 prochains mois, soit 5 % des 8 588 913 actions ordinaires émises et en circulation au 3 décembre 2019. Toutes les actions acquises dans le cadre de l'Offre publique de rachat seront annulées. Le rachat des actions se fera par l'entremise des services de la Bourse de Toronto ou par des systèmes de négociation parallèle canadiens et conformément aux règlements et politiques de la Bourse de Toronto. En vertu des politiques de la Bourse de Toronto, en se basant sur un volume moyen d'opérations quotidiennes de 2 228 actions ordinaires par jour sur une période de six mois ayant pris fin le 30 novembre 2019, les achats quotidiens d'actions ordinaires n'excéderont pas 1 000 actions ordinaires, sous réserve d'une exception prescrite qui autorise un achat en bloc par semaine civile.

Accord Financial Corp.

Accord Financial Corp., fondée en 1978, est l'une des plus importantes sociétés de financement indépendantes en Amérique du Nord. Au service de clients partout aux États-Unis et au Canada, les programmes de financement flexibles d'Accord couvrent toute la gamme des solutions de financement reposant sur l'actif, notamment les suivants : affacturage, financement des comptes clients, financement de stocks, financement d'équipement, financement commercial et financement du cinéma et des médias. Depuis 41 ans, Accord a facilité l'accès à du capital, en aidant des entreprises à saisir des occasions et à prospérer.

Renseignements: Stuart Adair, Premier vice-président et chef des services financiers, Accord Financial Corp., 40, avenue Eglinton Est, bureau 602, Toronto (Ontario) M4P 3A2, 416 642-5647, sadair@accordfinancial.com

