TORONTO, le 10 mars 2022 /CNW/ - Accord Financial Corp. (TSX : ACD) a publié aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre 2021. Les données financières présentées dans le présent communiqué sont exprimées en dollars canadiens et ont été préparées en conformité avec les Normes internationales d'information financière (IFRS).

SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS

Trimestre clos le 31 décembre Exercice clos le 31 décembre

2021 2020 2021 2020

$ $ $ $ Moyenne des ressources engagées (en millions) 460 360 402 347 Produits (en milliers) 18 465 12 903 63 480 48 501 Bénéfice net attribuable aux actionnaires (en milliers) 3 573 1 384 11 887 417 Bénéfice net ajusté (en milliers) (remarque) 4 423 2 095 13 068 2 032 Bénéfice par action ordinaire (de base et dilué) 0,42 0,16 1,39 0,05 Bénéfice ajusté par action ordinaire

(de base et dilué) 0,52 0,24 1,53 0,24 Valeur comptable par action (au 31 décembre)



11,68 $ 10,50 $

« Accord a enregistré un rendement record en 2021 pour chaque indicateur clé, ce qui a ramené la Société sur la trajectoire de croissance et de bénéfice qu'elle suivait avant la pandémie. Le total des ressources engagées a augmenté de 33 % par rapport à la fin de 2020, atteignant un sommet historique de 478 millions de dollars à la fin de 2021. Le bénéfice par action (« BPA ») a suivi pour s'établir à 1,39 $, un autre niveau record. Avec la reprise économique, nous continuons de tirer parti du développement de produits novateurs, d'une forte présence sur le marché et de la solidité financière, et nous nous réjouissons à l'idée d'accélérer nos efforts en 2022 », a déclaré le président et directeur général, Simon Hitzig.

Parallèlement à la forte croissance des ressources engagées, les rendements moyens ont également augmenté, la composition du portefeuille s'étant modifiée en faveur de segments à rendement plus élevé, avec à la tête Accord Small Business Finance et BondIt Media Capital. Cette combinaison de facteurs a fait passer les produits de 2021 à un niveau inégalé de 63 480 000 $, en hausse de 31 % par rapport à 48 501 000 $ en 2020.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires (« bénéfice net des actionnaires ») a bondi pour atteindre un record de 11 887 000 $ en 2021, comparativement à 417 000 $ en 2020, ce qui a donné lieu à un BPA de 1,39 $, comparativement à 0,05 $ à l'exercice précédent. Le bénéfice net rajusté a atteint 13 068 000 $ en 2021, comparativement à 2 032 000 $ en 2020, ce qui s'est traduit par un BPA ajusté de 1,53 $ comparativement à 0,24 $ en 2020. Le BPA et le BPA ajusté ont dépassé les meilleurs résultats de l'année complète précédente de la Société, soit 1,24 $ et 1,30 $, respectivement, en 2018. Les capitaux propres ont atteint 100 millions de dollars au 31 décembre 2021, comparativement à 90 millions de dollars un an plus tôt.

Les ressources engagées, les produits et le bénéfice ont tous augmenté au quatrième trimestre, lequel a été le plus solide de l'exercice. Les produits du quatrième trimestre ont augmenté de 43 %, passant de 12 903 000 $ au trimestre correspondant de 2020 à 18 465 000 $. Cela a donné lieu à une hausse de 158 % du bénéfice net des actionnaires au quatrième trimestre, qui est passé de 1 384 000 $ en 2020 à 3 573 000 $. Le BPA a atteint 42 cents, en hausse par rapport à 16 cents à l'exercice précédent. Ce résultat solide de fin d'exercice a fait grimper la valeur comptable par action à 11,68 $ à la fin de l'année.

Formulant d'autres commentaires sur le rendement de la Société, M. Hitzig a ajouté ce qui suit : « Au sortir du ralentissement économique à l'été 2020, Accord a connu six trimestres consécutifs de solides résultats financiers. Les ressources engagées records d'Accord à la fin de l'exercice nous ont permis de commencer l'année 2022 en force. Qui plus est, l'amélioration constante de l'efficacité opérationnelle, de la diversification et de la qualité du crédit en appuie les fondements, ce qui ajoute un élément de stabilité alors que nous nous attendons à continuer de connaître du succès au cours des prochaines années. »

La Société a également annoncé la nomination de deux nouveaux membres au conseil d'administration, soit Burt Feinberg et David Spivak, qui feront partie du conseil à compter du 1er avril 2022. M. Feinberg possède plus de trente-cinq ans d'expérience et a occupé des postes de direction dans tous les domaines où Accord exerce des activités, y compris le financement d'entreprise, les prêts directs sur le marché intermédiaire, le financement reposant sur l'actif et le financement sur l'équipement. Il est actuellement directeur général et chef du financement reposant sur l'actif chez Apple Bank, à New York, après avoir consacré plusieurs années à fournir des services consultatifs auprès de banques d'investissement, d'institutions financières et de gestionnaires d'actifs. Auparavant, il a été directeur général et chef de groupe de CIT Commercial & Industrial. M. Spivak possède trente ans d'expérience en tant que banquier d'investissement, conseiller sur les marchés financiers et chef des finances d'entreprises publiques et privées. Il est actuellement président de Brockstreet Capital, société de conseils en investissement et en financement d'entreprise. Il a passé la majeure partie de sa carrière chez Citigroup à Toronto et à New York, où il a occupé de nombreux postes, dont celui de directeur général des Services bancaires d'investissement et des Marchés boursiers. Il est actuellement administrateur de Höegh LNG Partners LP et ancien membre du comité consultatif sur l'inscription en bourse de la Bourse de Toronto (la « TSX »). Le président de la Société, David Beutel, a déclaré : « L'ajout de talents chevronnés à notre conseil d'administration dans des domaines clés aidera à accélérer notre plan de croissance et à galvaniser le soutien dans toute la communauté des investisseurs. »

À propos d'Accord Financial Corp.

La Financière Accord est la société de financement commercial la plus dynamique en Amérique du Nord, procurant des solutions de financement rapides et polyvalentes aux entreprises en transition, comme le financement reposant sur l'actif, l'affacturage, le financement des stocks, les prêts sur l'équipement, le financement des transactions commerciales et le financement du secteur du cinéma et des médias. En tirant parti de la combinaison exclusive de notre solidité financière, de notre vaste expérience et de notre indépendance, nous concevons des solutions de financement gagnantes faciles à obtenir par les petites et moyennes entreprises, pour que nos clients puissent connaître le succès. Depuis 44 ans, Accord aide les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie et à tirer le meilleur parti des occasions financières.

Remarque : Mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers de la Société ont été préparés en conformité avec les IFRS. La Société utilise diverses autres mesures financières pour surveiller son rendement; elle est d'avis que ces mesures peuvent être utiles aux investisseurs désireux d'évaluer le rendement opérationnel de la Société et sa situation financière. Ces mesures peuvent ne pas avoir de définitions ou de méthodes de calcul normalisées aux termes des IFRS pour assurer l'uniformité entre les sociétés utilisant ces mesures; elles sont donc considérées comme des mesures non conformes aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS qui sont utilisées dans le présent communiqué sont les suivantes :

1) Le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté. La Société calcule ces mesures à partir des montants présentés dans ses états financiers préparés conformément aux IFRS. Le bénéfice net ajusté comprend le bénéfice net des actionnaires avant la rémunération à base d'actions, les charges d'acquisition d'entreprises (les frais de transaction et d'intégration et l'amortissement des actifs incorporels) et les charges de restructuration. Le BPA ajusté (de base et dilué) correspond au bénéfice net ajusté, divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (de base et dilué) au cours de la période. La direction est d'avis que le bénéfice net ajusté est une mesure du rendement opérationnel plus appropriée, parce qu'il exclut les éléments sans lien avec les activités opérationnelles poursuivies. Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net de la Société et du bénéfice net ajusté :



Trimestre clos le 31 décembre

Exercice clos le 31 décembre

2021

2020

2021

2020

(en milliers de

dollars)

(en milliers de

dollars)

(en milliers de

dollars)

(en milliers de

dollars) Bénéfice net des actionnaires : 3 573

1 384

11 887

417 Ajustements, après impôt :













Charges de restructuration 734

657

920

1 395 Rémunération à base d'actions 75

-

88

- Charges d'acquisition d'entreprises 41

54

173

220 Bénéfice net ajusté 4 423

2 095

13 068

2 032 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 8 559

8 559

8 559

8 563 Bénéfice ajusté par action ordinaire 0,52 $

0,24 $

1,53 $

0,24 $

2) Valeur comptable par action - la valeur comptable correspond aux capitaux propres et est la même que la valeur de l'actif net (calculée comme le total des actifs moins le total des passifs) de la Société moins la participation ne donnant pas le contrôle. La valeur comptable par action est la valeur comptable divisée par le nombre d'actions ordinaires en circulation à une date donnée.



Exercice clos le 31 décembre

2021

2020

(en milliers de

dollars)

(en milliers de

dollars) Capitaux propres 99 967

89 850 Actions ordinaires en circulation 8 559

8 559 Valeur comptable par action 11,68 $

10,50 $

3) Les ressources engagées sont un autre nom que la Société utilise pour les effets financiers à recevoir et les prêts, soit une mesure IFRS. La moyenne des ressources engagées est la moyenne des effets financiers à recevoir et des prêts, calculés sur une base mensuelle, pour une période donnée.

