TORONTO, le 5 mai 2021 /CNW/ - Accord Financial Corp. (TSX: ACD) a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre clos le 31 mars 2021. Les données financières fournies dans le présent communiqué sont exprimées en dollars canadiens et ont été préparées en conformité avec les Normes internationales d'information financière.







SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS Période de trois mois close

le 31 mars

2021 2020

$ $





Moyenne des ressources engagées (en millions) 358 362





Produits (en milliers) 13 480 12 015





Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires (en milliers) 2 585 (5 876)





Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) (en milliers) (remarque) 2 683 (5 414)





Bénéfice (perte) par action ordinaire (de base et dilué(e)) 0,30 (0,69)





Bénéfice ajusté (perte ajustée) par action ordinaire (de base et dilué(e)) 0,31 (0,63)





Valeur comptable par action (au 31 mars) 10,70 $ 10,27 $







Le bénéfice net attribuable aux actionnaires (« bénéfice net des actionnaires ») au premier trimestre de 2021 s'est élevé à 2 585 000 $, comparativement à la perte nette des actionnaires, imputable à la pandémie de COVID-19, totalisant 5 876 000 $ pour la même période de l'exercice précédent. L'augmentation du bénéfice net des actionnaires résulte principalement de produits plus élevés et d'une provision considérablement moins importante pour les pertes sur créances et sur prêts. Bien que la moyenne des ressources engagées soit demeurée stable sur douze mois, l'amélioration des rendements a contribué à faire augmenter les produits de 1 465 000 $, soit 12 %, pour atteindre 13 480 000 $ en 2021, comparativement à 12 015 000 $ l'an dernier. Le trimestre en cours a également été marqué par un recouvrement de 0,9 million de dollars de pertes sur créances et sur prêts, car l'économie s'est considérablement améliorée et la clientèle de la Société s'est grandement développée. La provision pour pertes sur créances et sur prêts au premier trimestre de 2020 était de 8,8 millions de dollars, ce qui incluait l'estimation de la Société des pertes potentielles liées aux répercussions économiques de la COVID-19.

Le bénéfice par action ordinaire (le « BPA ») était de 0,30 $, contre une perte par action ordinaire de 0,69 $ au premier trimestre de 2020. Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 2 683 000 $, comparativement à une perte nette ajustée de 5 414 000 $ au premier trimestre de 2020. Le BPA ajusté s'est chiffré à 0,31 $, comparativement à une perte par action ajustée de 0,63 $ au premier trimestre de l'exercice précédent. La moyenne des ressources engagées au cours du premier trimestre de 2021 s'est établie à 358 millions de dollars, se situant légèrement sous celle de l'exercice précédent, qui s'élevait à 362 millions de dollars.

M. Simon Hitzig, chef de la direction de la Société, avait ceci à dire sur les résultats : « Avec des produits en hausse de 12 % par rapport au même trimestre l'année dernière, les résultats financiers ont commencé à refléter notre capacité à réaliser des bénéfices au fur et à mesure que le cycle économique s'accélère. En fait, les 0,30 $ de bénéfice par action d'Accord témoignent du meilleur premier trimestre de notre histoire. Les solides bénéfices du trimestre sont le reflet d'une réorientation dans la gamme de produits vers des segments à rendement plus élevé, y compris notre division des petites entreprises canadiennes et notre division de financement des médias aux États-Unis, qui sont toutes deux situées au cœur des tendances clés. Au Canada, nous profitons du lancement réussi d'AccordExpress, notre solution unique conçue pour permettre aux petites entreprises de tenir le coup jusqu'à la reprise économique, tandis qu'aux États-Unis, BondIt Media Capital est parfaitement positionnée pour financer la croissance séculaire à long terme du secteur de la vidéo sur demande. »

Poursuivant, M. Hitzig a précisé : « Au cours du trimestre, Accord a également réduit notre provision totale pour les pertes sur prêts à une position tenant davantage compte de la reprise économique et de la stabilité économique à court terme. La provision s'établit maintenant à 5,7 millions de dollars, soit une baisse par rapport aux 7,4 millions de dollars enregistrés à la fin du premier trimestre de 2020 (avec un portefeuille de taille semblable). C'est dans ce genre de marchés que nous gagnons nos galons. Grâce à l'équipe de gestion la plus compétente et la plus expérimentée que nous ayons jamais eue, ainsi qu'à une plateforme simplifiée conçue pour la croissance, Accord est bien positionnée pour obtenir de bons résultats à mesure que l'économie se rétablit. »

Le conseil d'administration de la Société a récemment déclaré un dividende trimestriel de 0,05 $ par action ordinaire payable le 1er juin 2021 aux actionnaires dûment inscrits à la clôture des marchés le 14 mai 2021.

À propos d'Accord Financial Corp.

La Financière Accord est la société de financement commercial la plus dynamique en Amérique du Nord, procurant des solutions de financement rapides et polyvalentes aux entreprises en transition, comme l'affacturage, le financement des stocks, les prêts sur l'équipement, le financement des transactions commerciales et le financement du secteur du cinéma et des médias. En tirant avantage de la combinaison exclusive de notre solidité financière, de notre vaste expérience et de notre indépendance, nous concevons des solutions de financement gagnantes faciles à obtenir par les petites et moyennes entreprises, pour que nos clients puissent connaître le succès. Depuis 43 ans, Accord aide les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie et à tirer le meilleur parti des occasions financières.

Remarque : Mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers de la Société ont été préparés en conformité avec les IFRS. La Société utilise diverses autres mesures financières pour surveiller son rendement; elle est d'avis que ces mesures peuvent être utiles aux investisseurs désireux d'évaluer le rendement opérationnel de la Société et sa situation financière. Ces mesures peuvent ne pas avoir de définitions ou de méthodes de calcul normalisées aux termes des IFRS pour assurer l'uniformité entre les sociétés utilisant ces mesures; elles sont donc considérées comme des mesures non conformes aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS qui sont utilisées dans le présent communiqué sont les suivantes :

1) Le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté. La Société calcule ces mesures à partir des montants présentés dans ses états financiers préparés conformément aux IFRS. Le bénéfice net ajusté comprend le bénéfice net des actionnaires avant la rémunération à base d'actions, les charges d'acquisition d'entreprises (les frais de transaction et d'intégration et l'amortissement des actifs incorporels) et les charges de restructuration. Le BPA ajusté (de base et dilué) correspond au bénéfice net ajusté, divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (de base et dilué) au cours de la période. La direction est d'avis que le bénéfice net ajusté est une mesure du rendement opérationnel plus appropriée, parce qu'il exclut les éléments sans lien avec les activités opérationnelles poursuivies. Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net de la Société et du bénéfice net ajusté :



Période de trois mois close

le 31 mars

2021 2020

(en milliers

de dollars) (en milliers

de dollars) Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires 2 585 (5 876) Ajustements, après impôt :



Coûts de restructuration 47 407 Charges d'acquisition d'entreprises 51 55 Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) 2 683 (5 414)

2) Valeur comptable par action - la valeur comptable correspond aux capitaux propres et est la même que la valeur de l'actif net (calculée comme le total des actifs moins le total des passifs) de la Société moins la participation ne donnant pas le contrôle. La valeur comptable par action est la valeur comptable divisée par le nombre d'actions ordinaires en circulation à une date donnée. 3) Les ressources engagées sont les effets financiers à recevoir et les prêts de la Société, soit une mesure IFRS. La moyenne des ressources engagées est la moyenne des effets financiers à recevoir et des prêts, calculés pour une période donnée.

SOURCE Accord Financial Corp.

Renseignements: Pour en savoir plus, visitez le www.accordfinancial.com ou communiquez avec : Stuart Adair, Premier vice-président et chef des services financiers, Accord Financial Corp., 40, avenue Eglinton Est, bureau 602, Toronto (Ontario) M4P 3A2, 416 642-5647, [email protected]

Liens connexes

http://www.accordfinancial.com