Accompagnement professionnel des artistes atikamekw - Le Conseil de la Nation Atikamekw et Culture Mauricie organisent la seconde édition de Ki wapamitonano

NITASKINAN, QC, le 28 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) et Culture Mauricie organisent une seconde édition de Ki wapamitonano, une formation pour la gestion de carrière artistique. Réservée aux artistes Atikamekw et tenue les 29 et 30 octobre au Club Odanak à La Tuque, cette formation prend la forme d'un accompagnement afin que le cheminement et le rayonnement des artistes prennent appui sur une approche entrepreneuriale.

Les participants bénéficieront ainsi de l'expérience des artistes multidisciplinaires Natasha Kanapé Fontaine et Jacques Newashish et seront initiés aux possibilités du marketing numérique. De plus, le Conseil des arts et des lettres du Québec proposera un aperçu des bourses offertes par l'organisme et présentera en particulier le programme Re-Connaître. Enfin un atelier sur l'identité créative mené par Wapikoni mobile sera associé à une séance de photographie à l'occasion de laquelle les portraits des participants seront également réalisés par un photographe professionnel.

« Nous avons sous la main tous les outils pour trouver une place à l'expression des différences. Apprenons à les utiliser. J'espère que les artistes participants ressortiront inspirés, motivés et fiers de leur promesse », a mentionné Constant Awashish, Grand Chef de la Nation Atikamekw.

« Nous sommes convaincus que ces deux journées riches en rencontres et en partage d'expériences permettront aux participants de se découvrir un peu plus en tant qu'artiste et de mieux se faire connaître ici comme ailleurs », a ajouté Sandie Letendre, présidente de Culture Mauricie.

La formation Ki wapamitonano a bénéficié du financement de Service Québec et sera ponctuée le mardi 29 octobre, à partir de 17 h, par un évènement de réseautage appuyé par le ministre Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice ainsi que la Ville de La Tuque.

À propos du Conseil de la Nation Atikamekw

Le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) est issu de la volonté des conseils atikamekw de Manawan, d'Opitciwan et de Wemotaci de s'unir pour offrir des programmes et des services à la population atikamekw. À titre de conseil tribal, le CNA dispense divers services aux communautés et assume un rôle de représentation politique pour la Nation Atikamekw.

À propos de Culture Mauricie

Culture Mauricie, interlocuteur privilégié du milieu culturel régional, soutient le développement des arts et de la culture et contribue à la reconnaissance publique de son secteur, dans l'intérêt de ses membres et du milieu.

