Acclamation, inspiration et émerveillement alors que les lauréats internationaux du BRICK AWARD 26 reçoivent les honneurs à Vienne

VIENNE, le 17 juin 2026 /CNW/ - D'un temple vietnamien à une distillerie de tequila mexicaine, la polyvalence et la beauté incroyables des matériaux de construction en briques et en céramique ont été célébrées par les plus grands architectes et designers du monde lors de la prestigieuse cérémonie BRICK AWARD 26 à Vienne. Organisée par wienerberger, cette cérémonie indépendante reconnaît ses lauréats comme faisant partie d'un groupe sélect des pionniers les plus inspirants et les plus innovants de l'architecture en briques au monde.

Présenté une fois tous les deux ans, depuis 2004, le BRICK AWARD donne aux architectes une plateforme pour leurs conceptions uniques et célèbre les produits de construction en briques et en céramique comme des matériaux intemporels pour une architecture novatrice et avant-gardiste.

Le prix est remis dans cinq catégories : Se sentir chez soi (maisons individuelles et petits projets) ; Vivre ensemble (aménagements résidentiels urbains) ; Travailler ensemble (bâtiments commerciaux et industriels) ; Partage d'espaces publics (bâtiments et espaces publics) ; et Construire hors des sentiers battus (innovation). Il existe aussi un Grand prix pour le projet choisi par le jury de renommée internationale comme représentant le summum de son art. De plus, pour la première fois cette année, le jury a décidé d'attribuer un prix spécial à un projet qui réinvente l'idée de quartier.

Le Grand prix de cette année a été décerné au temple et musée de Đạo M u de Soc Son, au Viêt Nam, gagnant de la catégorie Partage d'espaces publics. La conception d'ARB Architects pour l'artiste folk Xuân Hinh s'inspire de traditions profondément ancrées, mêlant une esthétique spirituelle à la vie contemporaine pour créer un sentiment de sérénité sur le site de 5 000 m². Le projet carboneutre a permis de remplacer quelque six millions de tuiles d'argile provenant de plus de 500 maisons locales, créant ainsi un lien unique et sacré avec les habitants de la région.

La catégorie Se sentir chez soi a été remportée par Ca na Birgit (Birgit's Home), conçue par TEd'A arquitectes. Construite sur les falaises de Ses Penyes Rotges dans l'ouest de Majorque à l'aide de briques locales, la maison unifamiliale à aire ouverte couvre une superficie construite d'à peine 194 m². La conception répond avec sensibilité aux exigences du climat et de l'environnement locaux tout en répondant avec ingéniosité aux limites imposées par les lieux. D'une part, la maison doit regarder vers la mer, tandis que d'autre part, elle doit être protégée de la vue des voisins. Le projet repose sur un seul geste qui relève les deux défis : il définit deux murs profonds disposés parallèlement aux propriétés voisines, qui encadrent la vue sur la mer tout en assurant l'intimité.

Peris+Toral Arquitectes a remporté le prix Vivre ensemble pour un immeuble à usage mixte à Barcelone, en Espagne, comprenant 54 appartements de location sociale. Le caractère innovant de la conception est révélé dans un atrium social bioclimatique, qui relie les maisons avec des équipements sociaux au rez-de-chaussée. En plus de créer un espace collectif accueillant, la brique alimentée à la biomasse utilisée dans la façade intérieure et extérieure maintient le bâtiment au chaud en hiver et au frais et aéré en été.

Le prix Travailler ensemble a été remporté par La Hacienda Jalisco au Mexique d'ATELIER ARS. L'entrepôt et le bureau du fabricant de tequila Clase Azul ont utilisé des céramiques locales et de la pierre provenant de l'excavation du site pour ancrer les bâtiments dans leur topographie volcanique. De l'est, le bâtiment apparaît comme un « horizon céramique », grâce à un toit revêtu d'éléments d'argile traditionnels, qui ancre physiquement le bâtiment à la terre, produisant une relation topographique avec le terrain, brouillant les lignes entre architecture et paysage.

Le gagnant de la catégorie Construire hors des sentiers battus - Endless Brick Playground - n'était pas strictement un projet d'ingénierie, mais plutôt le fruit du cours « Fundamentals of Masonry » destiné aux étudiants de premier cycle de l'École d'architecture de la China Academy of Art de Hangzhou. Pendant cinq semaines, les élèves sont chargés de concevoir une structure construite en briques en utilisant des briques rouges comme seul matériau. Entre 2014 et 2024, près de 80 étudiants ont participé à la construction sur ce site, érigeant un total de 48 structures construites en briques, les étudiants votant chaque année pour démanteler certaines œuvres antérieures afin de faire place à de nouvelles créations. À la fin de 2024, les 26 structures conservées dans le « Endless Brick Playground » ont révélé une myriade de possibilités de forme et d'expression spatiale.

De plus, le jury a décidé d'attribuer un Prix spécial à un concept novateur de vie commune. Ce projet intercalaire social et urbain de Kortrijk, en Belgique, redéfinit un quartier de 54 maisons comme une cité-jardin contemporaine, favorisant des liens plus forts entre les résidents et la nature environnante, tout en renforçant les liens sociaux et environnementaux. L'architecture est façonnée par la réutilisation, avec des briques et des tuiles récupérées formant des façades qui reflètent la disponibilité, l'histoire et le caractère des matériaux.

« Même après plus de 30 ans de travail dans cette industrie, je continue de m'inspirer de l'incroyable innovation qui propulse l'application de la brique et des matériaux céramiques vers de nouveaux sommets. Les gagnants de ce soir montrent la polyvalence de ces matériaux intemporels pour répondre aux besoins les plus pressants des changements climatiques et de la vie moderne tout en créant un sentiment d'émerveillement et de beauté pour les utilisateurs des bâtiments qu'ils créent », affirme Heimo Scheuch, chef de la direction de Wienerberger AG.

Les 26 lauréats du BRICK AWARD ont été choisis parmi une liste restreinte de 50 projets répartis dans 21 pays par un jury international composé de chefs de file dans le domaine de l'architecture et du design. Membres du jury de cette année :

Gabriela Carrillo, cofondatrice de Colectivo C733

Christine Conix, cofondatrice de Conix RDBM

Eduardo Mediero, cofondateur du HANGHAR

Jens Linnet, cofondateur de BOGL

Traudy Pelzel, cofondatrice du studio MAP

Le jury considère des designs et des concepts d'architecture innovants, l'utilisation habile et innovante des briques ainsi que la qualité architecturale en termes d'esthétique, de forme et de configuration du projet. Parallèlement, la durabilité, la résilience climatique, l'efficacité énergétique et la vie abordable font l'objet d'une attention particulière, tout comme la réussite du projet en ce qui concerne l'objectif visé, le type de bâtiment et le contexte culturel.

En tant que vitrine internationale de premier plan pour une architecture de brique exceptionnelle, être reconnu comme lauréat d'un BRICK AWARD peut apporter des avantages incommensurables pour sa réputation. De plus, tous les gagnants reçoivent un trophée en céramique sur mesure, et le gagnant du Grand prix reçoit également un prix total de 7 000 €. Les gagnants de catégorie recevront 5 000 €, et tous les gagnants et nominés présélectionnés seront présentés dans le prestigieux Brick Book 26, le record inspirant et le point de référence pour tous ceux qui travaillent à la fine pointe de l'architecture brique et céramique.

Des images haute résolution des gagnants sont disponibles ici.

À propos du BRICK AWARD

Le BRICK AWARD est un prix international d'architecture qui célèbre l'architecture de brique exceptionnelle du monde entier. Organisé par wienerberger, ce prix reconnaît l'innovation, la finesse d'exécution et la conception durable, tout en demeurant indépendant. L'utilisation de produits wienerberger n'est pas un prérequis pour la participation. Créé en 2004, le prix biennal est devenu une plateforme prestigieuse pour les architectes visionnaires, mettant en valeur le potentiel créatif et écologique de la brique dans l'architecture contemporaine. Les lauréats du monde entier sont célébrés lors d'une cérémonie de remise des prix, et leur travail est présenté dans le livre BRICK officiel, aux côtés de projets nominés.

SOURCE wienerberger

CONTACT : Tamara Salloum, [email protected], tél. : +44 (0) 20 7247 8334, cellulaire : +44 (0) 78 9446 2 376