Accident de motoneige - Les recherches se poursuivent sur le lac Saint-Jean

QUÉBEC, le 22 janv. 2020 /CNW Telbec/ - À la suite de l'incident de motoneige survenu sur le lac Saint‑Jean hier, le gouvernement du Québec précise que toutes les ressources nécessaires ont été mises en place pour retrouver les motoneigistes manquants le plus rapidement possible.

Les activités de sauvetage sont coordonnées par la Sûreté du Québec (SQ) en collaboration avec les intervenants locaux ainsi que les Forces armées canadiennes, qui participe aux recherches avec leur hélicoptère. Une enquête en bonne et due forme a été ouverte et est toujours en cours afin de faire la lumière sur ce tragique événement.

Citations :

« C'est un incident d'une très grande tristesse. Je souhaite offrir mes condoléances aux familles touchées. Soyez assurés que tous les intervenants sont à pied d'œuvre et je tiens à les remercier sincèrement pour leur travail. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre de la Sécurité publique suppléante et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je suis très touchée par ce tragique événement survenu dans la nuit de mardi à mercredi. Notre gouvernement travaillera en étroite collaboration avec les autorités françaises afin d'apporter tout le soutien nécessaire aux familles éprouvées par ce tragique événement. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

En bref :

Un accident de motoneige impliquant huit touristes est survenu le 21 janvier sur le lac Saint-Jean.

La SQ a ouvert un poste de commandement sur les lieux.

Les activités de sauvetage sont coordonnées par la SQ en collaboration avec les intervenants locaux et l'armée, qui procède également aux recherches par hélicoptère.

