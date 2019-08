Accident A-440 en direction ouest - Interventions dans l'échangeur A-440 et A-15 pour améliorer la fluidité et la sécurité

MONTRÉAL, le 15 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce qu'à la suite de l'émission de l'avis de sécurité demandé aux experts du Ministère, quatre actions seront entreprises pour améliorer la sécurité et la fluidité dans le secteur des autoroutes 440 et 15 à Laval.

Déjà, une présence policière accrue de la Sûreté du Québec aux abords de l'échangeur des autoroutes 440 et 15 peut être constatée. De plus, le rafraîchissement du marquage et le prolongement de la ligne continue à gauche de la voie de droite sur une distance de 20 à 25 m sont planifiés au courant de la semaine prochaine. Dans les semaines suivantes viendront s'ajouter de nouveaux panneaux de signalisation dans deux emplacements ainsi qu'un radar photo mobile.

Le mandat d'analyse de sécurité qui a été amorcé au lendemain de l'accident et qui porte sur la configuration des autoroutes 440 et 15 à Laval se poursuit, et les recommandations finales seront connues au printemps 2020. Des experts ont entrepris l'analyse de l'environnement routier sur le terrain et continueront leurs recherches au cours des prochains mois.

Rappelons que ce mandat vise à analyser de façon approfondie divers éléments tels que les débits de circulation, la nature des accidents, la configuration des voies de desserte, les différentiels de vitesse et la géométrie du site.

Citation

« Je salue l'intervention rapide du Ministère, au lendemain de l'accident du 5 août 2019, pour sécuriser l'échangeur le plus achalandé au Québec. Bien que les conclusions de l'enquête ne soient pas encore établies, j'ai demandé à ce que des mesures concrètes soient mises en place à court, à moyen et à long terme. Ces premières mesures à court terme n'élimineront pas entièrement les problèmes dans ce secteur, mais ultimement réduiront les risques. Avec ces quatre premières interventions, nous visons surtout à assurer le respect de la ligne continue ainsi que de la limite de vitesse affichée, en plus d'améliorer le positionnement des automobilistes voulant s'insérer dans la sortie no 22 (vers l'autoroute 15 et le boulevard Chomedey). En bout de piste, cela diminuera le risque d'accident dans le secteur. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

L'échangeur des autoroutes 15 et 440 est le plus achalandé au Québec :

L'autoroute 15 est empruntée par 160 000 véhicules par jour;



L'autoroute 440 est empruntée par 140 000 véhicules par jour.

