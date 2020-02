AccessSMT annonce la vente d'AccessSMT Wholesale Division

ANN ARBOR, Michigan, 6 février 2020 /CNW/ - AccessSMT, une société de portefeuille de Speyside Equity Fund I LP, annonce la vente d'AccessSMT Wholesale Division. La transaction a été réalisée le 31 janvier 2020.

Fondée en 1964, AccessSMT est devenue un fabricant de premier plan et un distributeur de produits à valeur ajoutée, comme des portes, des cadres, du matériel de finition, des produits de construction spécialisés et des dispositifs de contrôle d'accès, dans l'Ouest canadien et dans la région côtière Nord-Ouest des États-Unis. L'entreprise dessert principalement le marché résidentiel à usage mixte et plurifamilial ainsi que le marché industriel, commercial et institutionnel (« ICI »).

AccessSMT Wholesale Division vend des solutions de sécurité et de la quincaillerie de porte, y compris des dispositifs de sécurité mécaniques et de contrôle d'accès, de la quincaillerie de portes de sortie, des coffres-forts et d'autres produits de gros, à des serruriers et à d'autres marchés finaux des secteurs industriels et commerciaux de l'ensemble du Canada.

« La division du commerce de gros n'était pas au cœur de la plateforme principale AccessSMT et la vente de celle-ci est une mesure stratégique visant à rationaliser les activités de l'entreprise. Nous pourrons ainsi nous concentrer sur la gestion des projets de l'entreprise en fournissant des portes, du matériel et d'autres produits de la division 10 pour des projets de construction plus importants », explique Jeffrey Stone, directeur général de Speyside Equity.

Créé en 2005, Speyside utilise une approche à forte intensité opérationnelle pour investir dans les secteurs des produits chimiques et des minéraux, du formage et de la fabrication des métaux, des plastiques, des produits de construction, des ingrédients alimentaires et autres entreprises industrielles. Speyside cible les sociétés qui ont des antécédents de revenus élevés, une position défendable sur leurs marchés respectifs et un groupe de gestionnaires capables de faire progresser l'activité. Speyside préfère les situations dans lesquelles il est possible de tirer parti de son expertise opérationnelle pour améliorer les performances financières et créer une valeur durable à long terme.

Depuis la fermeture de Speyside Equity Fund I LP en 2016, Speyside a fait 18 acquisitions aux États-Unis, au Canada et en Europe de l'Ouest. Les sociétés de portefeuille de Speyside génèrent des bénéfices totaux de plus de 1 milliard de dollars tout en employant plus de 3 000 personnes. Les transactions effectuées étaient diverses et comprenaient des placements d'actions de filiales, des privatisations, des ventes privées et des achats de créances sinistrées et d'actifs à la suite d'une faillite.

