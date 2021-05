Accessibilité et qualité de la pratique médicale en région - Construction d'un pavillon d'enseignement préclinique à l'Hôtel-Dieu de Lévis

QUÉBEC, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, ainsi que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, André Lamontagne, annoncent que le gouvernement autorise l'exécution des travaux de construction d'un pavillon d'enseignement préclinique de la Faculté de médecine de l'Université Laval sur le site de l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le projet vise à augmenter les admissions à la Faculté de médecine de l'Université Laval et à développer l'intérêt des étudiants en médecine pour une pratique médicale adaptée aux régions. L'initiative est le fruit d'un engagement du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et du ministère de l'Enseignement supérieur de contribuer au développement d'une offre de formation préclinique sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS).

D'une superficie de 4 061 mètres carrés, l'édifice sera doté d'infrastructures modernes et de tout l'espace nécessaire pour fournir un enseignement de qualité aux futurs médecins, tant du côté théorique que du côté clinique. Sur le plan financier, ce projet représente un budget global de 27 millions $, entièrement assumé par le MSSS.

Le pavillon, qui sera annexé à l'Hôtel-Dieu de Lévis, offrira aux étudiants en médecine un milieu clinique regroupant un large éventail de spécialités, en plus de leur ouvrir une porte vers la pratique en région.

Citations :

« Par cette initiative, nous souhaitons concrètement orienter les futurs médecins vers la pratique en région, et tout particulièrement dans l'Est-du-Québec. Notre objectif, en plus d'améliorer, à terme, l'accessibilité des services médicaux sur l'ensemble du territoire, vise également à bonifier la qualité de l'enseignement et la diversité des expériences acquises en milieu clinique. C'est ainsi que nous doterons le Québec d'un meilleur système de santé, en investissant dans la formation de la relève, de manière décentralisée, au bénéfice de toute la population. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Ce projet, qui mobilise plusieurs partenaires du milieu de la santé et de l'enseignement supérieur, témoigne de l'importance d'une telle collaboration dans nos efforts pour mieux répondre aux besoins de la population québécoise. Notre objectif est de décentraliser l'enseignement de la médecine afin de permettre à la relève de mieux connaître les différentes réalités du territoire québécois, et de mieux adapter l'expertise aux défis de chaque communauté. Je suis très fière que l'Université Laval et l'Université du Québec à Rimouski aient emboîté le pas à cette initiative porteuse, qui tient compte des enjeux actuels du réseau de santé et de services sociaux. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Avec un tel espace d'apprentissage, encore mieux ancré dans le contexte clinique réel et auprès de la population, nos futurs médecins pourront recevoir une formation encore plus pertinente, adaptée aux besoins actuels du milieu. Il s'agit d'un véritable gain pour les citoyens de la région, qui pourront bénéficier, dans quelques années, d'une expertise médicale bien au fait de leurs besoins et des enjeux de santé présents dans leur communauté. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches

« Je me réjouis de cette annonce. Cela démontre encore une fois que notre gouvernement a à cœur de développer les services médicaux sur le territoire de la Chaudière-Appalaches et partout au Québec. C'est une excellente nouvelle qui nous permettra de mieux former la relève médicale et d'encore mieux répondre aux réalités régionales. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

Faits saillants :

Rappelons qu'un projet similaire est en cours du côté du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, à l'Hôpital régional de Rimouski.

Les deux projets s'inscrivent dans le cadre d'une démarche visant à décentraliser le programme de doctorat en médecine de l'Université Laval, en collaboration avec l'Université du Québec à Rimouski, dans le but de mieux faire face aux enjeux d'accessibilité et de qualité des services liés à la pratique médicale dans diverses régions.

À terme, les deux pavillons pourront accueillir chacun les cohortes de trois années d'enseignement, soit jusqu'à 54 étudiants pour Rimouski et 90 étudiants pour Lévis.

