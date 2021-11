Accessibilité de la formation médicale - Implantation d'un campus de médecine de l'Université de Sherbrooke en Montérégie-Centre

LONGUEUIL, QC, le 22 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et procureur général et ministre responsable de la région de la Montérégie, Simon Jolin-Barrette, ainsi que l'adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux, Marilyne Picard, annoncent aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, l'implantation d'un programme de formation médicale de l'Université de Sherbrooke sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre.

Ce programme, réalisé en collaboration avec les partenaires universitaires et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), permettra de développer un pôle d'excellence qui contribuera à améliorer la qualité des soins et services offerts aux citoyens de la Montérégie. Il favorisera également l'attraction et la rétention de médecins et d'infirmières pour répondre aux besoins de main-d'œuvre de l'établissement, de même que l'accès et le développement des services dans la région.

Le pavillon sera situé au 3141, boulevard Taschereau, à Longueuil, en face de l'Hôpital Charles-LeMoyne. On y assurera l'enseignement médical et en soins infirmiers. Il pourra accueillir dès l'automne 2022 ses premiers 24 étudiants. À terme, il sera en mesure d'accueillir une centaine d'étudiants.

Citations :

« Cette initiative est fondée sur les résultats obtenus par des projets similaires dans d'autres régions, offrant un modèle novateur de formation, axé sur un partenariat renforcé entre les milieux de l'enseignement supérieur et nos établissements de santé et de services sociaux. Le Programme de formation médicale en Montérégie permettra de mieux répondre aux besoins de la population, autant en matière de qualité de service que d'accès à des professionnels compétents, qui connaissent très bien la réalité de leur milieu de pratique. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Un tel projet d'implantation d'une faculté de médecine constitue une mesure essentielle qui contribuera à mieux pourvoir la Montérégie en personnel médical qualifié et au fait des enjeux propres à ces milieux de pratique clinique. En appuyant cette initiative, les partenaires du milieu de l'enseignement supérieur et de la santé et des services sociaux démontrent leur volonté d'innover ensemble, au bénéfice de la population québécoise, dont les besoins ne cessent de s'accroître. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Cette initiative viendra fournir à notre région de meilleurs outils pour accueillir la relève en médecine, dans un contexte de hausse marquée des besoins et de rareté de main-d'œuvre. Les futurs médecins qui passeront par ce programme seront au fait des défis propres à la Montérégie en matière de santé, et pourront aller au bout de leur formation dans un milieu de pratique concret, orienté vers la réalité des usagers. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Quelle bonne nouvelle pour la région, qui pourra compter sur une relève médicale sans cesse renouvelée, et disposant d'une expertise solide en matière de pratique clinique. Cette approche de formation décentralisée, qui a fait ses preuves dans d'autres régions, bénéficiera à tous les usagers. Elle constitue une excellente solution aux enjeux de personnel médical auxquels est actuellement confronté notre réseau. »

Marilyne Picard, adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Ce projet s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'augmenter de manière rapide et importante le nombre d'admissions, à hauteur de 17 %, dans les programmes de médecine.

Soulignons que la formation prédoctorale en 3e et 4e années est déjà offerte au CISSS depuis quelques années. Plus d'une centaine de médecins sont déjà impliqués dans l'enseignement médical avec l'Université de Sherbrooke. Les étudiants pourront donc effectuer leur formation à Longueuil, et ce, dès leur première année du programme de doctorat en médecine.

Le nouveau campus pourra profiter de la structure universitaire déjà en place dans la tour de Longueuil, en particulier pour les services aux étudiants. Des travaux seront réalisés dans les locaux à partir de janvier 2022, à la suite de l'appel d'offres qui sera lancé dans quelques jours.

Rappelons que d'autres projets semblables ont déjà été mis en place dans certaines régions par le passé :

l'Université de Montréal a un campus à Trois-Rivières depuis 2004;

l'Université de Sherbrooke offre un programme de formation médicale à Saguenay ainsi qu'à Moncton depuis 2006;

offre un programme de formation médicale à Saguenay ainsi qu'à depuis 2006; l'Université McGill a ouvert en 2020 un campus en Outaouais;

l'Université Laval ouvrira deux campus, à Rimouski et à Lévis, à compter de 2022.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756