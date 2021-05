Accessibilité aux services de garde en milieu familial - Le ministre Lacombe à l'écoute des responsables de services de garde en milieu familial : des places accessibles rapidement pour les parents

QUÉBEC, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - Dans le but de permettre à plus d'enfants de fréquenter rapidement un service de garde en milieu familial, le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, annonce qu'il entend modifier la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance pour faire en sorte que les responsables de services de garde en milieu familial n'aient plus à considérer leurs enfants de moins de 9 ans dans le calcul du ratio durant les heures de prestation des services.

Plus précisément, ces enfants ne seraient plus comptés lors des périodes du matin avant l'école, du repas du midi et de l'après-midi après l'école. Il en serait ainsi hors du calendrier scolaire lorsque ces mêmes enfants participent à une activité qui fait qu'ils ne sont présents à la résidence que lors des périodes du matin, du midi et de fin d'après-midi.

Cette mesure était réclamée par le milieu de la petite enfance depuis longtemps. À très court terme, le gouvernement du Québec estime qu'elle permettra de libérer plus de 1000 places subventionnées, ce qui répondra aux besoins d'autant de familles.

La modification à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance sera possible lorsque le projet de loi no 82 sera adopté.

Citation :

« Je le dis depuis longtemps; je crois en la garde en milieu familial et aujourd'hui il s'agit d'une première étape concrète pour la relancer. Ce changement m'a été proposé par la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN et du Conseil Québécois des Services de Garde Éducatifs à l'Enfance et je sais qu'il est très attendu. Il réglera ainsi un irritant majeur dans la vie des éducatrices qui ont elles-mêmes des enfants d'âge scolaire. C'est une solution qui sera gagnante pour tout le monde. Gagnante pour les parents pour qui des places additionnelles seront rapidement disponibles. Gagnante pour les éducatrices, qui pourront alors augmenter leur revenu, et gagnante pour les enfants qui bénéficieront d'un milieu de garde stimulant. Il s'agit donc d'un geste de plus que je pose comme ministre de la Famille pour que des places de qualité soient mises rapidement à la disposition des familles du Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 558-6039, [email protected]