Accessibilité aux activités récréatives, physiques et sportives - Investissement de plus de 100 000 $ pour les sentiers à Lac-Delage

LAC-DELAGE, QC, le 26 juin 2019 /CNW Telbec/ - Dans le but d'améliorer et de mettre à niveau les sentiers et les sites de pratique d'activités de plein air et pour encourager la population locale et régionale à pratiquer une activité physique de façon régulière, une aide financière pouvant atteindre 101 960,07 $ est allouée pour le projet d'amélioration des sentiers débutants (Familiale et Huron) d'Empire 47, ÉcoSentiers Villégiature, à Lac‑Delage. La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, et le député de Chauveau et whip adjoint du gouvernement, M. Sylvain Lévesque, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Dans l'ensemble du Québec, 73 projets seront réalisés à la suite du premier appel de projets dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air (PSSPA). L'enveloppe totale pour la réalisation de ces projets se chiffre à 6 millions de dollars.

Le projet consiste notamment à effectuer une réfection des sentiers pour les rendre résistants au dégel et aux fortes pluies. Actuellement, ces sentiers sont utilisés par deux types de clientèle, soit les cyclistes débutants et les plus expérimentés, qui eux l'utilisent pour accéder à des sentiers plus difficiles. Empire 47, ÉcoSentiers Villégiature réaménagera aussi certaines pentes pour pouvoir les catégoriser correctement selon les normes de Vélo Québec. Ces travaux permettront donc de pérenniser les sentiers et d'assurer la sécurité des cyclistes et des randonneurs.

Rappelons que le PSSPA poursuit plusieurs objectifs, soit :

améliorer la pérennité, la fonctionnalité, la sécurité et la qualité des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air;

améliorer la qualité de l'expérience et accroître l'accessibilité à la pratique d'activités de plein air;

accroître la fréquentation des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air;

répondre aux besoins des amateurs d'activités de plein air et promouvoir les bienfaits de celles-ci auprès de la population québécoise.

Citations :

« L'annonce d'aujourd'hui confirme que notre gouvernement agit pour développer les régions et accroître l'accessibilité aux infrastructures pour l'ensemble de la population. Nous avons la chance, au Québec, de bénéficier de nombreux sentiers et de sites d'activités de plein air qui donnent à tous l'occasion de pratiquer régulièrement des activités physiques en pleine nature. Les projets qui découlent du PSSPA permettent non seulement aux amateurs de plein air de profiter de la nature en toute sécurité, mais également de mettre en valeur le territoire québécois tout en contribuant à la vitalité des régions. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Je me réjouis de cette bonne nouvelle pour toute la population de la région de la Capitale-Nationale et spécialement pour celle de Chauveau. Ce projet permettra non seulement d'accroître l'accès aux activités récréatives, physiques et sportives, mais également d'enrichir l'offre récréotouristique de Lac-Delage. L'activité physique devrait faire partie du quotidien des familles. Bouger en s'amusant, c'est ce que nous devrions tous souhaiter pour les jeunes et les moins jeunes, et c'est l'objectif de ce projet d'amélioration des sentiers. »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau et whip adjoint du gouvernement

Faits saillants :

Les projets ont été sélectionnés en fonction de critères d'admissibilité et d'évaluation établis dans les règles et les normes du PSSPA.

Les clientèles visées par le PSSPA sont les organismes nationaux de loisir reconnus, les organismes à but non lucratif membres en règle d'un organisme national de loisir reconnu, les entreprises d'économie sociale (dont les coopératives) membres en règle d'un organisme national de loisir reconnu ainsi que les municipalités et les municipalités régionales de comté (MRC) de 100 000 habitants et moins.

Le PSSPA est géré par le Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique et par la Direction du sport, du loisir et de l'activité physique.

Liens connexes :

http://www.education.gouv.qc.ca/municipalites/aide-financiere/programme-de-soutien-a-la-mise-a-niveau-et-a-lamelioration-des-sentiers-et-des-sites-de-pratique-dactivites-de-plein-air/

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements: Source : Alex Poulin, Attaché de presse et conseiller politique de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable, de la Condition féminine, 819 582-2705