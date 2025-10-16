Accès DEA : un succès qui démontre l'urgence d'agir

MONTRÉAL, le 16 oct. 2025 /CNW/ - En cette Journée mondiale de la réanimation cardiaque, la Fondation Jacques-de-Champlain annonce avec fierté le début du déploiement de défibrillateurs externes automatisés (DEA) dans le cadre du programme Accès DEA, développé en collaboration avec le gouvernement du Québec et financé par celui-ci, afin de rendre ces appareils plus accessibles dans les milieux de vie de la population québécoise.

Cette première étape verra 302 DEA être distribués auprès de établissements, entreprises, organismes communautaires et lieux publics, sur les 450 qui seront déployés en 2025, partout au Québec. L'accueil est sans équivoque : plus de 1650 demandes ont été déposées, soit bien au-delà des 450 appareils rendus disponibles pour l'année 2025. À ce jour, plus de 200 DEA ont été livrés.

« La mobilisation que nous observons aux quatre coins du Québec est remarquable. La demande dépasse largement l'offre, et c'est un signal clair que la population veut être outillée pour sauver des vies. Cet engouement confirme qu'il existe une réelle volonté citoyenne et institutionnelle de rendre les DEA accessibles et visibles, pour que chaque personne puisse intervenir rapidement en cas d'urgence », affirme Eddy Afram, responsable du programme Accès DEA.

Chaque DEA compte

Les DEA installés dans le cadre du programme seront tous intégrés au registre provincial, géré par la Fondation, et seront conséquemment accessibles via l'application mobile gratuite DEA-Québec, elle-même connectée avec plusieurs centrales d'appels d'urgence. Ainsi, chaque nouvel appareil installé devient accessible non seulement aux personnes qui fréquentent l'établissement où il est installé, mais aussi à l'ensemble de la population grâce au registre et à l'application. Il augmente ainsi concrètement les chances de sauver une vie lors d'un arrêt cardiaque.

Un pas décisif, mais encore insuffisant

Le programme Accès DEA prévoit la distribution de 450 DEA d'ici la fin de 2025 et de 450 autres en 2026, pour un total de 900 appareils. Bien que ce déploiement représente un pas important, les besoins demeurent immenses.

Actuellement, près de 10 500 DEA sont répertoriés au Québec. Or, selon les estimations de la Fondation Jacques-de Champlain, il en faudrait au moins 40 000 pour garantir une couverture adéquate du territoire québécois.

« Ce programme est un pas dans la bonne direction, mais il est loin de suffire pour répondre aux besoins. Pour atteindre notre objectif collectif, il faudra redoubler d'efforts et surtout encadrer l'accès public aux DEA par une loi. Tout comme on réglemente la présence d'extincteurs pour protéger les gens contre les incendies, il est temps que le Québec adopte un cadre légal qui assure la présence et la visibilité des DEA dans nos milieux de vie », a conclu le DrFrançois de Champlain, président de la Fondation Jacques-de Champlain.

Une carte présentant les DEA attribués en 2025 est disponible ici.

À propos de la Fondation Jacques-de Champlain

Depuis plus de 15 ans, la Fondation Jacques-de Champlain œuvre à augmenter le taux de survie des victimes d'arrêt cardiaque grâce à des initiatives de sensibilisation, de recherche et de déploiement de défibrillateurs. La Fondation est notamment à l'origine de l'application DEA-Québec et du registre provincial des DEA, qui comptent aujourd'hui plus de 10 000 appareils enregistrés.

