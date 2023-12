Accès aux services du réseau de la santé et des services sociaux - Des délais d'attente à prévoir au cours des prochaines semaines

QUÉBEC, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) tient à informer la population que la pression est particulièrement forte sur les services offerts en raison des circonstances actuelles comme la circulation des virus respiratoires, ainsi que les journées de grève passées et anticipées. Ainsi, il est possible que les délais d'attente pour accéder aux services soient plus élevés qu'à la normale au cours des prochains jours et des prochaines semaines, notamment aux urgences et aux différentes options du 811, dont le guichet d'accès à la première ligne (GAP). Dans ce contexte, la collaboration des Québécoises et Québécois est demandée afin de limiter la pression sur l'ensemble du réseau et particulièrement sur les urgences et sur les options de première ligne.

Délais plus élevés et services offerts en temps de grève

En ce qui concerne les épisodes de grève, il est possible que les délais d'attente pour accéder aux options 811 soient plus longs qu'à la normale. Lors des journées de grève, ces services fonctionnent à capacité minimale, soit à 60 % pour le personnel infirmier. Cela signifie qu'il y aura des répercussions dans les prochains jours et les prochaines semaines sur les délais d'attente et sur l'achalandage aux urgences.

Il est important de noter que tous les services essentiels continuent d'être offerts 24 heures par jour, 7 jours sur 7, à l'ensemble de la population québécoise. Pour ce qui est des secteurs des urgences et des unités de soins intensifs, les services habituels continueront d'être offerts. Toutefois, dans un contexte hivernal comportant un risque d'achalandage accru, il est possible que des retards se produisent ou que des délais d'attente se prolongent.

Options autres que l'urgence

Environ 50 % des patientes et patients qui consultent à l'urgence n'ont pas de problèmes urgents, ce qui engorge les hôpitaux et empêche certaines personnes d'obtenir des soins adéquats. Le Ministère recommande ainsi à la population d'utiliser les ressources qui existent pour répondre aux besoins non urgents.

Par téléphone :

811, option 1 (Info-Santé et ligne pédiatrique)

811, option 2 (Info-Social)

811, option 3 (GAP)

Sur le Web :

La population peut également accéder au GAP numérique . Le GAP numérique dirige les Québécoises et Québécois vers le service de santé qui répondra le mieux à leurs besoins.

Pour obtenir un rendez-vous, il est possible de consulter Rendez-vous santé Québec (RVSQ) ou d'autres plateformes (Clic Santé, Bonjour Santé, etc.).

Par ailleurs, il est toujours possible de consulter son pharmacien ou son médecin de famille.

Mesures mises en place pour limiter les inconvénients

Soulignons qu'en dépit de ce contexte, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour limiter les conséquences que ces délais d'attente pourraient avoir sur les services offerts aux patients et patients. Une équipe de coordination a été mise en place pour assurer le bon déroulement des opérations durant les journées de grève et sera en contact régulier avec les établissements pour garantir des soins et services sécuritaires à la population.

