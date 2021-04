MONTRÉAL, le 16 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a publié ce matin une décision faisant suite aux représentations de Vidéotron concernant les tactiques déloyales de Bell pour bloquer l'accès à ses structures de soutènement. La réaction de l'autorité fédérale de réglementation est sans équivoque : Bell a contrevenu à de nombreux règlements et a sciemment violé la Loi sur les télécommunications. De plus, le CRTC a ordonné à Bell de procéder, à ses frais, à des travaux de préparation requis dans le cadre des demandes de permis d'accès.

Bell s'accorde une préférence indue

Le CRTC conclut que la préférence que Bell s'est accordée, ainsi que le désavantage qu'elle a imposé à Vidéotron, sont indus et déraisonnables. D'ailleurs, le Conseil affirme à cet effet que les arguments de Bell pour justifier sa lenteur n'étaient pas valables, mais surtout conséquents avec le fait que l'entreprise s'accorde elle-même des délais plus efficaces pour déployer son propre réseau.

Il va sans dire que ces agissements anticoncurrentiels, décriés tant par Vidéotron que par de nombreux intervenants dans l'industrie, doivent cesser. Outre des actions rapides et concrètes de la part de Bell, Vidéotron attendra maintenant une décision des tribunaux quant à la poursuite en dommages et intérêts qu'elle avait déposée dans le même dossier en septembre 2020.

Faits saillants de la décision du CRTC

« Bell ne peut se prévaloir d'arguments portant sur la complexité de son propre système de gestion de réseau pour expliquer les délais très importants et les refus des demandes d'accès de Vidéotron, tout en profitant elle-même d'un accès plus efficace et rapide pour son déploiement. » (p.85)

« Le Conseil conclut que Bell n'a pas réussi à démontrer que la préférence qu'elle s'accorde n'est pas injuste ou indue. » (p.85)

« Le Conseil conclut que Bell n'a pas réussi à démontrer que la préférence qu'elle s'accorde n'est pas injuste ou indue. » (p.85)

« Le Conseil estime que l'ensemble du dossier contient suffisamment de preuves détaillées sur les demandes de Vidéotron, relatives à la lenteur et l'inefficacité du système d'octroi des permis pour l'accès aux structures de soutènement de Bell. » (p.92)

