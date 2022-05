Accès aux données - Publication du tableau de bord des grandes priorités du ministère de la Santé et des Services sociaux

QUÉBEC, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce que, dès aujourd'hui, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) publiera chaque semaine un tableau de bord qui permettra de suivre la performance du réseau de la santé et des services sociaux. La publication de ces données permettra une plus grande transparence et une meilleure reddition de comptes pour les Québécois et Québécoises.

Le tableau de bord présentera les données des grandes priorités du MSSS et du réseau, mises de l'avant dans le Plan santé, soit :

les services de première ligne;

les chirurgies;

les urgences;

les ressources humaines;

les services de santé mentale et de protection de la jeunesse;

l'activité hospitalière;

les personnes aînées.

Avec la publication de cet outil, le gouvernement souhaite rendre les données du MSSS plus accessibles, comme cela a été fait avec celles liées à la COVID-19 pendant les deux dernières années. Grâce à ces indicateurs, la population pourra mieux suivre l'évolution de la situation et la transformation du réseau amorcée avec le Plan santé. La publication de ces données permettra au public de suivre l'état du réseau au fil des semaines, en sélectionnant différents indicateurs selon un angle régional ou pour l'ensemble du Québec.

Citation :

« Avec le Plan santé, nous nous sommes engagés à rendre les données du Ministère plus accessibles et transparentes. Cette initiative constitue donc une étape importante de notre démarche auprès des Québécois, qui pourront mieux suivre, de façon régulière, la performance du réseau de la santé. Le réseau appartient à chacun des Québécois, on se doit donc d'être transparents auprès de la population. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Il s'agit d'un outil interactif qui va permettre de mieux comprendre les indicateurs par région et, éventuellement, ces indicateurs seront publiés par établissement et par installation.







Cette première version du tableau de bord sera améliorée de façon continue et des indicateurs viendront s'ajouter, comme la prévention, la santé publique et l'innovation. Les indicateurs actuels seront aussi bonifiés avec plus de données dans les prochaines versions. Ainsi, au fur et à mesure que les développements et l'accès aux données s'amélioreront, le tableau sera bonifié.







Ce tableau de bord s'ajoute aux rapports statutaires déposés sur le site Internet du MSSS et aux données ouvertes fournies par le gouvernement du Québec.







La mise à jour des données se fera tous les mardis. Certains indicateurs seront par contre mis à jour une fois par mois selon la disponibilité des données.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage, consulter le Tableau de bord.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756