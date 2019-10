Accès au livre et à la lecture partout au Québec - Québec bonifie l'aide financière aux centres régionaux de services aux bibliothèques publiques

QUÉBEC, le 19 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce que l'aide au fonctionnement des 11 centres régionaux de services aux bibliothèques publiques (CRSBP) est bonifiée de 500 000 $, ce qui porte leur financement total à 7 227 356 $ pour 2019-2020.

Mme Nathalie Roy annonce cette contribution financière dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques, qui met en lumière le rôle majeur des bibliothèques publiques du Québec dans le développement de la littératie des Québécois. L'aide permettra de favoriser l'établissement, le maintien ainsi que le développement des bibliothèques publiques dans les municipalités moins populeuses du Québec.

Les CRSBP, aussi connus sous le nom de Réseau BIBLIO, desservent quelque 650 bibliothèques affiliées. En plus de favoriser la mise en commun des ressources et la coopération, les CRSBP ont notamment le mandat d'offrir des services professionnels, des collections documentaires, des formations et une infrastructure technologique aux bibliothèques qui leur sont affiliées, afin que les citoyens qui les fréquentent puissent bénéficier de services de qualité. Ces bibliothèques, situées dans les municipalités de moins de 5 000 habitants, permettent à près de 1 000 000 de Québécois d'avoir accès à une bibliothèque publique de proximité.

Par cette aide, le gouvernement du Québec veut assurer un meilleur accès au livre et à la lecture à la population québécoise des plus petites municipalités. Il reconnaît aussi l'importance de toutes les bibliothèques publiques, qui participent sans contredit à l'essor de la culture et des communications au Québec.

« Votre gouvernement est engagé à soutenir les bibliothèques publiques afin qu'elles maintiennent et développent des services de qualité, à la grandeur du Québec. Bien ancrées dans leurs communautés, les bibliothèques publiques sont un élément clé de l'action gouvernementale et favorisent un accès équitable à la culture et au savoir pour tous les citoyens québécois. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

