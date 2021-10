Accès à la recharge pour véhicules électriques en copropriétés

MONTRÉAL, le 18 oct. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ) est en pleine campagne de sensibilisation à l'accès à la recharge pour véhicules électriques en copropriété. Cette initiative se tient alors que les gouvernements provincial et fédéral ont récemment annoncé l'interdiction de ventes de véhicules neufs à essence à partir de 2035. L'électrification des transports est à nos portes, mais une question primordiale demeure : lorsqu'on habite en condo, où va-t-on brancher nos véhicules électriques pour les recharger? Si on vit dans l'un des 350 000 logements en copropriété du Québec, cette question n'est pas étrangère.

Pendant les mois d'octobre et novembre, les citoyens seront amenés à se préparer à ce virage électrique. Entre autres initiatives, l'AVÉQ développera et publiera un guide et des études de cas pour accompagner les syndicats de copropriété dans l'élaboration d'une stratégie de recharge pour leur immeuble multirésidentiel, organisera deux webinaires accompagnés d'une séance de questions-réponses ( https://zoom.us/meeting/register/tJMvcuiurTwpG9TQuLaT1ryOzDjCn-ozmKn6 ) et produira huit capsules vidéos sur l'élaboration d'une stratégie de recharge dans un contexte d'immeuble multirésidentiel pour les syndicats de copropriétés, les gestionnaires de copropriétés ou toutes autres personnes s'intéressant au sujet. L'association produira également une vidéo explicative sur les subventions actuellement disponibles pour l'installation de bornes de recharge dans les immeubles multirésidentiels.

« La recharge à domicile reste un frein à l'adoption des véhicules électriques (VÉ) pour de nombreux Québécois qui habitent en copropriété et qui peinent à trouver de l'information pertinente répondant à leurs questions. Cette initiative permettra de démystifier le sujet des infrastructures de recharge en condo et d'offrir des réponses concrètes aux consommateurs qui sont confrontés à cette situation », explique Simon-Pierre Rioux, président de l'AVÉQ.

Comme l'enjeu de la recharge en copropriété le concerne tout particulièrement, le RGCQ (Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec) appuie également l'AVÉQ dans ce projet et offre une perspective interne du milieu multirésidentiel. « Nous croyons que les difficultés d'implantation de bornes de recharges dans les habitations en copropriété pourraient devenir un frein à la croissance du secteur de l'électrification des transports. Il va sans dire qu'une coordination efficace entre l'habitation et le transport veillerait à faciliter le travail des administrateurs de copropriété. » Laurent Émery, Directeur général du Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec.

L'AVÉQ a aussi demandé l'aide de la plateforme informative Murbly, laquelle offre du soutien aux syndicats de copropriétés et gestionnaires de copropriétés, de l'information pertinente et à jour sur la recharge en copropriété ainsi que des trucs et astuces afin de faciliter les processus d'installation d'infrastructures de recharge de tous.

Ce projet est réalisé grâce au Fonds d'appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. « Notre gouvernement s'est engagé à faire un virage vers les véhicules entièrement électriques ou hybrides rechargeables. Donc aujourd'hui, je salue tout particulièrement le travail réalisé par l'Association des véhicules électriques du Québec! Les outils mis à la disposition des Québécoises et des Québécois ainsi que des leaders d'entreprises de Laval et des environs favoriseront certainement la transition énergétique. L'électrification des transports sera profitable pour notre environnement! Ainsi, en investissant dans cette initiative, notre gouvernement contribue à faire de notre Québec, un Québec plus vert. » Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.

À propos du RGCQ

Le RGCQ est un organisme à but non lucratif qui prône la saine gestion et la bonne gouvernance en copropriété. Il veille à l'intérêt des copropriétaires et administrateurs au sein de ce mode d'habitation, mais également à ce que les gestionnaires d'immeubles livrent des prestations respectueuses de l'éthique. L'entretien et la conservation du bâti représentent sa principale raison d'être.

À propos de l'AVÉQ

La mission de l'AVÉQ est de soutenir l'électromobilité sous toutes ses formes, en offrant une information neutre et objective aux consommateurs. Depuis 2013, l'Association des véhicules électriques du Québec (AVÉQ) vise à promouvoir le développement, la diffusion et l'acceptabilité de l'électromobilité ainsi que de sensibiliser les Québécois à une philosophie de mobilité tournée vers l'avenir. Elle répond aux préoccupations des utilisateurs de véhicules électriques. L'AVEQ est la plus importante association de propriétaires de véhicules électriques au Canada.

